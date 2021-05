La Seguridad del Estado acusa al escritor Rafael Vilches de "incitar al pueblo a una rebelión"

El escritor Rafael Vilches fue interrogado por más de una hora este lunes en Las Tunas, provincia donde reside. Vilches fue citado un día antes por la policía política cubana. Según informó el activista Amir Valle en su cuenta de Facebook fue requerido por las autoridades debido a "un caso que se investiga".

La experiencia la compartió este lunes el propio Vilches en un post, en el que cuenta que lo tuvieron en Instrucción Provincial más de una hora. "Todo el tiempo me hicieron saber que no era una amenaza, si no la primera advertencia por estar llamando al desorden público e incitando al pueblo a una rebelión a través de las redes sociales, por mantener vínculos con Rosa María Payá, Mario Félix Lleonard, mis amigos, y otras personas que no conozco", explica.

Los oficiales que interrogaron al escritor también cuestionaron su apoyo al Movimiento San Isidro y le advirtieron que puede "incurrir en un delito que se sanciona con 8 a 10 años de prisión".

"Dicen que les gustan mis libros, menos la novela Inquisición roja (Imagino que tengan algún ejemplar de los que Ilíada Ediciones me ha enviado desde Europa a través de Correos de Cuba y jamás he recibido)", agregó.

Según el testimonio del también poeta y periodista, durante la "conversación" reconoció pertenecer al Club de Artistas y Escritores Independientes de Cuba, que fue tratado por los oficiales como "un grupo contrarrevolucionario".

Los agentes afirmaron que podrían decomisar los equipos con los que hace "contrarrevolución"

Los agentes afirmaron que podrían decomisar los equipos con los que hace "contrarrevolución". "Esto, especialmente, me dio un poco de gracia, porque, en realidad, escribo manuscritos que luego tecleo en casa de amigos que me prestan todos sus servicios. Ni teléfono tengo. Así que, ¿qué me van a decomisar?, ¿la patineta?", ironizó el escritor.

Precisa que aunque el interrogatorio transcurrió en "términos aparentemente normales", una de las oficiales le decía todo el tiempo: "No te estamos amenazando, pero recuerda que tienes mujer e hijos. A ellos no les vamos a hacer nada. Pero tienes que cuidarlos, porque a tu edad, caer en una cárcel, sabemos que no es fácil".

"Fuera ya de aquella atmósfera enrarecida, caminando de regreso a mi casa, reafirmé cuánto Amor necesitamos para Cuba y los cubanos. Me repetí que vale la pena que cada uno de los cubanos, allí donde esté, insista en defender nuestro derecho a vivir en paz, felicidad y libertad en el país que nos merecemos", concluye su escrito Vilches y recuerda que este 17 de mayo es el cumpleaños de su madre y no ha podido ir a verla.

Al finalizar el interrogatorio los oficiales entregaron a Vilches "un acta de advertencia y compromiso", la cual se negó a firmar.

El año pasado el jurado del concurso de narrativa Reinaldo Arenas, que promueve el proyecto Puente a la Vista, le otorgó su premio principal a la novela Sálvame si puedes, de Rafael Vilches.

Nacido en Granma, en 1965, Vilches es licenciado en Educación Artística en la especialidad de Artes Plásticas y egresado del centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso. En 2008 recibió el Premio Nacional de Poesía Centenario de Emilio Ballagas. Entre sus libros publicados se encuentra Ángeles desamparados (2001), Dura silueta la luna (2003), El único hombre (2005), Trazado en el polvo (2006), Tiro de Gracia (2010) y País de Fondo (2011).

