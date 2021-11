La Seguridad del Estado cubana anuncia a Yunior García que irá a la prisión Combinado del Este

La Seguridad del Estado cubana ha advertido a Yunior García Aguilera de que no le permitirá que marche el próximo domingo día 14 en solitario como anunció este jueves que tiene previsto. La policía política volvió a citar al dramaturgo este jueves para amenazarlo con detalles de su detención, entre ellos que irá al Combinado del Este, la mayor cárcel de Cuba y donde también está el opositor Luis Manuel Otero Alcántara.

García Aguilera fue entrevistado vía telefónica por el canal estadounidense CNN en español donde dejó muy clara la postura del régimen. "Nuestras sentencias ya están firmadas. Me dijeron incluso para qué cárcel voy a ir, me dicen que voy para el Combinado, incluso me han dicho que no me van a permitir marchar ese domingo ni siquiera en la forma en que lo he anunciado, en solitario, portando una rosa blanca, por una calle céntrica habanera", contó.

Este miércoles, el creador de Archipiélago anunció que, en vista de las amenazas, con llamamientos explícitos a la violencia, con las que el Gobierno enfrenta la Marcha Cívica del 15N, él optaba por realizar una caminata individual por la 23 hasta el Malecón habanero y dejaba claro que el resto de ciudadanos podían optar por la vía que creyera conveniente para mostrar su adhesión a la manifestación, ya que se habían aportado protestas creativas. El anuncio generó confusión incluso entre los propios miembros y simpatizantes de Archipiélago, por lo que García Aguilera quiso explicar con mayor detalle su intención.

"No se trata de desconvocar, de eliminar ni siquiera de limitar el derecho que tiene cada cubano a conquistar eso que nos ha sido negado, sino de encontrar soluciones que no pusieran en riesgo su seguridad", argumentó.

"Como dejé claro en el comunicado, jamás le pediría a los cubanos que renuncien a sus derechos", aseveró. "Apoyamos el 15N, el 16N, el 17N y todos los días. Los cubanos tienen que actuar como ciudadanos con derechos el 15N y todos los días. Lo único que hemos pedido es que ningún cubano se levante contra otro y que no haya violencia. Tenemos que actuar con responsabilidad, marcar la diferencia y defender nuestros derechos de manera ingeniosa".

El dramaturgo afirmó que no pide a nadie que salga con él, aunque ya hay quien se ha adherido a su propuesta, que incluso ha tenido como precursora a Yahima Díaz, que imitó el gesto cuando se dirigía ayer a su cita con la Seguridad del Estado y fue retenida por unas seis horas.

"No sé lo que va a ocurrir el domingo. Yo no me voy a esconder, no me voy a ocultar. Voy a actuar de manera transparente, voy a permanecer en mi casa. Ese día saldré a mi marcha. Lo que hagan las autoridades es su responsabilidad. Ellos sabrán las consecuencias de actuar de una forma extrema", advirtió.

Archipiélago cuenta ya con el apoyo explícito de EE UU, la Unión Europea y la ONU, que han prometido supervisar la marcha. En esta ocasión, al revés de como ocurrió el 11 de julio, que fue un movimiento espontáneo, la comunidad internacional está advertida y expectante ante lo que va a ocurrir.

"Creo que en algún momento los cubanos debemos quitarnos todos las máscaras, perder esos temores que nos han infundado desde siempre y enfrentar al poder como ciudadanos", dijo el dramaturgo.

Yunior García volvió a recordar que al movimiento pacífico del 15N, el Gobierno solo ha respondido con violencia y amenazas. "Hay testimonios de policías de que los están preparando para reprimir mucho más fuerte que el 11 de julio. Han aparecido en redes sociales fotos en centros de trabajo con palos, e incluso a veces con clavos en las puntas, con los que supuestamente quieren golpear a los manifestantes. Nosotros no queremos que se derrame una gota de sangre", pidió.

"Estamos viviendo una dictadura. Ha quedado claro que no hay democracia alguna ni siquiera esa llamada democracia socialista que ellos pregonan, que no hay ni siquiera Estado de Derecho y ni siquiera hay República. El propio (Miguel) Díaz-Canel ha dicho públicamente que en Cuba no hay división de poderes y no es solo que lo diga es que lo han demostrado", dijo el activista, que agradeció también que en más de 100 ciudades donde sí hay libertad vayan a acompañar a las marchas.

