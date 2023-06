Rusia y Cuba exageran los datos de sus intercambios comerciales para exaltar su alianza

El primer ministro ruso, Mijail Mishustin, se reunió este miércoles con su homólogo cubano, Manuel Marrero, un encuentro que aprovechó para afirmar que el comercio entre Cuba y Rusia se ha multiplicado por nueve en el primer cuatrimestre de este año. Una afirmación que suscita mucha suspicacia entre los expertos, inclinados a pensar que esos números se deben a las tasas de cambio aplicadas y a la voluntad política de enfatizar la alianza entre Moscú y La Habana.

"Pese a la coyuntura externa desfavorable, el comercio bilateral ascendió el año pasado a casi 60.000 millones de rublos o más de 20.000 millones de pesos. Este año la tendencia se mantiene y de enero a abril el comercio creció nueve veces con respecto al mismo periodo de 2022", aseguró en la reunión, celebrada en Sochi, a orillas del mar Negro, donde tiene lugar hasta este viernes el Consejo Intergubernamental Euroasiático.

El dirigente no dio ningún dato más con respecto a la cifra y a qué se atribuye, pero es la segunda vez en menos de un mes que los rusos proporcionan un dato de enorme crecimiento en el intercambio comercial con Cuba. La anterior fue a mediados de mayo en La Habana, cuando Sergei Baldin, representante comercial de Rusia en Cuba, dijo a la agencia Reuters que el comercio bilateral se situó en los 450 millones de dólares en 2022, "el triple que en 2021". El 90% fueron, especificó, compras de productos derivados del petróleo y aceite de soja.

El Anuario Estadístico de Cuba situaba el dato en 633 millones de dólares en 2021 por lo que, de ser cierta la cifra señalada por Baldin para 2022, en realidad hubo una reducción del 29%

El Anuario Estadístico de Cuba, sin embargo, situaba el dato en 633 millones de dólares en 2021 por lo que, de ser cierta la cifra señalada por Baldin para 2022, en realidad hubo una reducción del 29% en ese período. El aumento de las compras de petróleo a Rusia en lo que va de año, sin embargo, explicaría el abultado intercambio comercial, aunque la voluntad política de aupar la alianza entre los dos regímenes y, sobre todo, las tasas de cambio aplicadas en las dos monedas de referencia, peso y rublo, ambas muy volátiles y devaluadas, podrían ser factores distorsionadores que tienden a inflar los resultados. Los datos proporcionados por Moscú se basan en un cambio de 3,4 rublos por cada peso, que corresponde a la tasa de 24 pesos y 82 rublos por dólar, respectivamente.

Marrero, al que aún le quedan nueve días de visita en el país, resaltó la firma de 24 documentos en la reunión de la Comisión Intergubernamental celebrada en mayo en La Habana y ensalzó al país euroasiático, aislado de Occidente desde la invasión a Ucrania en febrero de 2022.

"Las relaciones siempre han sido de un alto nivel, pero en estos tiempos complejos donde los enemigos intentan afianzar su dominio del mundo nos unen muchos más elementos para seguir luchando juntos", dijo Marrero, resumiendo en otras palabras la máxima de que nada une más que un enemigo común.

Mishustin, más consciente de que lo que más importa a Rusia de Cuba es tenerla como puerta de entrada al continente, no dudó en decir que la Isla es un socio clave en América Latina. "Para nosotros es muy importante relanzar nuestra cooperación para aumentar el comercio y las inversiones. Estamos creando las condiciones para ampliar el funcionamiento de las empresas rusas en el mercado cubano. Nosotros proponemos desarrollar más activamente la colaboración en el ámbito turístico tras la reanudación de los vuelos regulares con Cuba, a partir del primero de julio".

Aeroflot regresa a La Habana en esa fecha, aunque hace meses que los rusos pueden viajar en vuelos chárter a los polos turísticos de Varadero y Cayo Coco, sin que ello haya mejorado los datos de turistas rusos a la Isla, que han pasado de ser el primer mercado en expansión a ser de los pocos que decrece. Aunque las autoridades cubanas han atribuido la caída a la falta de vuelos –fruto de las sanciones de Europa a Rusia por la guerra–, a finales de 2021 ya había datos que mostraban una transferencia de los viajeros de ese país hacia República Dominicana, que ofrece un turismo de sol y playa similar en paisajes pero sin las penurias y escaseces de la Isla, que se dejan notar incluso en los grandes hoteles.

Mishustin también mencionó a la remodelación completa de la antigua Antillana de Acero, en la que Rusia ha invertido casi 100 millones de dólares y que fue inaugurada por el vice primer ministro Dmitri Chernishenko y Ramiro Valdés el pasado mayo. "Damos una gran importancia a la implementación de grandes proyectos conjuntos, sobre todo a los que están diseñados a largo plazo como la modernización de la Empresa Siderúrgica José Martí (Antillana de Acero), de conformidad con los acuerdos alcanzados", dijo Mishustin.

"En el marco bilateral y multilateral no abandonamos a nuestros amigos", dijo este miércoles Chernishenko, que se encontró también con Marrero

La planta no estará en pleno funcionamiento hasta 2024, según dijo entonces el ministro de Industrias cubano, Eloy Álvarez Martínez, pero no está claro cómo podrá mantenerla el precario sistema energético de la Isla. Un estudio de la Universidad de La Habana elaborado en 2020 indicaba que su horno requería una potencia que "no puede ser tolerada" por el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y "produce oscilaciones peligrosas" y nada indica que el nuevo vaya a tener un consumo racional con respecto a las deficiencias de la Isla.

"En el marco bilateral y multilateral no abandonamos a nuestros amigos", dijo este miércoles Chernishenko, que se encontró también con Marrero.

Las dos partes consideraron intolerables las sanciones de EE UU sobre sus países e incluso Marrero señaló que su Gobierno rechaza rotundamente la "rusofobia que Occidente trata de implantar en el mundo" y las "maniobras" para excluir a Rusia de los organismos internacionales.

El primer ministro no dudó en señalar al alto representante de la política de la Unión Europea, Josep Borrell, que estuvo en la Isla la pasada semana en una visita –en el marco del Acuerdo Diálogo Político y Cooperación UE-Cuba– muy criticada también por parte de la oposición cubana. Marrero atacó al canciller europeo por haber ido "lo primero" a la embajada estadounidense en La Habana y mencionar en sus discursos constantemente a Rusia.

