Sale más caro viajar en coche de caballo que en vehículo de motor en la provincia cubana de Sancti Spíritus

Las costosas multas con que los inspectores amenazan a los cocheros de Sancti Spíritus no han impedido que los transportistas cobren cada vez más a sus pasajeros. En un intento por frenar el alza de los precios informales, la Unidad Estatal de Tránsito (UET) de la provincia ha prometido redoblar la vigilancia, pero admite que no cuenta con el personal suficiente y que las sanciones impuestas no han servido de nada.

Aunque los carretoneros están obligados a cobrar una tarifa de 20 pesos por pasajero en trayectos que no rebasen los dos kilómetros, una vez superada esa distancia suelen cobrar lo que quieran, denuncia el periódico oficialista Escambray. Si el cliente no está de acuerdo, el conductor "se planta hasta que alguien lo alquile por la cuantía que le venga a la cabeza", lamentan varios entrevistados.

Otro asunto es el abuso de la capacidad del vehículo. Los cocheros llegan a cargar hasta 15 personas en sus carretones, lo cual supone un esfuerzo excesivo para el caballo. Esta práctica ha sido condenada numerosas veces por grupos animalistas de la Isla y por la población, que ha sido testigo de no pocos fallecimientos de animales, sobre todo en los meses de más calor.

Sin embargo, en medio de la crisis de combustible que atraviesa el país, se trata de un problema de difícil solución: el coche tirado por caballos es, en ciudades pequeñas como Sancti Spíritus, la única alternativa ante la ineficacia del transporte público y la imposibilidad de pagar un vehículo privado.

Escambray compara el coste de un viaje en camión u otro transporte privado de Sancti Spíritu a Cabaiguán –unos 25 minutos de camino–, de 50 pesos, con los 60 que exige el cochero si el cliente desea ir de la terminal intermunicipal de Sancti Spíritus a la zona hospitalaria, de apenas siete minutos.

Arlides Torres Fábregas, director de UET, informó de que 315 coches tienen permiso para operar en toda la provincia, pero añadió que es "evidente" que la cifra no corresponde al número real de coches que circulan realmente. El directivo calcula que se trata, al menos, del doble de la cifra oficial. Los demás son conductores que renunciaron a la licencia y ahora "vuelven a cochear al libre albedrío", explicó.

Los municipios más pequeños de la provincia tienen el mayor registro de carretones. El 59% del total están concentrados principalmente en Jatibonico, Cabaiguán y Fomento. La cabecera provincial, por su parte, sólo cuenta con 64 unidades con licencia.

El diario espirituano cree que lo preocupante no es la disponibilidad de estos coches, sino las tarifas que exigen y que están regidas por la "incontrolable y arbitraria ley de oferta y demanda", sin que las autoridades tomen cartas en el asunto. Tampoco los cocheros tributan al fisco, hizo notar el periódico.

Torres atribuyó el "resurgir de las indisciplinas" a la escasez de combustible, ya que no hay suficientes inspectores en las calles para garantizar que la documentación esté en regla. Sin embargo, reconoció que las multas o sanciones son "ineficientes e improcedentes" porque los fiscalizadores "tienen las manos atadas ante leyes y regulaciones".

El funcionario dijo que UET está en una fase de "transición" para formar parte de la Dirección Provincial de Transporte, lo que le permitirá oficializar la planilla de inspectores y, en teoría, mejorar su trabajo.

En tanto, Camilo Pérez, coordinador de Programas y Objetivos del gobierno provincial, recordó que hay un tope para los precios de los servicios de transporte en vehículos de combustión y de tracción animal pero, después de la crisis sanitaria y económica por la pandemia de covid-19, se generó un "resquebrajamiento del orden".

Los conductores saben que si no tienen licencia pueden ser multados hasta con 500 pesos. Sin embargo, la falta de control de las rutas y las tarifas que emplean les permiten saltarse las leyes. Escambray señala que muchas veces el pasajero es "un aliado", porque cuando un fiscalizador coteja el servicio en medio del camino, termina por defender al conductor con tal de llegar a su destino.

