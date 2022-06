La Seguridad del Estado cubana blinda el lugar donde citó a Amelia Calzadilla

Amelia Calzadilla, la madre cubana que con sus videos en redes se convirtió en símbolo del descontento en Cuba, se encuentra en su casa tras pasar tres horas en las oficinas del Gobierno del municipio Cerro, en La Habana.

Sobre las cinco de la tarde, la propia joven publicó en directo un video en el explicaba qué sucedió en las oficinas gubernamentales, en un tono muy distinto de sus anteriores transmisiones. En él, aseguró que el encuentro "no fue un interrogatorio", a pesar de que en una transmisión anterior, publicada este domingo, Calzadilla temía que la citación, fechada para las 11 de la mañana, fuera una "trampa preparada" y pudieran llevarla presa.

La madre también detalló que en la "conversación" giró en torno a la falta de servicio de gas que lleva padeciendo "desde hace diez años", que no lo pueden resolver a corto plazo "porque no existe la materia prima" y prometieron que podría entrevistarse con funcionarios del Ministerio de Energía y Minas "en un próximo encuentro". "Nadie me maltrató, yo tampoco maltraté a nadie", insistió Calzadilla, quien agradeció a "cualquier persona que hizo que no me sintiera intimidada".

La agencia española EFE, uno de los medios internacionales que se encontraban apostados frente a la sede gubernamental, según pudieron comprobar reporteros de 14ymedio, tomó imágenes de la joven madre a la salida del interrogatorio, al que fue convocada a las 11 de la mañana. Las inmediaciones del lugar de la cita, situado en Calzada del Cerro entre Buenos Aires y Echevarría, amaneció este lunes tomado por un operativo policial.

Próxima a la esquina de Tejas, uno de los enclaves comerciales más importantes de la ciudad, la zona es muy concurrida pero el trasiego de este lunes era diferente al de otros días. En las calles aledañas hileras de patrullas policiales, un amplio operativo de agentes vestidos de civil y la presencia de periodistas acreditados marcaban la diferencia.

La señal de internet en el lugar, además, era inestable. Vecinos del barrio reportan a este diario que en las tiendas cercanas, habitualmente desabastecidas, sacaron a la venta este lunes salchicha y pollo.

"¿Y aquí qué pasa?", preguntó una joven que pasó por el lugar pocos minutos después de que Calzadilla hubiera entrado al edificio de la Asamblea del Poder Popular municipal. "La muchacha esa que la citaron hoy aquí", le respondió otro transeúnte sin necesitar añadir más detalles, puesto que la historia de esta madre de tres hijos ha recorrido la Isla en pocos días.

Diversos activistas, como la empresaria Saily González, de Santa Clara, invitaron a los habaneros a apoyar a Calzadilla la mañana de este lunes, pero en el lugar solo se observaban gente de paso y agentes.

La opositora Martha Beatriz Roque, directora del Centro Cubano de Derechos Humanos y ex presa de la Primavera Negra, lanzó también un mensaje por video en el que le pide a Amelia Calzadilla: "Siga denunciando y no le importe lo que digan de usted".

"Desafortunadamente, me dicen que ella no quiere hablar con los disidentes, cosa que yo respeto enormemente, pero tiene que saber que su video ha tenido un gran impacto en las redes", dice en su transmisión Roque, quien insta a Calzadilla a "no defenderse": "La dictadura hace lo mismo para quitarse de encima la vista". E insiste: "Nadie te va a juzgar, Amelia, la gente está muy contenta de lo que tú subiste en las redes, pero si tú quieres volver a hablar, no te defiendas para nada, no hace falta defenderse, todo el mundo sabe lo que ha hecho este régimen durante 63 años".

