A Suchel se le fue la mano con el alcohol y no puso fragancia en sus colonias

Ningún cliente se atrevió a pagar este fin de semana los más de tres MLC (moneda libremente convertible) que cuesta un frasco de colonia Suchel en la tienda La Filosofía, de Centro Habana. "Se les fue la mano con el alcohol", advertía una de las dependientes mientras disuadía a los compradores de llevarse un producto "sin fragancia".

"Hay que cuidarle el bolsillo a los clientes", explicaba, en un alarde de buena fe, pero después, con menos honestidad, matizó: "Tengo que evitarme el papeleo de la devolución". Según la trabajadora, la empresa Suchel había enviado todo el lote dañado. "Lo más probable es que en otras tiendas esté pasando lo mismo", estimó.

La empleada invitaba a los clientes a comprobar ellos mismos el problema. Les ofrecía el frasco, lo destapaba y luego, satisfecha, preguntaba: "¿Dime si no son alcohol nada más?". Una muchacha se llevó el frasco a la nariz y asintió.

"Quien se las quiera llevar es bajo su propia responsabilidad", insistía la trabajadora. "Yo ya estoy alertando. Después no le voy a devolver el dinero a nadie". Tampoco Suchel, aclara, acepta el retorno del producto. "Se quedarán ahí eternamente", zanjó, con la recomendación de preguntar, en otros establecimientos, si las colonias habían sido afectadas por la misma situación.

"A mi no me gusta vender cosas que no sirven", dijo, pero es consciente de que otras tiendas no tienen su misma "política" de venta ni quieren una discusión con los representantes de Suchel. Según la dependiente, la empresa siempre aspira a que se venda todo, incluso si el producto es deficiente.

La empresa , asociada con el gigante holandés Unilever, cuenta desde hace años con una extendida reputación de incumplir los estándares de calidad. Adulteraciones, robos, corrupción, retrasos y sustitución de compuestos son algunos de los factores que caracterizan su funcionamiento.

No es extraño encontrar en el mercado informal, o en anuncios de sitios de venta online, las mismas esencias de las que carecen las colonias de La Filosofía. Ocurre lo mismo con los componentes del detergente fabricado por la empresa, la viruta con la que se elabora el jabón y aromatizantes en los que van, disueltas, las fragancias sustraídas de los almacenes de Suchel.

Ante la desconfianza que generan estos productos, lo habitual es que los cubanos busquen perfumes, champús y productos de higiene y cosméticos de importación. Aunque sean de la peor calidad o de una marca que no conocen, la compra no tendrá el mismo riesgo que supone confiar en Suchel.

