Los expertos cubanos siguen buscando la "falla tecnológica" en la termoeléctrica Antonio Guiteras

La mayor central termoeléctrica de Cuba, la Antonio Guiteras de Matanzas, se volvió a desconectar este sábado. La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) informó que su salida del Sistema Eléctrico Nacional se debe a una "falla tecnológica" que ocurre 19 días después de su sincronización a la red.

En una nota del diario oficialista Cubadebate, la UNE señaló que la Guiteras sigue fuera del sistema por trabajos de mantenimiento este domingo, así como la unidad 4 y 5 de Nuevitas, Camagüey, y la 3 de Renté, en Santiago de Cuba.

Además, se encuentran fuera de servicio por averías las unidades 6 y 7 de la termoeléctrica Mariel, en la provincia de Artemisa, y la central Otto Parellada en La Habana. De igual forma, la unidad 3 de Santa Cruz, Mayabeque; la 4 de Cienfuegos y la 2 de Felton, en Holguín.

Para este domingo, la previsión de la UNE es que haya una capacidad de generación de 2.100 megavatios (MW) para una demanda máxima de 3.100 MW en la hora pico, con lo que el déficit sería de 1.000 MW. Es decir, que no se cubrirá el 32,2 % de la demanda de electricidad requerida por los hogares cubanos.

La máxima afectación en el servicio en la noche de este sábado fue de 1.187 MW a las 8:20 p.m., coincidiendo con la hora pico, de los cuales 21 MW no se lograron generar por los daños en las centrales tras el paso del huracán Ian.

El Gobierno advirtió en octubre de que la central Antonio Guiteras estaría fuera del sistema eléctrico nacional durante tres meses por trabajo de reparación integral de su tecnología anticuada y defectuosa, que imposibilita su operación. La termoeléctrica también se ha visto afectada por el incendio en los supertanqueros de Matanzas y por el paso del huracán Ian.

La salida de operación de la Guiteras pone nuevamente en duda la capacidad del Gobierno de cumplir su promesa de que para diciembre de 2022 se acaben los apagones

Vicente de la O Levy, ministro de Energías y Minas, señaló el pasado 31 de octubre que el "mantenimiento capital" de la mayor central termoeléctrica de Cuba se realizará entre noviembre de 2022 y junio de 2023. El funcionario aseguró que los trabajos se harán "con mucha precisión" e incluyen diagnósticos rigurosos y "sin falsos optimismos".

La salida de operación de la Guiteras pone nuevamente en duda la capacidad del Gobierno de Díaz-Canel de cumplir su promesa de que para diciembre de 2022 se acaben los apagones, exacerbados desde mayo pasado y que han sido el detonante principal de las protestas en Nuevitas y otros puntos del país.

En la nota publicada por el periódico abundan los comentarios negativos sobre la salida de operación de la central. "¿Está termoeléctrica no recibió mantenimiento recientemente? ¿Cómo es posible esto ahora? ¿Quién explica esto? ¿Todas las fallas no son tecnológicas? Ya nadie cree lo que dice la empresa eléctrica de mantenimientos, reparaciones, etc. Parece un relajo", cuestionó el usuario identificado como Jorge Milanés.

A finales de octubre, las autoridades anunciaron que la central termoeléctrica Lidio Ramón Pérez, también conocida como Felton, en Mayarí, se volvería a parar durante siete días para realizar labores de mantenimiento, pero su unidad 2 ya está fuera de servicio por averías.

Euclides Rodríguez Mejías, director general de la planta, explicó que la mejora de la eficiencia de la caldera es el objetivo esencial, en concreto los calentadores de alta presión y ventiladores recirculadores de gases. Tras las labores se espera, agregó el funcionario, que el bloque produzca entre 250 y 260 MW.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipode 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a quecontinúes apoyándonos, pero esta vez haciéndotemiembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando elperiodismo en Cuba.