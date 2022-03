Silvio Rodríguez pide "rectificar" las sentencias injustas del 11J: "No mataron a nadie"

La noticia de que 128 personas fueron condenadas a casi 2.000 años de prisión por las protestas del 11 de julio en la esquina de Toyo y La Güinera, en La Habana, ha generado casi 170 comentarios en el oficialista Cubadebate, donde destaca uno firmado con nombre completo: el de Silvio Rodríguez Domínguez, contrario a las penas.

El trovador es uno de los pocos y más beligerantes con las sentencias, que considera injusta y contraproducente para "los enemigos de Cuba".

"Si cometieron los actos de violencia de que se les acusa, de acuerdo en que sean juzgados y que se les apliquen las penas correspondientes. Pero que yo sepa no mataron a nadie. ¿Condenas de 15, 20 y 30 años por desórdenes públicos? No me parece justo", señala el cantautor.

Rodríguez también hace hincapié en la falta de datos que ofrece el resumen de la sentencia en el medio oficialista, y añade: "Tampoco se aclaran las edades de los condenados. Con esto los enemigos de Cuba están haciendo zafra. No lo permitamos, siendo transparentes y rectificando lo que haya que rectificar".

El escritor y periodista Giordan Rodríguez Milanés, cercano al oficialismo aunque expulsado en 2017 de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) y habitual contertulio de Silvio Rodríguez en su blog, Segunda Cita, interviene también para responder a una usuaria que replica al trovador. La comentarista reprocha su postura al artista y le pide que se ponga en el lugar de las personas "dañadas" en las protestas del 11 de julio, a lo que Rodríguez Milanés replica que unas condenas tan severas no se corresponden con el objetivo educativo que tiene toda sanción penal.

La cantidad de lectores que se manifiesta a favor de las sentencias y condenas es abrumadora e, incluso, algunos dicen que deberían haber sido juzgadas al menos 500 personas basándose en la cantidad de gente que se veía allí a través de las redes sociales, una versión que contradice la oficial según la cual quienes protestaban el 11 de julio eran pocos.

También hay quienes opinan que las sanciones deberían haber sido, incluso, más elevadas. "El tribunal fue muy benévolo, la menor sanción debía ser 25 años", dice un usuario. No obstante, la crítica más generalizada entre quienes se manifiestan en ligero desacuerdo es la cantidad de años a los que fueron sentenciados los acusados.

"No entiendo que una persona que comete un asesinato cumpla menos años de sanción", dice un usuario. Otra, más molesta y que usa como nombre de usuario "indignada", dice: "Pues a los asesinos les tendrán que poner una sentencia de 60 años por lo menos. Por dios, es increíble".

Excepcionalmente, algunos comentaristas llaman a la reflexión. "He leído con detenimiento los comentarios, hasta donde pude. Cuanto odio, cuanto fanatismo sin medidas por parte de los foristas. Recuerden que esos jóvenes tienen familias, algunos dejaron hijos, madres, ahora solas, tratando de seguir adelante. Incumplieron la ley, es correcta una condena, pero 30 años me parece exagerado".

El carácter ejemplarizante de las detenciones en sus momentos y las condenas posteriormente que han denunciado la oposición, la prensa independiente y organizaciones de derechos humanos se puede ver a pie de calle. La insistencia con que las autoridades han inoculado esta idea se refleja en algunos comentarios en Cubadebate.

"Solo espero que estos delincuentes no tengan los privilegios de reducción de condena por buen comportamiento. Estos personajes deben cumplir encerrados todos los años de sentencia que el Tribunal les impuso y sin los privilegios de pabellones y visitas limitadas, para que la sientan de verdad y el que se imagine hacerlo nuevamente lo piense muy bien", advierte uno. "¿Estoy leyendo bien, 20 años de prisión por salir a la calle, por tirar piedras, por gritar? Me imagino que sea un escarmiento para que nadie se atreva a hacer nada en contra de la Revolución", señala, crítico, otro.

Son muchos los usuarios que también atribuyen EE UU ser la mano invisible detrás de las protestas, en la línea del oficialismo: "Es correcto que se hayan aplicado estas sanciones más severas contra aquellos delincuentes y otros envalentonados y pagados por una potencia extranjera para venir a tratar de destruir lo que tanto ha costado en nuestro país", indica uno. "Ese es el precio que pagan por dejarse manipular desde Miami", señala otro.

Tampoco han faltado las comparaciones con otros sistemas judiciales. Algunos usuarios han advertido de lo que puede ocurrir en EE UU si agredes a un agente de Policía y otros ensalzan el sistema de la Isla frente a los europeos, aprovechando para incluir una alusión, acorde con los tiempos, a Ucrania. "Cuba es un país que da lecciones de mesura, solidaridad, respeto a los DDHH y su sistema político es mil veces más democrático que el régimen español o británico o alemán o francés, todos ellos enviando armas a los nazis ucranianos".

Aunque entre la multitud de comentarios de odio se encuentran algunos que invitan a la esperanza. "Estoy perplejo con lo que dice la gente aquí. Si bien los actos violentos que acontecieron el 11 de julio son imperdonables habría que preguntarse si todos son manipulados por el imperialismo o simplemente son personas de bajo nivel social que viven en una sociedad en crisis y expresan su descontento acorde a su nivel de vida. Es muy fácil decir que vienen de 'barrios vulnerables' o que son pagados por el imperialismo, pero habría que revisarse por dentro y ver las causas profundas de esto".

