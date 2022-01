La Seguridad del Estado echa de su vivienda a la periodista cubana Yadiris Fuentes

Las fuertes amenazas de la Seguridad del Estado cubana obligan a la periodista independiente Yadiris Fuentes a dejar en los próximos días la vivienda donde reside desde junio de 2021. El dueño de la casa fue advertido por la policía política de que si no la desalojaba podía ser multado o incluso perder el inmueble debido a que se trata de un alquiler ilegal.

Según cuenta Fuentes a 14ymedio, solo podrá quedarse en la vivienda hasta el 5 de febrero, fecha en que concluye el mes que pagó con anticipación. "Desde el estado de sitio que todos tuvimos por allá por noviembre (a raíz de la convocatoria lanzada por la plataforma Archipiélago) ellos a mí no me habían molestado más, no me habían llamado ni visto", explica.

"El lunes 17 de enero yo no estaba en la casa pero me llama Manuel al móvil, el agente que 'me atiende'", narra Fuentes, que por años residió en Cienfuegos aunque es originaria de Pinar del Río. El oficial le dijo que quería verla en dos días, el pasado miércoles, por la tarde. "Cítame, si me quieres ver, cítame", contestó.

La reportera de ADN Cuba le comunicó al agente de la Seguridad que se negaba a atender citaciones verbales y hasta la fecha no ha recibido ningún documento oficial para presentarse ante las autoridades por lo que considera que el objetivo de la policía política "era amedrentar y que, quizá, ya con lo del alquiler les parece suficiente" hostigamiento.

"Es una técnica que ya han empleado bastante, especialmente contra mujeres, es como si nos vieran más débiles y presionables"

"Al día siguiente de esa llamada mi casero me informa de que la Seguridad del Estado lo fue a ver y le dijeron que, 'o me desaloja o le van a aplicar una multa de 15.000 pesos' y que le pueden decomisar la casa. Evidentemente no voy a someter a nadie a que viva bajo esa presión y le dije que de ser así, yo me iba el 5 de febrero", declara.

Fuentes asegura que estas presiones para dejarla sin un lugar donde vivir no van a desviarla de su profesión: "Esto no va a incidir en nada de lo que yo hago como periodista pero mientras estoy concentrada en ver dónde vivo, evidentemente no puedo trabajar de la misma manera y eso ellos lo saben y creo que eso es parte del método".

La reportera recuerda que ese tipo de presiones se han visto con anterioridad y que su caso "no es extraordinario ni único". "Es una técnica que ya han empleado bastante, especialmente contra mujeres, es como si nos vieran más débiles y presionables". Entre las reporteras independientes que han sufrido este tipo de presiones para que pierdan sus alquileres está Camila Acosta, colaboradora del portal de noticias CubaNet.

Ante este dilema, asegura, "siempre aparece alguna amistad" que pueda acogerla uno por algunos días mientras consigue dónde residir, pero insiste en que intenta "no explotar esas vías" porque no le gusta "estar molestando a nadie ni someterlos a lo que significa la presión de la Seguridad del Estado".

"Evidentemente no voy a someter a nadie a que viva bajo esa presión y le dije que de ser así, yo me iba el 5 de febrero"

"Ahora mismo conseguir alquiler es súper difícil. Hubo un tiempo que La Habana era el lugar donde se conseguía de la forma más sencilla porque existían varios canales para llegar a ellos pero ahora mismo, por ejemplo, en Revolico, la plataforma de compraventa, tiene muy pocas opciones. Mayormente lo que hay son anuncios de personas buscando alquiler", detalla.

Según su experiencia, buscando opciones por estos días, ha notado que los precios "han subido muchísimo" y que ahora mismo "todos están por arriba de los 7.000 o 9.000 pesos" (entre 280 y 360 dólares al cambio oficial), y cuando se comunica con los dueños informan que ya están ocupados.

La reportera independiente está consciente de que lo que está viviendo "es una historia cíclica" y que donde quiera que esté residiendo pueden volver a presionar a sus caseros, incluso si la renta es legal.

Este escenario ha servido de motivación para que un grupo de periodistas cubanas independientes lanzara la campaña Casa Palanca, con el objetivo de recaudar fondos para adquirir un inmueble. Con la iniciativa, difundida por la plataforma Verkami, las activistas y reporteras quieren crear una red "de vinculación, protección y de apoyo emocional y psicológico".

