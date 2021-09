Suman dos nuevos delitos en la acusación contra Otero Alcántara

Al artista Luis Manuel Otero Alcántara, que cumple este lunes 53 días de prisión, se le imputan nuevos delitos. La curadora Claudia Genluí, miembro del Movimiento San Isidro (MSI), alertó que Otero Alcántara está siendo acusado de desorden público, instigación para delinquir y desacato.

Los delitos quedaron registrados en el documento que emitió la Fiscalía General de la República para responder a un cambio de medida cautelar solicitado por el abogado del artista y que le fue negado.

Antes de este cambio, además de desacato, los delitos de atentado y resistencia, eran los que figuraban en el expediente número 24, que comparte Otero Alcántara con el rapero Maykel Castillo Osorbo, preso en Pinar del Río. Genlui puntualiza que a pesar de las nuevas incorporaciones, el expediente sigue siendo el mismo.

Sobre la situación actual del proceso penal del artista dijo a 14ymedio estar "muy preocupada" porque "se mantiene en las mismas circunstancias" de incertidumbre y sin fecha de juicio. También contó que el abogado de Otero Alcántara, Clemente Morgado, presentó el pasado 3 de septiembre un recurso de queja ante la negación del cambio de medida cautelar.

Genlui detalló que el líder del MSI se encuentra en este momento "aislado" en la cárcel de alta seguridad de Guanajay debido a casos de covid-19 y "amenaza de dengue" dentro de la prisión. "Solo le permiten llamar dos veces a la semana apenas tres minutos'', agregó.

En un post publicado en su perfil, Genlui cuenta que Otero Alcántara "de manera general se encuentra bien de salud", se mantiene "estable de ánimo" y "dibujando".

Recordó que "es un artista sin antecedentes penales, que está siendo privado de su libertad" por solo "ejercer su derecho a la libertad de expresión vigente en la Constitución cubana". Alertó también que debido a "la situación epidemiológica", así como por posibles complicaciones que se pueden dar en esas condiciones, "la vida de Alcántara se encuentra en peligro" y señaló como "único responsable" al Gobierno cubano.

El artista fue detenido el pasado 11 de julio cuando se sumó a las protestas que tuvieron lugar en casi todas las provincias del país. En su caso se encontraba en la zona de Centro Habana.

Otro de los opositores detenidos en esa jornada y que aún se encuentran en prisión es Félix Navarro, arrestado junto a Armando Abascal, Francisco Rangel y Leilandis Puentes, acusados de atentado y desorden público. El disidente y exprisionero de la Primavera Negra, que dirige el Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, se encuentra encarcelado en el Combinado del Sur en Matanzas.

La activista y Dama de Clanco Saily Navarro Álvarez, hija del opositor, pidió ayuda para hacer visible la situación de peligro que vive su padre. En un audio difundido por el exprisionero de la Primavera Negra, Ángel Moya, Navarro Álvarez cuenta que el pasado 3 de septiembre le entregaron una citación para presentarse en la unidad de policía del municipio de Perico, en Matanzas, donde actualmente reside.

Sobre el encuentro con las autoridades, la activista dijo que fue para hacerle saber dos cosas: que su medida cautelar de prisión domiciliar "podía ser revocada por haberla violado al salir del municipio sin pedir permiso" y que su padre estaba bien de salud.

Sin embargo, Navarro Álvarez aclaró que su padre el pasado 17 de agosto le comunicó a su familia que si el 22 de agosto no estaban juntos, el día 23 "estaría plantado en huelga de hambre". Desde esa jornada no se han podido comunicar más con él y denunció que "sigue la incertidumbre y la angustia de no saber a ciencia cierta cómo está" de salud.

Según el centro de asesoría legal Cubalex, la lista de detenidos en las protestas llegó a alcanzar las 949 personas desde el 11 de julio hasta la fecha y reporta que aún quedan en la cárcel 437 manifestantes.

