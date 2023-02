Sólo hay cuatro carros fúnebres para la provincia de Las Tunas

De los 13 carros fúnebres con que contaba la provincia de Las Tunas, sólo funcionan cuatro. Dos se encuentran en el municipio cabecera, otros dos en Colombia y Jobabo. Es frecuente que se descompongan en plena marcha hacia el cementerio o en la carretera, mientras intentan cubrir las necesidades de los cinco municipios restantes. La situación es insostenible y el teléfono destinado a las quejas en la oficina de Servicios Comunales no para de sonar.

Entrevistado por el diario del Partido Comunista en Las Tunas, el subdirector de Higiene y Necrología de la provincia, Raúl Ernesto Martínez, describe un panorama sombrío que, asegura, "le quita el sueño". El funcionario alega entender perfectamente la "rabia" contenida en el buzón de quejas, pero se lava las manos.

"La causa fundamental de la baja disponibilidad técnica de los carros está en la carencia de neumáticos y componentes eléctricos, principalmente baterías", explica Martínez, que promete una suerte de alianza entre varios "organismos" para renovar los vehículos, pero hasta ahora la respuesta ha sido lenta o, como la define el subdirector con un eufemismo: "gradual".

"Ellos van a ir apoyando y aportando a medida que tengan en sus almacenes la disponibilidad de las piezas técnicas, eléctricas, los componentes y demás para revitalizar el transporte fúnebre", supone.

Es posible que se añadan dos carros más a la provincia, pero sólo "si se concreta la esperada entrada" de los vehículos desde el extranjero. Aun así, aclara Martínez, la ayuda del Gobierno "sigue siendo poca". Hasta ahora, todo el esfuerzo para lograr lo que el funcionario describe cómo "revitalizar el transporte fúnebre" ha sido en vano.

Con discreción, describe otros problemas que, aunque escapan de su responsabilidad, lo involucran: el mal estado de las carreteras, lo intrincado de algunos destinos, el poco respeto de los automóviles que bordean el cortejo fúnebre y las roturas por la negligencia de técnicos y choferes. A esto se suma, desde luego, la falta general de combustible, piezas de repuesto y vehículos modernos que afecta a la Isla.

Es posible que se añadan dos carros más a la provincia, pero sólo "si se concreta la esperada entrada" de los vehículos desde el extranjero

Las familias son quienes sufren la peor parte. La demora de los conductores y la burocracia de los Servicios Comunales es bien conocida. "La Dirección de Comunales empieza su funcionamiento a partir de recibir el reporte de la muerte desde la institución de Salud; en ocasiones tenemos personas que fallecen temprano, pero no se ha hecho todo el proceso médico post mortem que en algunos casos es demorado. Y entonces todo el mundo piensa que es por ausencia de sarcófago o por falta de carro fúnebre que el finado no llega a la funeraria, y no siempre resulta de esa manera", admite el propio Martínez.

"Queremos, si tenemos un familiar fallecido, que se le preste el servicio lo más pronto posible. Nosotros quisiéramos poder hacerlo, mas no estamos en condiciones", lamenta, según Periódico 26, "sin tapujos". "Reconforta saber que se tejen alianzas para ir menguando el dilema y hay, al menos al final del túnel, un atisbo de luz", concluye, triunfalista, el diario.

La situación de las funerarias y cementerios no es una prioridad para el Gobierno cubano. Esporádicamente, la prensa oficial da fe de la precariedad que enfrenta el sector. Hace exactamente un año, Periódico 26 realizaba las mismas promesas que esta semana ante un panorama que apenas ha mejorado: sólo dos de los 13 carros estaban funcionando. En aquel momento, el cargo estaba ocupado por Héctor Feria Ávila, quien también se quejó de la poca disponibilidad, la falta de ayuda y la necesidad de pedir apoyo a la vecina provincia de Holguín, que tampoco da abasto.

Aunque el actual directivo no lo haya mencionado, en Las Tunas también se utiliza cualquier tipo de vehículo para el transporte de los fallecidos pues, como aclaraba Feria en 2022, "nos sirven de igual modo". En las redes sociales, además, no es raro encontrar imágenes de ataúdes cargados en carretas y remolcados por caballos o bueyes.

En cuanto a los cementerios, su profanación se ha vuelto común en la Isla para fines rituales para robar las piezas de bronce de los panteones. Las pavorosas imágenes publicadas el pasado enero por la prensa oficial del cementerio San Carlos Borromeo, en Matanzas, exponen una situación que se repite a lo largo del país.

Ataúdes rotos, los sepulcros abiertos y los restos desparramados en el suelo del camposanto eran algunos de los elementos visibles en las fotos. Las profanaciones aumentan por la carencia de custodios y la poca seguridad de los espacios, apenas cercados. La respuesta de las autoridades es tan inefectiva como de costumbre: "Continuamos trabajando en ese sentido".

