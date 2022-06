Ratificadas en apelación las penas de los 16 condenados de Palma Soriano por el 11J

Los 16 condenados por el 11J en Palma Soriano vieron ratificadas sus sentencias tras un juicio de apelación que se celebró el pasado jueves en el Tribunal Provincial de Santiago de Cuba.

La confirmación de las penas supuso el ingreso en prisión definitivo para Andres Lugo Pérez, el único de ellos que estaba en libertad bajo fianza y que ahora debe cumplir los ocho años de cárcel que se le impusieron, según informó su esposa Yenicel Rodríguez, que calificó de injusta la decisión tras anunciar en redes sociales, a primera hora del viernes, que se acababan de llevárselo.

"La jueza dijo que todas las pruebas que ella tenía y todo lo que se hizo en el juicio anterior y en este de apelación son suficientes para ella llegar a la conclusión de que no ha habido errores"

La esposa de Lugo adelantó a Martí Noticias que ninguno de los 16 condenados fue beneficiado con rebaja alguna. "Ya desde que yo vi que llamaron a Andrés para darle su fallo y entraron cuatro antimotines, yo sabía que se lo iban a llevar. Lo sacaron para la puerta, lo esposaron y se lo llevaron con los otros que ya estaban presos en el mismo carro jaula. Me dijeron que tengo que llevarle las cosas (productos de aseo, tanqueta para almacenar agua y ropa interior)", declaró.

Los 16 de Palma Soriano fueron condenados en primera instancia a principios de mayo por todo tipo de delitos que incluyen desórdenes públicos, instigación a delinquir, daños, evasión de presos o detenidos, resistencia y denegación de auxilio, desobediencia, desacato y atentado.

"La jueza dijo que todas las pruebas que ella tenía y todo lo que se hizo en el juicio anterior y en este de apelación son suficientes para ella llegar a la conclusión de que no ha habido errores, que están todas las pruebas que ella necesita para expresar un veredicto. No le subió a nadie la cantidad de años, pero tampoco bajó ninguna. Y es la última palabra, dijo que ellos no tienen derecho a apelar al Supremo, que esta es la sentencia firme. Ellos están ya listos para cumplir", contó Rodríguez a Martí Noticias, y añadió: "Aquí en Cuba no hay justicia, uno siempre va con esa fe y esa esperanza, pero la jueza, desde el miércoles, le había dicho a mi marido que el último día de la vista fuera con su bolsa de aseo".

Los condenados son Yurisnel Rodríguez, de 36 años de edad, que deberá cumplir 12 años de prisión, al igual que Jorge García García, y Jorge Reinier Arias García, de 37 años. Su hermana, Elizabeth Arias García, también recibió cuatro años de prisión en este caso, aunque sin internamiento.

A 10 años fueron condenados José Ávila Cedeño, de 38, y Andrés Quinta Torres, de 44. Francisco Candiot García fue condenado a nueve años de prisión, mientras que Reynaldo Dell Arias recibió una pena de ocho años de prisión, la misma que Lugo Pérez.

"Cuando se los llevaban, los muchachos comenzaron a golpear las paredes del carro jaula y a gritar libertad. Fue deprimente y emocionante a la vez"

Les siguen, con siete años de privación de libertad Lorenzo Rosales Fajardo y Daniel Fernández Álvarez.

Por su parte, Ángel Bismaury Herrera y Rodennís Ávila Corujo recibieron seis años de prisión, y José Manuel Arias Campo y Enrique La O Martínez, cinco. Finalmente, Daineris Moya García tuvo una condena de tres años de trabajo correccional sin internamiento.

Susana García, madre de Jorge Reinier y Elizabeth Arias García, contó a Martí Noticias que, concluido el juicio de apelación, "cuando se los llevaban, los muchachos comenzaron a golpear las paredes del carro jaula y a gritar libertad. Fue deprimente y emocionante a la vez".

________________________

