Silvio Rodríguez tilda de "secta" a la cúpula en el poder en Cuba y lamenta la condena de Lescay

El mayor trovador de la Revolución, Silvio Rodríguez, sube el tono en sus críticas al régimen cubano al calificar de "secta" al Gobierno de Miguel Díaz-Canel y salir en defensa del joven músico Abel González Lescay, recientemente condenado a seis años de prisión tras manifestarse en San José de las Lajas, Mayabeque, el 11 de julio.

Rodríguez publicó este lunes en su blog, Segunda Cita, el post de un economista sobre las medidas necesarias para enderezar la economía, empezando con la reducción de la excesiva burocracia. En el primer comentario, el cantautor apostilla al artículo dejando su opinión. "No tengo fe en que la verticalidad se rectifique. Como he dicho otras veces, sigue siendo un núcleo reducidísimo de personas, prácticamente una secta, la que toma decisiones", lamenta.

El trovador continúa su argumentación señalando que las nuevas imposiciones de visados de tránsito a cubanos en países como Panamá y República Dominicana demuestran que EE UU –al que alude sin nombrarlo– presiona para impedir el comercio informal que, a su juicio, alivia a la Isla y considera que la intención es "que la olla siga cogiendo presión".

"No tengo fe en que la verticalidad se rectifique. Como he dicho otras veces, sigue siendo un núcleo reducidísimo de personas, prácticamente una secta, la que toma decisiones"

Sin embargo, Rodríguez no exime de responsabilidad a la actual dirección del Partido y el Estado. "Pero no parece que aprendamos que hay que flexibilizar al máximo aduanas y fronteras, por más que se pruebe que esa apertura le resuelve la supervivencia cada vez a más gente.Y mientras tanto 'la juventud se fuga en masa', ¿qué 'milagro' estamos esperando?", reclama.

Los más de cien comentarios del post, entre amigos y seguidores, se ciñen al debate económico e ideológico, muchos desde posturas distintas pero en un ambiente distendido. Hasta que Walter Frías, un profesor universitario, envía el enlace a la nota que este lunes difundió el Consejo Universitario de la Universidad de las Artes (ISA) a propósito de la carta enviada por el grupo de Facebook FreeAbelLescay en la que pedía al jefe de Estado una revocación de la sentencia contra el joven estudiante.

La nota atacaba frontalmente al colectivo, acusándolo de hacer "campañas que pretenden desacreditar a la Revolución" a pesar de que la institución ha mantenido, según el propio Lescay, un comportamiento de apoyo y respeto hacia su alumno. El músico, que reiteró su agradecimiento al ISA, acusó a los redactores de la nota de "descaraos" y "hueleculos".

El comunicado del ISA también afirmaba que hubo representantes de la institución que "asistieron al acto de juicio oral" de Lescay y "dieron fe de la práctica de todas las garantías constitucionales''.

Así, Silvio Rodríguez reacciona al mensaje exigiendo que se emita en televisión el proceso si de verdad no hay nada que temer. "Si no quieren que se 'simplifiquen' los hechos por los que se han pedido seis años de prisión al joven Abel Lescay, que expliquen claramente esos hechos o que pongan el juicio por televisión, para poder verlo. Darle atención a un universitario en proceso penal no es nada extraordinario; es un deber de la Universidad", responde el cantautor.

Rodríguez, que ya se había mostrado favorable a revertir las elevadas penas de prisión para los manifestantes pacíficos del 11 de julio, insistió ayer en el caso concreto de Lescay. "Ojalá en la apelación en curso haya valentía suficiente para rectificar el error, si lo hay, en la muy elevada sanción que pide la Fiscalía", afirma el cantautor. En realidad, los seis años de prisión son la sentencia del tribunal, ya que la Fiscalía pedía un año más de cárcel. Lo que sí existe es, como dice Rodríguez, la posibilidad de modificar la condena en una instancia superior.

"Ojalá en la apelación en curso haya valentía suficiente para rectificar el error, si lo hay, en la muy elevada sanción que pide la Fiscalía"

El trovador cierra ese mensaje añadiendo "Viva Cuba libre. Abajo el bloqueo", pero a tenor de sus declaraciones en los últimos años la fe de Rodríguez se resquebraja. El artista ha dirigido múltiples críticas a las decisiones del Gobierno de Díaz-Canel, aunque ya había rechazado algunas políticas de Raúl Castro e, incluso, ha admitido que la "ofensiva revolucionaria" del 68 hizo "mucho daño al pueblo cubano".

Aunque no ha dejado de defender el Estado socialista y criticar el "bloqueo" de EE UU, tampoco ha dejado en los últimos tiempos de sugerir que el régimen no ha sido capaz de lograr ser eficiente para que no le afecten las medidas económicas extranjeras.

"No podemos pasarnos la vida creyendo que todo lo que no podemos hacer es culpa de que hay un vecino muy poderoso que nos bloquea y nos impide hacer cosas. Si en 60 años no hemos podido desarrollar una creatividad que supere el bloqueo, estamos mal", dijo en una entrevista a un medio argentino a principios de año.

