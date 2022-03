La UE, preocupada por las "severas" condenas contra los manifestantes del 11J en Cuba

La Unión Europea mostró su preocupación este lunes por las "severas" condenas de hasta 20 años de prisión dictadas contra una veintena de manifestantes que participaron de las protestas antigubernamentales del 11 de julio pasado en Cuba.

"Nos preocupan las severas condenas impuestas", afirmó el portavoz de Exteriores de la Comisión Europea, Peter Stano, en su cuenta oficial en Twitter.

El portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), que dirige el alto representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell, instó a las autoridades de La Habana a "respetar los derechos fundamentales, incluida la libertad de expresión".

"La transparencia y el respeto al debido proceso deben guiar los juicios relativos a las protestas del 11 julio", subrayó Stano.

El pasado 11 de julio se produjeron en Cuba las mayores protestas antigubernamentales en décadas, unas manifestaciones espontáneas y masivas ligadas a la grave crisis económica que atraviesa el país y los reclamos de libertad.

El alto representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell, instó a las autoridades de La Habana a "respetar los derechos fundamentales, incluida la libertad de expresión"

La Justicia cubana, en un fallo del Tribunal Provincial de Holguín, condenó la semana pasada a 20 manifestantes por sedición, entre ellos cinco menores, a entre cinco años de limitación de libertad y 20 años de cárcel.

El Gobierno de la Isla no difundió públicamente estas sentencias y los medios oficiales no habían informado de esta causa hasta que a última hora de este lunes la prensa oficialista difundió una nota de Prensa Latina titulada genéricamente Juicio en provincia de Cuba subraya violencia tras disturbios en la que no se indican las penas ni los delitos por los que fueron juzgados los acusados.

El texto habla de presuntas pruebas presentadas que demuestran la implicación de EE UU en las protestas, afirma que los acusados se mostraron arrepentidos y que el derecho de defensa estuvo garantizado, en contra de las versiones que los manifestantes, a través de sus familias, han mantenido en todo momento.

En un reciente documento, la Fiscalía General de la República informó del procesamiento de 790 personas por hechos relacionados con las protestas del 11 de julio. Del total de procesados, 55 tienen entre 16 y 17 años.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.