Sin luz, los vecinos de Santa Cruz del Sur abuchean a "los barrigas llenas de allá arriba"

La central Antonio Guiteras, con capacidad de 280 megavatios (MW), no pudo volver a incorporarse el domingo al Sistema Eléctrico Nacional, como estaba previsto, y tampoco lo hará este lunes. Ayer, el déficit alcanzó 1.412 MW a nivel nacional en hora pico, a las 22:00 horas, y la población salió a la calle para protestar en varios puntos de la Isla.

Las protestas más señaladas y documentados con videos difundidos por las redes sociales fueron un cacerolazo en Bejucal (Mayabeque) y, sobre todo en Santa Cruz del Sur (Camagüey), donde los vecinos se lanzaron a las calles a los gritos de "Díaz-Canel singao", "abajo Díaz-Canel", "viva Cuba libre" o "abajo los barrigas llenas de allá arriba".

"La CTE Antonio Guiteras en el proceso de arranque tuvo un problema en el sistema de excitación para lo cual se busca solución. No se considera su entrada el día de hoy", informa la Unión Eléctrica de Cuba (UNE) en su comunicado de este lunes, que sitúa en un 41% el déficit máximo previsto para este lunes.

Según la información, a las 7 de la mañana había 1.676 MW generados y una demanda de 2.553 MW, es decir, una diferencia de 872 MW de los que apenas 77 corresponden a los daños provocados por el huracán Ian. Además, se considera que el déficit máximo llegará a los 1.000 MW.

El director de la principal planta termoeléctrica de Cuba, Misbel Palmero Aguilar, contó este domingo en declaraciones difundidas por Canal Caribe que "una grieta en el exterior de una pared de la caldera, detectada durante el proceso de arranque" del sábado ha impedido la sincronización de la central.

El funcionario agregó que "esta grieta nada tiene que ver con la avería ocurrida en días anteriores", confirmando que la moribunda Guiteras tiene difícil solución

Además, el funcionario agregó que "esta grieta nada tiene que ver con la avería ocurrida en días anteriores", confirmando que la moribunda Guiteras tiene difícil solución. Palmero Aguilar dijo que, cuando el sábado se estaba realizando el proceso de arranque, al llegar al 70% la subida de presión de la caldera apareció esta grieta en uno de los tubos que soporta uno de los quemadores.

El directivo añadió que la Guiteras tiene "defectos mecánicos provocados por dilataciones y contracciones propias de los procesos de arranque y parada en una central con 34 años de explotación" y subrayó que la termoeléctrica está sometida a continuas tensiones en las paradas y arranques "y que no fue posible detectarlo al momento de la prueba hidráulica que se realizó después de la reparación practicada a la caldera".

Ahora se trata de determinar su calibre para solucionar la grieta, pero la evidencia es que la central lleva más días parada que funcionando desde el verano y los ciudadanos siguen sin ver la luz al final del túnel. A pesar de las bromas con que se toman las noticias diarias de la UNE, la desesperación es patente.

"A Guiteras no la traten de arrancar más, eso ya no sirve. Dejen de gastar dinero en otra cosa y acaben de invertir en eso. No se dan cuenta de que esa es la principal problemática del país", dice uno de los numerosos comentarios a la noticia de este lunes. "La Guiteras. Temporada 5. Capítulo 250. El Nuevo Enfriamiento", ironiza otro. "La Guiteras lleva más de diez días sin servicio. Hoy es la excitación, ayer fue un salidero, mañana seguro otro salidero. Los provincianos resistiendo y los capitalinos nos miran tranquilamente. El problema es solo para los que vivimos en las provincias del interior", añade otro lector.

Los apagones en las provincias superan, de largo, a cualquier corte en la capital. El corresponsal de 14ymedio en Holguín pasó este domingo 12 horas sin luz, desde las 6 de la tarde del domingo a las 6 am de este lunes.

Otro lector de Cubadebate que vive en la misma provincia, en el Reparto Zayas, afirma que lleva un mes sin servicio de agua y apagones que duran medio día. "Cientos de llamadas a los que deben atender el abasto de agua y cero solución, explicaciones y justificaciones, miles. Se necesitan dirigentes con más celeridad en sus gestiones", reprocha.

La información facilitada por la UNE se replica cada día en el diario oficial y bastan minutos para que se convierta en la noticia más leída y comentada del día, incluso en un medio controlado por el Estado. Los mensajes no dejan lugar a dudas: la población está llegando al límite.

"Solo la verdad puede sacarnos de este atolladero de desgobierno en que estamos. Nada funciona: no hay electricidad, servicio de agua pésimo, alimentos básicos como el pan, la leche, el azúcar, etc., en déficit total. Escasez de medicinas y demás productos. Tiendas en MLC (moneda libremente convertible) a precios desorbitantes para los cubanos. Tenemos que empezar a reconocer los problemas, empezando por el noticiero, y dar la cara al pueblo. Más críticas y cambios de verdad y dejar las consignas y redes. Se necesitan cambios urgentes y no más adornos", escribe otro usuario.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.