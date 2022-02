Taxistas y clientes, enfrentados por la inflación en Cuba

La mayoría de taxis que pasan este jueves por la avenida San Lázaro, en La Habana, siguen de largo. Una hilera de transeúntes espera con el brazo en alto al borde de la acera infructuosamente: los vehículos van desocupados, pero no se detienen.

"Antes me paraba en esta esquina y en menos de cinco minutos me iba", lamenta una mujer que, con el estuche de un violín en una mano, trata de llamar la atención de los taxistas. "Es la tercera vez que voy tarde para mi ensayo", comenta angustiada.

El precio máximo de 15 pesos por tramo, fijado por el Gobierno el pasado año como parte de las medidas de la Tarea Ordenamiento, es una tarifa por la que pocos taxistas aceptan circular. La mayoría de los choferes prefiere cubrir un trayecto más corto o acordar con el pasajero un nuevo pago hasta el destino final.

"Taxi directo, te dicen. Y luego prepárate para el precio: a mí me cobraron 350 pesos hace unos días desde la Terminal de Ómnibus hasta la heladería Bim Bom, que está en la calle Infanta", protesta Carlos, un residente de Centro Habana, que explica a 14ymedio que ese monto por un trayecto de menos de dos kilómetros le parece un abuso.

No hay más que salir a la calle para observar las quejas de los habaneros. "¿20 pesos desde Infanta hasta Galiano?", se quejaba un hombre al bajar de un viejo auto americano que cargaba a ocho personas apretadas. "Están acabando, vamos a tener que salir armados a la calle para asaltarlos a ustedes, porque esto es un robo", seguía airado.

El ayudante del chofer, sentado en un precario banco de madera, no se quedó callado. "Mejor ve a asaltar un banco si puedes, porque cuando yo voy a comprar malanga para mi niña al agro me cobran 60 pesos la libra, así que no podemos seguir cobrando 15 pesos por el tramo", le espetó.

Lucía, dependienta en una tienda ubicada en La Habana Vieja, califica la situación de desastre. En su caso, el trayecto se ha cuadruplicado, al pasar de los 10 pesos que pagaba para ir desde la calle 23, donde vive, a su trabajo, a los 40 pesos por el mismo camino. "El carro que tomo diariamente rinde viaje en el hotel Habana Libre, y hasta ahí me cobran 20 pesos", pero en la siguiente esquina vuelve a cargar pasajeros hasta el Parque del Curita por otros 20 pesos. "Es abusivo", zanja.

La inflación que afecta a todos los ciudadanos ha llevado a estos transportistas a burlar las normas impuestas por el Gobierno, que insiste en que el combustible no ha aumentado ignorando que no es el único gasto que afrontan los conductores.

"La situación es compleja y a la vez muy sencilla", dice un chofer privado a 14ymedio. "Ni voy a hablar de las piezas de repuesto, solo voy a decir que el MLC (moneda libremente convertible) está en estos momentos a 103 pesos y yo ayer pagué 9 por un paquete de salchichas en La Época y 29 por una barra de queso. Son 3.914 pesos", calcula rápidamente. "Yo no puedo poner precio al paquete de salchichas que el Gobierno me vende, por tanto, me parece un descaro que el Gobierno sí ponga precio a mi pasaje, porque mis hijos tienen que comer", sentencia.

