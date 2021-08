Pedro Pichardo, el cubano que dio oro y récord nacional a Portugal en Tokio

Una sonrisa escapó al cubano Pedro Pablo Pichardo al observar la marca de 17.98 metros en la disciplina de triple salto en Tokio 2020. Con ella consiguió el oro y representó un récord para Portugal, quien lo adoptó en 2017. "Siento una gran felicidad y todavía tengo muchos sueños por cumplir", declaró a los medios.

Portugal tiene el oro, pero detrás de Pichardo hay historia. Este santiaguero posee como su mejor registro personal la marca de 18.08 metros, que consiguió en mayo de 2015 en La Habana, toda una hazaña para un joven que debía realizar trayectos de 18 horas para disputar los campeonatos nacionales.

"Dormía en el suelo, en las gradas del estadio, me daban un poco de pan con café... No lo soportaba más – contó hace unos años ya exiliado en Europa–. No tienes otra opción que seguir al régimen: o estás con ellos o te vas".

Este santiaguero posee como su mejor registro personal la marca de 18.08 metros, que consiguió en mayo de 2015 en La Habana

Pedro Pichardo tuvo su primer choque con la Federación Cubana de Atletismo en 2014 por rehusarse a trabajar bajo las órdenes de Ricardo Ponce y como medida disciplinaria fue suspendido un año. "Si no formas parte del equipo nacional que entrena en La Habana, no puedes ser un atleta. Era obligatorio. Si no estás ahí y entrenas con sus entrenadores, no eres bueno, no viajas y no compites", mencionó el santiaguero.

Con todas las limitaciones que enfrentó, Pedro Pichardo se consagró en la Isla como campeón junior en Barcelona con un salto de 16,79 metros, plusmarca mundial de esa categoría en 2012; consiguió plata en el mundial de atletismo en Moscú 2013 y el de Pekín 2015, y oro en los Juegos Panamericanos en Toronto.

"Dormía en el suelo, en las gradas del estadio, me daban un poco de pan con café... No lo soportaba más", dijo Pichardo sobre su etapa en la Isla

Parecía que se enfilaba a Río 2016 con posibilidades, pero una lesión en el tobillo derecho lo dejó fuera. En 2017 abandonó la concentración de su equipo en Stuttgart y se sumó más tarde al club Benfica. "Por hacer lo que hizo en el 2017 se le impidió la entrada al país hasta el año 2025", recuerda el periodista Jorge Fernández Era.

Para Pichardo la decisión no fue sencilla, pero asegura: "No lamento haber dejado Cuba, ha sido la mejor decisión de mi vida". Hoy el atleta celebra en Tokio cumplir uno de sus sueños. "He estado haciendo esto (el triple salto) desde que tenía seis años", recordó en la zona mixta.

Mientras tanto en la Isla, se restó importancia al oro de Pichardo. El canal Tele Rebelde, refiere Fernández Era, lo hizo al "ignorar prácticamente su competencia y priorizar la de la impulsión masculina de la bala", una disciplina dominada por EE UU.

En Tokio convergen otras historias de cubanos exitosos. Una es la de Iván Pedroso, el excampeón cubano que cosecha medallas para Venezuela y España

En Tokio convergen otras historias de cubanos exitosos. Una es la de Iván Pedroso, el excampeón cubano que cosecha medallas para Venezuela y España. El "team Pedroso" está integrado por la venezolana y medallista de oro Yulimar Rojas, la española que ganó bronce Ana Peleteiro, el portugués y campeón olímpico de triple salto en Pekín 2008 Nelson Évora, la brasileña Nubia Soares y el cubano Yasmani Copello, nacionalizado por Azerbaiyán.

En el listado de cubanos que participan por otros países en Tokio figuran 22 atletas.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.