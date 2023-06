Recelosos de las promesas oficiales, los cubanos se preparan para un verano de largos apagones

"Nos estamos preparando para los apagones de este verano", asegura Liudmila Echevarría, residente en el reparto Los Olivos de Sancti Spíritus. Desconfiada de los anuncios oficiales, que prometen menos cortes eléctricos que el año pasado, la familia de esta mujer de 42 años prefirió buscar soluciones a la falta de fluido eléctrico que ya los afecta por más de ocho horas cada día.

En la casa que Echevarría comparte junto a su esposo y sus dos hijos recién acaban de comprar un ventilador que se recarga con energía solar y también conectado a la corriente. Por el precio de 16.500 pesos, la suma de cuatro salarios mensuales de ella, adquirieron el peculiar electrodoméstico para que "los niños al menos puedan dormir unas horas en la madrugada sin tanto calor y sin que se los coman los mosquitos", describe.

"Mi esposo marcó en la cola desde la madrugada en la tienda de Gelma [Grupo Empresarial de Logística perteneciente al Ministerio de la Agricultura]", detalla a 14ymedio Echevarría. "También estaban vendiendo unos paneles solares más grandes para gente que está interesada en alumbrar parte de la casa, pero nosotros solo íbamos buscando el ventilador que es lo que más falta nos hace".

El grupo Gelma fue concebido inicialmente para suministrar insumos y maquinarias a los agricultores pero con el paso del tiempo sus locales se han ido pareciendo a tiendas de electrodomésticos importados. Los productos más demandados para el trabajo en el campo, como fertilizantes, alambres, cajas de madera o botas se comercializan en divisas, mientras que la oferta en pesos cubanos "es pura ferretería", sentencia Echevarría.

La misma tarde en que el ventilador con carga solar llegó a la casa, la pareja leyó detenidamente las instrucciones de uso. "Para poder ponerlo en la primera velocidad, que es la más potente, necesitamos cargar el ventilador por ocho horas pero aquí nos quitan la electricidad cada cuatro horas", lamenta la espirituana. "La carga con el panel solar es mucho más lenta".

Esa misma noche tuvieron que poner a prueba el nuevo dispositivo. "Se nos fue la luz a las ocho de la noche, así que sabíamos que parte de la madrugada la íbamos a pasar en apagón. En las primeras tres horas el ventilador funcionó bien, pero ya cuando llevaba más tiempo empezó a disminuir la velocidad de las aspas", describe Echevarría. "Puede aliviar el calor y los mosquitos pero esto no es una solución".

Este viernes, la Unión Eléctrica cubana estimó una afectación al servicio de 735 megavatios (MW) en el horario nocturno. Los números se tradujeron en cientos de miles de hogares a lo largo de toda la Isla que tuvieron que pasar parte de la noche y la madrugada con apagón.

Para sortear la oscuridad, la familia de Echeverría también adquirió un par de bombillos recargables. "El ventilador es muy caro, esto es casi un lujo para muchas familias aquí en Sancti Spíritus", comenta la mujer. "Lo hemos podido comprar porque mi padre que tiene una finca ganadera nos ayudó con parte del dinero, pero esto es para mucha gente como tener una nave espacial: impensable".

Las temperaturas han ido subiendo significativamente en los últimos días y en algunos puntos de la Isla han superado los 35 grados Celsius, un calor que se hace más difícil de sobrellevar sin electricidad. "Mi casa tiene techo de zinc y cuando llega el verano aquí no hay quien esté", explica desde Contramaestre, en Santiago de Cuba, Elvira Ruíz, una maestra jubilada de 71 años.

"Aquí los apagones ya están durando hasta diez horas diarias", lamenta la mujer, que está a cargo de su madre, una anciana postrada que necesita muchos cuidados. "La comida se nos echa a perder por falta de frío. Lo poco que uno consigue para cocinar hay que comérselo enseguida porque se pudre con este calor y sin electricidad para el refrigerador".

Ruíz no tiene esperanzas de que la situación mejore. "Yo veo que esto va igualito que el verano anterior y que el anterior. Llevamos más de dos años en esta situación y ya aquí la gente ha perdido la ilusión de volver a tener corriente sin apagones", opina. "En los pueblos es peor, en las ciudades no la quitan tanto".

Durante la gira del primer ministro cubano, Manuel Marrero, por Rusia, se anunció que Moscú y La Habana preparan un acuerdo intergubernamental para que la rusa Rosneft suministre 1,64 millones de toneladas de petróleo e hidrocarburos anuales a la Isla, pero Ruíz consideran que "eso va a demorar, si es que se logra. Este verano nos vamos a cocinar a fuego lento".

Los cortes eléctricos han sido uno de los detonantes de manifestaciones populares a lo largo de la Isla, unas protestas a las que el régimen cubano ha respondido, en la mayoría de los casos, con represión y el arresto de numerosos participantes. Unos antecedentes que no logran acallar del todo los ánimos.

"Cuando te has pasado todo el día sudando, no le puedes poner ni siquiera un ventilador a tu madre enferma y tienes que cocinar el único pollo que conseguiste y que pagaste carísimo porque no puedes guardarlo para mañana, ahí ya uno no entiende. Se te cierran todas las entendederas", subraya Ruíz.

A diferencia de la familia de Liudmila Echevarría en Sancti Spíritus, esta santiaguera y su madre no pueden ni soñar con un ventilador recargable. Para ellas lo que queda es "un pedazo de cartón para abanicarse y espantar los mosquitos", eso y la "paciencia para no salir gritando hasta la sede del Partido [Comunista]" de Contramaestre.

