La Seguridad del Estado amenaza a Saily González para que no asista a la Cumbre de las Américas

La empresaria villaclareña y activista, Saily González, fue amenazada con un proceso penal, por parte de la Seguridad del Estado, para no asistir a la IX Cumbre de las Américas a la que fue invitada como representante de la sociedad civil cubana.

A través de su familia, la policía política dijo primero a González que no le permitirían recoger su pasaporte visado en la Embajada de Estados Unidos en La Habana y la citaron para notificar la prohibición.

"Para hacerlo cuentan con un proceso penal que me abrieron arbitrariamente por convocar a la marcha cívica por el cambio del 15 de noviembre y que insisten en usar a conveniencia", denunció González a través de Twitter. En las oficinas de Instrucción Penal, González fue recibida por un agente que se hace llamar "Daniel" y quien la ha detenido en dos ocasiones antes, el 20 de noviembre y el 13 de enero.

La joven activista afirmó que a pesar de las amenazas sostiene la intención de participar en la Cumbre de las Américas, que se desarrollará del 6 al 8 de junio en Los Ángeles, California. González tenía programada su salida de la Isla para este sábado a las 11:50 de la mañana.

La villaclareña hizo un llamado a los Gobiernos democráticos para que aboguen por la participación de representantes de la sociedad civil y disidencia cubana en la cumbre y anticipó que no será a la única que no permitan asistir. "Creo que es momento de exigir como bloque que somos en la región, la participación de los cubanos, que el Gobierno de Cuba, participar en esta cumbre, por supuesto que no iban a invitar a los representantes Gubernamentales, ellos no representan absolutamente a nadie".

Esta semana, el Gobierno de los Estados Unidos confirmó que no invitará a Venezuela y tampoco a Nicaragua a la Cumbre de las Américas, pero aún no aclaran si han girado invitaciones hacia Cuba.

A preguntas sobre si hay invitación a la Isla, del legislador Marco Rubio, el coordinador de la Cumbre Kevin O'Reilly respondió este jueves: "Bajo mi conocimiento, no". O'Reilly explicó que el Gobierno de EE UU, que es el anfitrión en esta ocasión, quiere "tener una amplia participación de la sociedad civil de cada país donde los autoritarios, los dictadores, busquen terminar con el debate público".

Antes de esto, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel anticipó que "en ningún caso asistiré", en una serie de cuatro tuits, publicados la noche del miércoles donde criticó la gestión que ha hecho Estados Unidos.

"Se sabe que el Gobierno de Estados Unidos concibió desde un inicio que la Cumbre de las Américas no fuera inclusiva. Era su intención excluir a varios países, entre ellos Cuba, a pesar del fuerte reclamo regional a que se pusiera fin a las exclusiones", escribió.

En contra de posibles exclusiones ha salido el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien ha asegurado que no asistirá si no todos están invitados. También han condicionado su asistencia el boliviano Luis Arce y el guatemalteco Alejandro Giammattei. El argentino Alberto Fernandez y la hondureña Xiomara Castro, en una línea similar, han puesto en duda su asistencia en caso de haber exclusiones.

Después de confirmar que no asistirá a la Cumbre de las Américas, el Gobierno cubano prefirió improvisar una Cumbre del Alba con la participación de mandatarios señalados como no democráticos por EE UU.





8/ Cuento con que los actores sociales de otros países cuyos gobiernos no actúan de la misma manera arbitraria que el Gobierno de Cuba contra la sociedad civil, se pronuncien por a quienes nos niegan la posibilidad de asistir a la IX Cumbre de Las Américas. @CumbreAmericas pic.twitter.com/kihviYVBoy — Saily González Velázquez (@SailydeAmarillo) May 27, 2022

