Para evadir la censura, el escritor Pedro Junco crea una peña virtual en Camagüey

El escritor camagüeyano Pedro Armando Junco ha prometido no callarse ante las injusticias y prepara ya su primera peña virtual, Escritores al bate, para este viernes 16, después de que las autoridades locales suspendieran el espacio cultural, cuya celebración estaba prevista para realizarse en la emblemática Librería Ateneo.

"Puede que ahora me bloqueen el libro, que me quiten el poema que tengo en exhibición", declara a 14ymedio el escritor, quien teme: "Eso puede ser el comienzo de una represalia mayor: en cualquier momento me meten un acto de repudio, me tiran un carro arriba".

El autor, que fue expulsado de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) a principios de agosto después de dirigir una carta crítica a Miguel Díaz-Canel, se había hecho cargo del evento en dos ediciones celebradas en agosto y septiembre, respectivamente, pero ha vuelto a toparse con el veto gubernamental.

"Si el cierre del evento tuvo como propósito llevarme al ostracismo, encerrarme en la cápsula de mi hogar como han logrado con otros muchos o instarme a que me marche del país, han fracasado. Ni me iré de Cuba, ni callaré mi voz ante las injusticias, más cuando otros valientes también lo están haciendo desde adentro", dijo el escritor a través de su perfil de Facebook.

Junco había comenzado esta peña cultural hace dos meses "con absoluto objetivo de promover valores literarios desconocidos en el ámbito cultural de la provincia", explicó. En el primer encuentro invitó a un autor local al que descubrió como jurado de un taller literario y a un solista camagüeyano que, según repasa, hizo bailar a quienes paseaban por la calle.

El éxito lo llevó a una segunda edición, el pasado septiembre, con otro escritor y una cantante que, a última hora, canceló su asistencia, un aviso que en ese momento Junco no supo ver. "Ahora es que me percato del objetivo: hacer fracasar la actividad por falta de público, como sucede en muchas otras en las que el desinterés mantiene las butacas vacías. Pero la Peña se volvió a colmar de público", contó.

En esta tercera ocasión, finalmente, la censura operó sin recato y una funcionaria llamó directamente a la artista invitada para sugerirle que rechazase la oferta. Aunque el escritor buscó alternativas, tuvo que rendirse a la evidencia. "Ante mi insistencia en no claudicar, a menos de 24 horas del evento, me citaron y comunicaron, ya sin ambages y con toda franqueza, que la actividad no iba, porque no va".

El escritor confirma a este diario la sucesión de "señales" por parte de las autoridades desde la publicación de la polémica carta. "Primero me regañan, al no aceptar el regaño, me expulsan de la Uneac, y ahora es el Instituto del libro, que hasta ahora no se había metido conmigo", dice en referencia a la institución que gestiona las librerías. En la peña, continúa, empiezan a suceder "cosas extrañas". "La directora de Cultura, según supe extraoficialmente, se ocupó de llamar a la cantante y decirle que no fuera a cantar, me quitó el correo electrónico oficial que me había dado Abel Prieto hace 20 años, cuando era ministro de Cultura, y por último llamó al director del Instituto del Libro de Camagüey, que se lleva bien conmigo, y le dijo que tenía que quitarme la peña porque ella era su jefa".

Junco augura que, de seguir en esta espiral, las autoridades acabarán llegando al extremo de quemar sus obras en una pira y resta responsabilidad a los funcionarios porque, sostiene, reciben órdenes que esconden que las violaciones de derechos proceden desde lo más alto.

El autor camagüeyano insiste en que sus colegas tienen miedo y le muestran su apoyo, pero solo cuando lo ven en la calle. "Ellos han trabajado de esa manera durante 60 años. Yo he tratado de mantenerme más o menos al margen, pero parece que ya ellos quieren que yo me declare enemigo. Lo que hacen es radicalizarlo a uno".

"Piensan continuar sembrando la incultura, pero se equivocan. Cuba está despertando. No hay más alternativa que abrir la talanquera a una juventud ávida de libertad y de progreso. Muchos aún son dóciles y temerosos, pero otros ya están valerosos y dispuestos. Cuando los valientes y dispuestos sean mayoría frente a los dóciles y temerosos, llegará el cambio", augura el escritor.

Para este viernes, Junco ha llamado a todos sus seguidores a contribuir al evento, que tratará sobre cuentos cortos, con un texto de su autoría que publicará en su muro. "¡Embúllense!", pidió este miércoles.

En julio, Junco publicó en su perfil de Facebook una misiva dirigida a Díaz-Canel en la que rechazaba la apertura de tiendas de alimentación e higiene en divisas y, más allá, que se calificara de "enemigo" a cualquiera que cuestionara las decisiones de las autoridades.

Su texto tuvo una potente acogida, fue compartido y aplaudido por muchos amigos y conocidos del escritor y, al parecer, esto molestó en el Gobierno. Apenas dos semanas después, el autor fue expulsado de la Uneac.

Pedro Armando Junco, de 72 años, había atesorado una larga trayectoria en las letras cubanas desde que en 1984 publicó su primera obra, y llegó a obtener el Premio Nacional David, entregado por la propia Uneac, por su libro La furia de los vientos.

El 16 de mayo de 2015 su hijo, el rockero Pedro Mandy Junco fue asesinado en Camagüey; un hecho que condujo al escritor a liderar una campaña por el endurecimiento de las penas por homicidio en la Isla. El autor ha colaborado en varias ocasiones con 14ymedio, entre ellas con una crónica en la que relataba el fallecimiento del joven, de 28 años.

