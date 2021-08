Iván Pedroso, el excampeón cubano cosecha medallas en Tokio para Venezuela y España

Yulimar Rojas se alzó este domingo con el oro olímpico en la prueba de triple salto. La venezolana se subió al podio logrando, además, récord mundial, con un espectacular 15,67 metros en su tercer y último intento. A sus brazos corrió la española Ana Peleteiro, bronce en la misma prueba, que celebraba la victoria como si fuera propia. Detrás de las dos campeonas olímpicas hay un denominador común: el cubano Iván Pedroso.

El campeón olímpico y nueve veces titular mundial reside en Guadalajara (España) desde hace al menos una década, donde ha creado lo que ya se conoce como el 'team Pedroso'. En ese grupo están las dos saltadoras, pero también el portugués campeón olímpico de triple salto en Pekín 2008 Nelson Évora, la brasileña Nubia Soares y el cubano Copello, nacionalizado por Azerbaiyán.

Iván Lázaro Pedroso Soler, conocido como Iván el Terrible o el Saltamontes, nació en La Habana y se convirtió en uno de los más importantes atletas latinoamericanos. Su salida de Cuba no está clara, pero el periodista cubano afincado en Miami, Pablo de Jesús Socorro, quien lo conoció durante el Mundial de atletismo bajo techo en Portland (Oregon) recuerda en una crónica dedicada al triunfo de Rojas la disputa del ahora entrenador de élite con el régimen para conseguir que le permitieran llevar a la Isla un Ferrari de 130.000 dólares que obtuvo en una competición en 1995 en Sestriere (Italia), donde estuvo a punto de batir el récord en salto de longitud.

"Las autoridades forzaron a Pedroso a que accediera a vender el auto con la promesa de que le darían una parte de la venta, pero Ferrari y los organizadores se mostraron inflexibles, y fue el propio Fidel Castro quien tuvo que autorizar que Ivan el Terrible tuviera su Ferrari, pero con la advertencia de que fuera 'discreto en su uso' (sic) por las calles de La Habana. Las palabras de Castro no me las invento. Nos las dijo Conrado Martínez Corona, entonces presidente del Inder (Instituto Nacional de Deportes Educación Física y Recreación), en una reunión con la dirección del Círculo de Periodistas Deportivos de Cuba, del cual yo era el presidente en ese entonces", dice el reportero en su texto, Yulimar, el Ferrari de Iván Pedroso.

Según el relato, no era la primera vez que esto sucedía y ya había un precedente con el Mercedes rojo que la empresa alemana regaló al también atleta cubano Javier Sotomayor, titular del récord mundial de salto de altura.

Pedroso comenzó a entrenar a Yulimar Rojas en 2015. La atleta venezolana le escribió a través de Facebook en su búsqueda de un entrenador capaz de exprimir su talento natural. Pocos meses después ya se alzaba con un oro en Portland.

Este domingo, en Tokio, la campeona no sabía bien qué decir: "Me he quedado sin palabras. No puedo describir este sentimiento, este momento. Medalla de oro con récord olímpico y récord mundial. ¡Wow!, una noche fantástica", dijo a los medios nada más abandonar la pista.

Su éxito ayer, cuando mejoró en 17 centímetros la plusmarca mundial establecida por la ucraniana Inessa Kravets el 10 de agosto de 1995 en los Mundiales de Gotemburgo (Suecia), ha sido reivindicado en Venezuela por Gobierno y oposición.

"¡Tremenda victoria de Yulimar Rojas! Medalla de oro, récord mundial y olímpico para ti guerrera, brillas con luz propia, eres fiel reflejo del espíritu combativo y de grandeza del pueblo venezolano. Estás en la cúspide del deporte. ¡Eres una gran atleta! ¡Felicidades campeona!", escribió el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en un mensaje en Twitter.

En el mismo canal, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, añadió: "Nunca lo dudamos. ¡Pero te pasaste! Yulimar primera de Venezuela. Inmensa. Día histórico".

Por su parte, el presidente encargado, Juan Guaidó, también celebró el éxito de la venezolana: "Hoy Yulimar Rojas ha llegado más lejos que nadie, medalla de oro con récord mundial. Paso a paso avanzó con perseverancia, esfuerzo y confianza. ¡Gracias Yulimar por esta hazaña! Nos unes y alegras a todos los venezolanos. En Tokio se escuchará el Gloria al Bravo Pueblo".

"¡Increíble, que grande Yulimar! ¡Nuestra patria Venezuela vibra con tu triunfo, tu récord mundial y tu medalla de oro! ¡Viva Venezuela hoy y siempre!", festejó el opositor Henrique Capriles.

Pedroso, convertido este fin de semana en una especie de héroe cubano-manchego para España, ha declarado a la prensa de su país de acogida que uno de los secretos de su modus operandi es la comunicación: "La clave está en hablar las cosas", dice en un artículo en el que explica que los atletas de super élite bajo su manto están acostumbrados a sentarse con él en el Bodegón de Sancho a charlar para rebajar egos y tensiones.

"Cuándo nos flipamos [exceso de ego] él nos dice: 'yo ya he estado aquí'", cuenta de él la gallega Ana Peleteiro. Un éxito que celebra en su crónica De Jesús Socorro. "No se que auto estará rodando Pedroso ahora por las calles de España. Pero creo que hoy maneja un potente vehículo llamado Recompensa, y sin tener que pedir permiso para conducirlo".

