Trasladan a Camagüey cerca de 100 pacientes con covid hospitalizados en Ciego de Ávila

Dos brotes en instalaciones sanitarias de Ciego de Ávila han forzado a las autoridades a trasladar pacientes a la vecina Camagüey, un territorio hasta la fecha libre de coronavirus. El Hospital General Doctor Antonio Luaces Iraola tiene 40 positivos en un evento de transmisión intrahospitalaria. "Y estamos apenas empezando", ha admitido a Cubadebate su director, Julio César Nájara Pérez.

El medio oficial ha informado de la precaria situación del hospital en un reportaje en el que, en línea con el discurso oficial, se atribuye a los trabajadores y su "incumplimiento de los protocolos" la responsabilidad. El redactor, no obstante, admite que la falta de recursos y medios de protección pueden entrar en la ecuación y reconoce que "faltó indagar con los profesionales expuestos".

El redactor, no obstante, admite que la falta de recursos y medios de protección pueden entrar en la ecuación y reconoce que "faltó indagar con los profesionales expuestos"

Según detalla la información, el pasado 20 de agosto un mensajero del servicio de Terapia de Adultos fue aislado tras presentar síntomas compatibles con covid-19. Cinco días después, coincidiendo con el positivo del paciente, un intensivista siguió el mismo camino. A ellos se sumó un paciente con una infección respiratoria aguda grave que también tenía coronavirus. Desde entonces, los casos empezaron a explotar hasta alcanzar los 40 actuales

El problema afecta a varios servicios (Terapia, Parto y Cesárea, Cuidados Perinatales, Puerperio, Urología, Salas de Medicina y Anestesiología) y obliga a vigilar a pacientes, acompañantes y trabajadores, cuyo número ha mermado en un 50% .

Las autoridades han establecido un plan con el que pretenden atajar la expansión del virus mediante la realización de test, aumento de la vigilancia epidemiológica, reducción de consultas externas (trasladadas a Áreas de Salud), prohibición de visitas y control de las entradas. Además, el hospital está siendo desinfectado a conciencia, el asunto que mayor espacio ocupa en el reportaje de Cubadebate.

"El Hospital General Doctor Antonio Luaces Iraola vive hoy, quizás, el momento más tenso de su historia. Al brote intrahospitalario le restan días para empezar a considerarse controlado, pero no es el factor tiempo el que decidirá. En todo caso, se tratará de haber aprendido de una vez y para siempre la lección: los protocolos (sanitarios, logísticos) existen para ser cumplidos. Entendamos que esta no es una segunda oportunidad para demostrar que podemos vencer la pandemia, sino el resultado de no haberlo hecho a la primera", insiste el texto.

Pero este no es el único centro sanitario con un brote interno. El servicio de Hemodiálisis del Hospital Roberto Rodríguez, del municipio de Morón, tiene 13 casos entre pacientes y trabajadores y hay 2.209 personas en vigilancia por contacto, según datos oficiales.

La situación ha forzado el traslado de al menos 92 pacientes con covid-19 al Hospital Militar Octavio de la Concepción y de la Pedraja, en Camagüey, donde se atienden a los enfermos con síntomas.

Francisco Durán, director de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, dijo que la decisión se tomó por la compleja situación que vive Ciego de Ávila e informó de que el centro médico de Camagüey tiene un paciente en estado crítico y tres graves.

Además, los sospechosos de contagio en Ciego de Ávila también son trasladados al Hospital Clínico Quirúrgico Amalia Simoni, de Camagüey, a más de 100 kilómetros.

Francisco Durán, director de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, dijo que la decisión se tomó por la compleja situación que vive Ciego de Ávila e informó de que el centro médico de Camagüey tiene un paciente en estado crítico y tres graves

Ciego de Ávila es el territorio con la mayor tasa de incidencia de la pandemia por cada 100.000 habitantes en Cuba en los últimos 15 días después de que se confirmaran 94 casos positivos en las últimas dos semanas. La provincia ha vuelto a la fase 1 y mantiene colegios y transporte suspendidos, entre otras medidas.

Camagüey, sin embargo, es un territorio libre de coronavirus, por lo que los pacientes que había en el hospital Amalia Simoni han sido trasladados al Universitario Manuel Ascunce Domenech o dados de alta.

Este jueves, Cuba comunicó 92 nuevos casos de coronavirus, 91 de ellos locales (la cifra más alta desde la llegada del virus a la Isla) y dos fallecidos. En total, 4.551 pacientes han sido diagnosticados, según datos oficiales.

________________________