Reynier Mena y Cristian Nápoles abandonan el equipo de atletismo cubano

Apenas se digería la noticia de que Cristian Nápoles dejó el domingo el equipo nacional de atletismo, cuando este lunes se anunciaba en redes sociales que el velocista Reynier Mena había solicitado su baja de la Federación Cubana. "Cada cual tiene sus motivos personales", dijo a 14ymedio. "En estos días estaré diciendo por mi plataforma de redes sociales por qué tomé esa decisión".

Reynier Mena descartó el retiro: "Pienso seguir en el deporte y entrenando... ahora mismo el plan es seguir". Ante la insistencia del panorama del atletismo cubano y las bajas de varios atletas, sólo respondió: "Más adelante se irán enterando".

"El atletismo se sigue desangrando y nadie pregunta: ¿Qué es lo que está pasando?", cuestionó Leonel Suárez Fajardo. "Como siempre, la mala dirección y la pésima toma de decisiones en el deporte", agregó en comentarios que retomó Swing Completo.

Luego de la participación de los atletas de la Isla en los Juegos Olímpicos en Tokio, donde se ubicó en el lugar 14, Leonel Suárez Fajardo, doble bronce olímpico, en Pekín 2008 y en Londres 2012, ya había advertido en un post que se tenían "varias cosas que arreglar o cambiar y otras que se pueden agregar o retomar para mejorar el movimiento deportivo cubano".

La salida de Mena y Nápoles movió las redes sociales. "¿Quién detiene la sangría del atletismo cubano?", cuestionó Play-Off Magazine, mientras que la especialista cubana Lilian Cid expuso en un tuit sobre la ausencia de Nápoles: "En selección permanecen Lázaro Martínez (16.90 en 2021) y Andy Hechavarría (16.81). En preselección a Cali-Valle no hay otras figuras. ¿Se imaginaban a la FCA sin triplistas de élite?".

Apenas se digería la noticia de que Cristian Nápoles dejó el domingo el equipo nacional de atletismo, cuando este lunes se anunciaba en redes sociales que el velocista Reynier Mena había solicitado su baja de la Federación Cubana

El tema desempolvó la historia de atletas cubanos que ante la falta de oportunidades y apoyo han decidido probar fortuna en otros países. Sonado fue el caso de Pedro Pablo Pichardo, quien en los Olímpicos de Tokio con marca de 17.98 metros en la disciplina de triple salto, consiguió medalla de oro y récord para Portugal. Precisamente en la justa hubo un listado de 22 atletas cubanos que participaron por otros países.

Lo de Pichardo, que para poder entrenar y disputar los campeonatos nacionales en la Isla debía debía realizar trayectos de 18 horas, en su Santiago natal, fue toda una hazaña. "Dormía en el suelo, en las gradas del estadio, me daban un poco de pan con café... No lo soportaba más", contó hace unos años ya exiliado en Europa. "No tienes otra opción que seguir al régimen: o estás con ellos o te vas".

En julio pasado, antes de Tokio, la figura de triple salto, Jordan Díaz, abandonó la delegación cubana tras competir en un torneo en Castellón con la intención de quedarse en España, señaló el periodista Andy Lans.

La decisión de Díaz se dio el mismo día en que la Federación cubana había hecho pública la lista de 19 atletas que estarían en los Juegos Olímpicos, entre los que aparecía Díaz para el triple salto, con una marca de 17.49 metros conseguida en el Campeonato Nacional Juvenil de Atletismo.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.