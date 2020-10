Trump conversa con Otaola y busca apoyo en su base cubanoamericana de Miami

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le concedió una entrevista este viernes al influencer y activista republicano, Alexander Otaola, en la que aprovechó para enviar un mensaje a su base cubanoamericana en Miami.

"Yo pienso que la libertad de Cuba va a ser uno de mis grandes triunfos", le dijo Trump a Otaola en el club de golf Trump National Doral de Miami.

Otaola conduce el programa Hola! Ota-ola , producido por Cubanos por el Mundo , un sitio web de noticias sobre la Isla. La entrevista fue realizada gracias a la gestión del congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart.

El programa Hola! Ota-ola tuvo una audiencia este viernes de más de 30.000 personas en sus plataformas de YouTube y Facebook.

En el encuentro Trump arremetió nuevamente contra la política de acercamiento del expresidente Barack Obama de la que ha sido muy crítico. El mandatario ha revertido la mayor parte de las políticas de la anterior administración sobre Cuba y ha impuesto duras sanciones a la Isla en un intento por forzar a La Habana a abandonar a su aliado, el régimen de Nicolás Maduro.

Trump al referirse al pacto de Obama con los Castro, recordó fue que una de las primeras cosas que eliminó apenas asumió la presidencia. "Era un convenio terrible que hacía al régimen rico. Ahora este régimen está muy pobre y van a suceder muchas cosas. La gente se está uniendo aquí por la libertad de Cuba. Nicaragua y Venezuela tienen el mismo problema".

El presidente aseguró que ha sido amigo "por mucho tiempo de las comunidades latinas provenientes de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Ellos lo que quieren es ser libres".

"Todos los cubanoamericanos están bien contentos con Trump, conmigo. Creo que tengo el 95% [de popularidad] en las encuestas porque ellos saben [que la libertad de Cuba será conquistada]", afirmó.

Trump prometió nuevamente apoyo a los cubanos, venezolanos y nicaragüenses. "Ustedes van a obtener algo que nadie nunca soñó que pasaría. Miren lo que hemos hecho con Israel y con otros lugares", dijo.

Otaola solicitó al presidente enviarle una lista de artistas cubanos presuntamente vinculados con " la dictadura " que poseen visados para viajar a Estados Unidos. "¿Podemos hacerle llegar esta lista para que revisen a estas personas?", preguntó el presentador.

"Esa gente que usted no quiere tener aquí, si me dan la lista, cuenten conmigo. Nosotros no solamente hablamos, hacemos las cosas", contestó Trump.

La lista contiene nombres de artistas, científicos e intelectuales cubanos a los que Otaola ha acusado de estar cerca del Gobierno. Entre ellos están la periodista Irma Shelton, el opositor Antonio Rodiles, la cantante Haila María Mompié, y el meteorólogo José Rubiera, entre otros.

Otaola agradeció a Trump "por todos los esfuerzos que ha llevado a cabo en contra del comunismo".

