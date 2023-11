"Triste domingo para el proletariado revolucionario en Cuba", con apagones de hasta 12 horas

La población no ha sentido aún el regreso de la termoeléctrica Antonio Guiteras, ubicada en Matanzas, que tuvo tres días de receso para un mantenimiento programado –después de su última avería hace un mes y medio– y volvió a sincronizar con el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) este domingo, tras una nueva jornada agónica de apagones en la mayoría de provincias, con un déficit de 900 MW.

La Unión Eléctrica (UNE) había anunciado para el sábado la falta de casi 400 MW en la hora pico que, finalmente, aumentaron en más de 500 MW. Para el domingo se habían previsto 544 MW de déficit, por lo que el periodista oficial Lázaro Manuel Alonso consideró la reincorporación de la central como "en medio de una situación tan compleja y molesta" como una "buena noticia".

Las explicaciones que Alonso dio para un sábado en el que la población reportaba falta de luz de hasta 12 horas fueron "los problemas con el combustible" que Miguel Díaz-Canel había dado por superados hace pocos días, "la salida de varias unidades por mantenimiento y la no incorporación plena de la CTE Antonio Guiteras". La central matancera, la mayor del país y una de las más antiguas (1988), paró el 17 de septiembre tras sufrir dos roturas en la caldera en una semana, justo al finalizar la cumbre del G-77 más China que se celebró en La Habana, y desde entonces había sido sometida a la enésima tanda de reparaciones del año

El sábado se intentó contactar sin éxito, ya que, pasadas las 11 de la noche, dijo el periodista de Radio Rebelde, José Miguel Solís, "un fallo en caldera", motivó nuevamente su salida

El sábado se intentó contactar sin éxito, ya que, pasadas las 11 de la noche, dijo el periodista de Radio Rebelde, José Miguel Solís, "un fallo en caldera", motivó nuevamente su salida. "Nos comentan que se trata del fallo de un prense en caldera", informó el comunicador, que atribuyó el infernal sábado a las siete centrales que hay fuera del sistema "entre averías y mantenimientos, más la generación distribuida con poca disponibilidad de combustibles" (diésel y fueloil).

Solís, que reside en Matanzas, se felicitaba la noche del domingo cuando la Guiteras alcanzaba por fin los 274 MW de generación que podrían aliviar la situación si se mantiene, pero su tono triunfal no lo compartían todos sus seguidores. "Yo pensaría muy bien las noticias que das. Me da pena ver esto un domingo que se ha ido la corriente cada tres horas, después de una semana oscura", lamentaba un usuario.

Otros, en cambio celebraban la reincorporación de la central, al menos por un día, pero no sin dejar clara la excepcionalidad de la situación. "Bravo, se nota. A mi circuito no se le fue la corriente en esta noche, un milagro", ironizaba, con emoticonos de carcajadas, otro seguidor. "Este ha sido un domingo muy sufrido. Amanecí sin corriente, cuatro horas. A la 1 de la tarde la quitaron hasta las 7 y media. Terrible. Otras veces se rompe Guiteras y no hay tanta afectación. ¿Ya estaremos sin petróleo otra vez?", se preguntaba otro.

La Habana ha sido una de las pocas provincias que se ha librado de eternos apagones este fin de semana, una vez más. En algunas provincias, como Sancti Spíritus, la situación volvió a ser insostenible, con cortes de nueve horas reportados en Cabaiguán, mientras desde Puerto Padre, Las Tunas, se hablaba de cinco horas sin corriente.

En la zona oriental, empeoraba la situación. El corresponsal de 14ymedio en Holguín dio cuenta este sábado de dos cortes que sumaban 12 horas. "Anoche la quitaron desde las 12 hasta la 6 de la mañana, y la volvieron a quitar a las 12 del mediodía hasta la 6 de la tarde, Es decir, 12 horas hoy sin corriente. A eso súmale que cuando se va la corriente la conexión igual se cae", explicaba.

Las redes sociales de la UNE no tuvieron respiro en todo el fin de semana, en medio de una pérdida de paciencia generalizada en la población. "Ocho horas con luz en 24 horas, buen record", reprochaba uno. "El problema es que la quitan en el mismo lugar. Aquí anoche fue de 10 pm hasta 3 am. Se podrán imaginar que no se pudo dormir. Hoy me dispongo a lavar y pum, no eran las 9 am y la pusieron ahora a las 3:12 pm. ¡Qué vida que no es vida!", lamentaba una comentarista desde Cienfuegos.

La pasada semana, Lázaro Guerra Hernández, director técnico de la UNE, celebró el respiro vivido por los cubanos en octubre, pero advertía de la posibilidad de un noviembre más complicado por "acciones de mantenimiento en unidades generadoras importantes", en ese momento la Guiteras y, a continuación la Felton, en Holguín, que estará diez días parada por esos trabajos.

"Si saben que no hay combustible, está fuera la Guiteras y hay varias termoeléctricas en mantenimiento, ¿cómo van a sacar más centrales para mantenimiento con la situación como está? ¿No pudieron prever esto?"

Guerra Hernández afirmaba que el Gobierno logró recursos para el mantenimiento y estaba muy satisfecho, ya que Energás y varias unidades –en Mariel, Santa Cruz y Nuevitas– estaban pasando adecuadamente el proceso. "Hemos logrado mantener la generación térmica por encima de los 1.200 MW. Tuvimos dificultades con el suministro de combustible a principios de octubre, pero esa situación mejoró en la segunda quincena. En cuanto a la generación distribuida, ha tenido un desempeño positivo considerando los recursos de los que disponemos".

El directivo añadió que el objetivo es llegar en mejores condiciones a diciembre, pero los primeros resultados de este fin de semana han hecho ver a los ciudadanos las fallas del plan. "Si saben que no hay combustible, está fuera la Guiteras y hay varias termoeléctricas en mantenimiento, ¿cómo van a sacar más centrales para mantenimiento con la situación como está? ¿No pudieron prever esto y hacer esos mantenimientos "impostergables" escalonadamente? Si no hicieron los arreglos cuando lo llevaban, ¿por qué ahora quieren hacerlos todos juntos para afectar más al pueblo, que ya en sí la tiene bien difícil con el día a día. ¿A ustedes no les importa el bienestar del pueblo? ¿O es esto otra forma de esconder que el problema con el combustible es aún peor que en meses pasados?", espetaba un usuario harto a la UNE.

En menos palabras, otro resumía así el estado de las cosas en la Isla. "Que triste domingo para el proletariado revolucionario".

