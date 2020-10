Telegram vuelve a funcionar en Cuba tras una intensa ola de denuncias

Este sábado ha sido intenso en las redes sociales en Cuba. Tras la reciente censura de Telegram, un servicio de mensajería instantánea muy usado en la Isla, los internautas emplazaron hoy al monopolio de telecomunicaciones hasta que poco después de la una de la tarde volvió a funcionar la popular herramienta, según comprobó 14ymedio.

Telegram, junto a WhatsApp y Signal, se ha convertido en los últimos años en un refugio para las voces que quieren moverse por debajo del radar de la vigilancia en Cuba. Todo un entramado informal que incluye mercado, medios de prensa o activismo, y que el pasado miércoles quedó sin uno de sus más importantes caminos de difusión cuando fue bloqueado el acceso a la herramienta.

En medio de una intensa protesta en la red social Twitter, con las etiquetas #BajenLosPreciosDeInternet #NiMeCallasNiMeCallo #EtecsaDesbloquea #RestablezcanTelegram #VPNSíCensuraNo, Telegram volvió a estar operativo en la Isla pero de forma gradual. Los internautas se mostraron satisfechos y cautelosos.

"Telegram me está funcionando, al parecer la presión ha tenido efecto, pero aún los VPN no me funcionan. Sigamos por más", anunció en su perfil de Twitter AlejaDeCuba, uno de los usuarios más activos durante la jornada de reclamos. Un mensaje que fue respondido también con cautela por varios seguidores que llamaron a esperar y comprobar el funcionamiento de la herramienta.

Es común que las autoridades cubanas bloqueen y desbloqueen de manera intermitente sitios digitales o herramientas

"Buena noticia que Telegram vuelva a estar operativo dentro de la Isla, pero probablemente esto haya sido una prueba, lo cual sugiere que ya cuentan con las capacidades tecnológicas para dar el apagón cuando sea necesario", advirtió el periodista y profesor José Raúl Gallego. El reportero considera que "vienen meses difíciles. Ellos lo saben. Como también saben que internet y las redes son hoy el espacio donde se gestan y organizan las principales manifestaciones de disenso y las denuncias".

Gallego recomendó "estar preparados y no anclarse a una sola aplicación para comunicarse. Sería útil que descarguen otras apps de mensajería, si son seguras mejor, y que tengan en ellas a sus principales contactos. La comunicación es vital para la acción colectiva, por tanto, hay que tratar de garantizarla".

A los problemas tecnológicos con Telegram se sumó también la interrupción de los servicios de VPN, ampliamente usados por los cubanos para burlar la censura. Muchos de ellos seguían sin funcionar este sábado o la conexión a través de ellos es inestable.

"Alabemos a todos esos cubanos que nos unimos al Tuitazo y le pusimos presión a Etecsa", festejó otro internauta, aunque el sentir general seguía siendo de demanda y reclamo para que las autoridades restablecieran también el uso de los VPN (red privada virtual, por sus siglas en inglés) muy utilizados en Cuba para burlar la censura contra herramientas y sitios digitales impuesta por el oficialismo.

Durante la jornada de protestas el monopolio de telecomunicaciones, Etecsa, no hizo alusión en su perfil de Twitter a los reclamos de los clientes. En lugar de eso, festejó que su perfil institucional había alcanzado los 100.000 seguidores en esa red social. Algo que avivó la molestia de los internautas que reclamaron con la etiqueta #UnfollowEtecsa para dejar de seguir la cuenta.

En pocas horas, la cuenta de Etecsa perdió más de 500 seguidores y los números seguían descendiendo en la medida en que los internautas compartían la etiqueta y reclamaban una respuesta por los problemas tecnológicos de los últimos días.

Tras el bloqueo de este miércoles, la plataforma de Telegram confirmó a través de su cuenta de Twitter que los usuarios cubanos habían reportado problemas de conexión que les impedían usar la herramienta con normalidad. "Estamos monitoreando la situación pero el problema no es nuestro. Esperamos que el proveedor responsable de este inconveniente pueda dar una solución lo antes posible", aclaró.

Aunque algunos funcionarios oficiales intentaron mostrar el problema como una falla de Telegram en varios países, los canales oficiales de la herramienta negaron que se tratara de un problema global. Esto hizo temer a muchos que el régimen cubano estuviera llevando a cabo una vuelta de tuerca para limitar las publicaciones online.

