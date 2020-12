El siguiente documento es el resultado de la comparación de las notas tomadas por varias personas que estuvieron presentes y de lo recordado por los participantes. Publicado en la página de Fabebook 27N, se reproduce con el permiso de ellos, quienes puntualizan que "hubo más intervenciones en la reunión, pero acá se ha tratado de resumir la esencia de lo ocurrido ese día en un pequeño teatro del Ministerio de Cultura".

[Fernando Rojas, viceministro de Cultura, les da la bienvenida y les cede la palabra.]

[Michel Matos, en representación del Movimiento San Isidro (MSI), exige respeto y transparencia; habla del sufrimiento del MSI.]

La Seguridad del Estado se ha adueñado del país, nos tratan de manera militar y somos civiles, hemos sido maltratados por ellos, arrestados, reprimidos, golpeados, citados, nos han puesto en prisión domiciliar, nos quitan la conexión a internet y todo sin un documento legal. Esto no es aceptable. Es inadmisible lo que está sucediendo. La huelga de hambre iniciada por algunos de los miembros del Movimiento San Isidro ha sido resultado de la desesperación. Estamos totalmente indefensos y nos hemos visto completamente solos.

Ustedes deben ser los que hablen con nosotros, no la Seguridad del Estado.

No somos mercenarios, ni terroristas ni delincuentes, somos cubanos. Sentimos la necesidad de participar de nuestra nación

Exigimos un proceso justo para Denis Solís. A Denis Solís se le han violado todos sus derechos. Anamely Ramos fue a la estación policial a preguntar por Denis Solís, a hacer un trámite completamente legal, y la arrestaron. ¿Cómo es posible que sucedan estas cosas? Y todos hemos estado sufriendo este tipo de cosas.

¿En qué país estamos viviendo? ¿En qué nos estamos convirtiendo? Todos somos cubanos, aunque estemos en desacuerdo. Esta es nuestra patria, nuestro país. Nosotros nacimos aquí.

Cuba tiene una larga tradición de disidencia. Un país no puede dirigirse como se dirige un campamento, y esto es lo que estamos viendo. Estamos desesperados. Los propios medios oficiales están manipulando la realidad, están haciendo un show.

Estamos en un punto de exigir las libertades elementales que todos deberíamos tener. Se está exacerbando la censura a la individualidad. Exigimos respeto a nuestra individualidad. No somos mercenarios, ni terroristas ni delincuentes, somos cubanos. Sentimos la necesidad de participar de nuestra nación.

Hace dos años que esperamos respuesta del Ministerio de Cultura por el debate y oposición que generó el Decreto 349. No nos están respetando, no nos están escuchando. No somos delincuentes, somos creadores. Si cree que nosotros nos estamos divirtiendo y que esto es un show, está equivocado. Esto no es un show.

La Seguridad del Estado, si persiste en sus métodos criminales, va a crear una realidad verdaderamente dramática. Si esas fuerzas son hoy las que dirigen la nación, están hipotecando el futuro.

Queremos una Cuba sana, soberana, una Cuba próspera y con libertad.

La Seguridad del Estado está violando incluso la Constitución de la República de Cuba. Cuando se recurre a métodos criminales se es criminal

[Katherine Bisquet lee las demandas:]

-Revisión y transparencia del proceso judicial contra Denis Solís.

-Libertad de Luis Manuel Otero Alcántara.

-Derecho a tener derechos, libertad de expresión, libre creación y disenso.

-Cese del hostigamiento, la difamación y descrédito por parte de los medios oficiales.

-Reconocimiento y respeto al posicionamiento independiente.

-No más violencia policial, no más odio político.

Que sea el amor y la poesía lo que unan a este pueblo.

[Fernando Rojas toma nota.]

Mauricio Mendoza: Me preocupa el trato que se le da a los periodistas independientes, que ustedes no nos incluyen, no nos dan espacios para poder expresarnos, ni para poder mostrar una realidad que no es la que se muestra en Granma o Juventud Rebelde.

Nosotros no estamos de acuerdo con el Gobierno, ¿y qué?

Gracias a muchos medios independientes se conocen las cosas que están pasando en Cuba.

No comprendo cómo una persona puede ser juzgada con tanta facilidad, que se le acuse tan fácilmente de mercenario y que las instituciones que lo acusan nunca se retracten

Nosotros merecemos y tenemos derecho a trabajar.

[El periodista de Diario de Cuba habla además del reconocimiento de la prensa independiente, del derecho a participar de esos debates y documentar. También de los bloqueos de los medios independientes en Cuba; la necesidad de tener libertad de expresión y el derecho a ejercer la profesión, así como de los descréditos que sufren los periodistas independientes en la prensa oficial.]

Daniel Díaz Mantilla: Debemos recordar los años previos a la fundación del Ministerio de Cultura: surgió en un momento en que el diálogo parecía imposible para establecer un canal de comunicación entre los creadores y el Gobierno. Y eso no se ha realizado. Sigue la falta de diálogo entre la Institución y la comunidad artística. Debemos poner fin a la falta de comunicación entre los artistas y los funcionarios de Cultura que existe desde hace años.

No somos enemigos, tenemos que encontrar puntos en común para dialogar. No hay necesidad de enemistarse, hay que escuchar. Su trabajo es dialogar con otras instancias del Gobierno, esa es su función: encontrar vías para que nosotros podamos existir.

Lo que yo veo en estos muchachos es lo mismo que yo viví en los años noventa e inicios de los 2000: censura, recelo, desconfianza, atropellos. La realidad es cambiante y es algo que algunos no quieren ver. Hay que buscar la manera de construir un diálogo sano y constructivo. Debemos impedir que se recurra a métodos criminales para tratar a la sociedad cubana.

Nosotros hicimos una nueva Constitución y el derecho de estas personas, que es constitucional, no se está respetando. La Seguridad del Estado está violando incluso la Constitución de la República de Cuba. Cuando se recurre a métodos criminales se es criminal y cuando el Estado recurre a métodos criminales, ese Estado también es criminal.

¿Para qué se luchó? ¿Para qué se luchó tanto? La confianza se logra con el tiempo, pero lo criminal no es admisible.

Esas leyes son las que nos defienden, las que nos cuidan, pero la Seguridad del Estado viene con una fuerza que hace que los mejores jóvenes se vayan, se quedan los que no tienen valor para decir lo que piensan

Tengo mis criterios, algunas decisiones no las comparto, pero agradezco que haya un Estado. Pero, ahora, la Seguridad del Estado está asumiendo acciones que no le corresponden y con total impunidad, siembran miedo, destruyen amistades, familias... Ninguno de los que estamos aquí estamos asumiendo posturas que atentan contra la soberanía ni mucho menos.

No comprendo cómo una persona puede ser juzgada con tanta facilidad, que se le acuse tan fácilmente de mercenario y que las instituciones que lo acusan nunca se retracten. Ustedes tienen una responsabilidad en esto que está sucediendo.

Esas leyes son las que nos defienden, las que nos cuidan, pero la Seguridad del Estado viene con una fuerza que hace que los mejores jóvenes se vayan, se quedan los que no tienen valor para decir lo que piensan. Hay que tener valor para decir lo que se piensa en este país, como estamos diciendo ahora lo que pensamos.

Honren los motivos por los que ustedes existen como Institución.

Yunior García: Los congresos de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba [Uneac] han sido un teatro. Yo fui al congreso de la FEEM [Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media] y ahí se escogía los temas que debía hablar cada persona. Es también una puesta en escena.

Este año no ha sido gris, ha sido negro, por la censura sin sentido. Recordemos el caso de Pedro Junco, expulsado recientemente de la Uneac por motivos políticos. También está el caso de Aparicio.

No puede ser que a mí, por dar una entrevista para CiberCuba, se me intente censurar.

La prensa oficialista, al no contar la realidad, está negando algo que el mundo entero ya sabe por los medios independientes y la prensa extranjera

Luchar contra la censura desgasta. Yo tengo derecho a decir lo que pienso. No puede ser que a un artista por pensar diferente lo satanicen, se le trate como a un criminal, se atente contra su dignidad, se digan verdades a medias y se difame de él en la prensa. La prensa oficialista, al no contar la realidad, está negando algo que el mundo entero ya sabe por los medios independientes y la prensa extranjera. No mostrar la verdadera realidad cubana o esconderla, es mentir.

Exigimos respeto a la dignidad de los artistas, no censura ni discriminación por motivos políticos. Entiendan que esta juventud no es la misma de hace años atrás.

Cuba es un país que se está engañando a sí mismo y ya nadie se lo cree. Los mecanismos que se usaban ayer ya no funcionan. Basta ya de esa puesta en escena pésima.

Si se comete un delito, ok. Pero a nadie le pueden censurar una obra por ser política, si no están de acuerdo, hagan la suya. Las ideas políticas se combaten con ideas, no con censura ni con cárcel.

Hay que derogar el 349 y el 370, que violan nuestros derechos.

Fernando Rojas: Ese no es el espíritu de esta mesa.

Yunior García: Hemos ido a peor desde el último congreso de la Uneac.

La declaración de la AHS [Asociación Hermanos Saíz] es nefasta, no reconoce la opinión de sus propios asociados. No puede ser que ustedes se parezcan más a la UJC [Unión de Jóvenes Comunistas] que a nosotros. Es un discurso cheo, hay que acabar con la chealdad. No hay que defender esta u otra ideología específica, sino tener diversidad. La Cuba diversa no se refleja ni en la prensa oficial ni en las instituciones.

Cuba es un país que se está engañando a sí mismo y ya nadie se lo cree. Los mecanismos que se usaban ayer ya no funcionan. Basta ya de esa puesta en escena pésima

Los que salieron del Congreso de la Uneac, cuando venían de regreso en la guagua, estaban con mucha alegría. Y ahora están decepcionados.

Tienen que dejar de vernos como enemigos. No lo somos. Somos cubanos que pensamos distinto.

Juan Pin Vilar: Me he encontrado con una situación terrible. ¿Cómo es posible que estas personas que están aquí y que no conozco tengan la razón y ustedes [dice dirigiéndose a los funcionarios], que son mis amigos, no la tengan?

Esta gente tiene una obra. Nadie tiene derecho a decir quién es artista. Todo lo que hemos visto aquí es resultado de la ineficiencia del Ministerio de Cultura. Estas personas existen y tienen derechos, y ustedes están ahí para ellos.

Esto aquí está lleno de funcionarios que roban. Por años hemos visto la corrupción en las instituciones. ¿Cómo la prensa no habla de eso y sí nos llama mercenarios? ¿Qué mayor ejemplo de corrupción que, para que un artista cante, haya que firmarle un papel? Una autorización para hacer una película cuesta 400 dólares. La responsabilidad de esto es de ustedes.

Michel Matos, ese muchacho que yo no conozco, tenía un festival [Rotilla], se lo quitan y lo acaban. Si lo hubieran cogido para hacerlo mejor, pero no, se lo quitaron para no hacer absolutamente nada.

Hace cuarenta años que los conozco a ustedes [dice señalando a los funcionarios del Ministerio de Cultura]. No es posible que ustedes no entiendan que estas personas existen y tienen derechos.

Ellos son la razón de ser del Ministerio de Cultura, si no fuera por ellos, el Ministerio habría que cerrarlo.

No hay que defender esta u otra ideología específica, sino tener diversidad. La Cuba diversa no se refleja ni en la prensa oficial ni en las instituciones

Llevo años oyendo lo mismo. En la época en yo estaba en la AHS, cuando se trajo el Proyecto Paideia, se dijo de todo en contra de ellos. Para respetarse como artista a veces hay que decir: sí, tengo que salirme de la AHS, porque están hundiendo a otro compañero artista. Y por eso me fui de la Asociación.

¿Cómo es posible que a estas personas que no conozco las entienda mejor que a ustedes? ¿Cómo es posible que la burocracia haya enterrado al Movimiento San Isidro?

Alfredo [Guevara] era censor pero discutía, y no permitía que llegara la Policía.

¿Ser mercenario? ¿Dónde vamos a trabajar? Yo llevo diez años sin poder trabajar, y voy a empezar a trabajar para Diario de Cuba.

En mi vida he hecho daño a la Revolución. Se puede ir preso [refiriéndose a Denis Solís] porque cometió un delito, no porque pintó o hizo una canción. No usen las organizaciones, no puede ser que cuatro gatos hablen en nombre de todos.

No somos mercenarios. Debe existir libertad de expresión.

Gretel Medina Mendieta: Debemos insistir en lo que nos ha traído aquí hoy, y esas demandas trascienden la libertad creativa. Es la libertad que tenemos de existir, es la libertad ciudadana en general. Todo esto trasciende la libertad artística, es la libertad de que alguien pueda expresarse libremente.

¿Por qué venimos aquí? Porque ustedes son quienes nos representan. No puede ser que en Cuba se estén cometiendo violaciones a la Constitución y las instituciones que nos representan no se hayan pronunciado. No sentimos que ustedes nos representan o protejan. No han mediado en nada de lo que ha ocurrido.

Henry Eric Hernández: "Palabras a los intelectuales" en los años sesenta, eso que tan bonito se pinta, no fue más que un pacto con pistolas. No fue un pacto inclusivo. En Cuba ha habido muchos quinquenios grises.

Antes de ser artista, se es ser humano y ciudadano.

Tienen que dejar de vernos como enemigos. No lo somos. Somos cubanos que pensamos distinto

Nuestro amigo Italo tenía un proyecto pedagógico que las instituciones no poseen, ni siquiera el Museo Nacional de Bellas Artes. Le pusieron 3.000 pesos de multa y le hicieron destruir su jardín. Esperamos respuestas del Ministerio por el caso de Italo Expósito durante dos años, desde la reunión por el Decreto 349 en septiembre de 2018. Italo se cansó y se tuvo que marchar a Europa. Ustedes lo maltrataron y lo expulsaron.

El caso de Italo se aplazó por ti, Fernando (dijo mirando a Rojas). Se cansó de este país, de la represión a su proyecto social, se fue para Europa. Perdimos a un colega.

El camino no es de ustedes. En Cuba no existe una crítica de arte que cuestione la violencia política.

Me parece fundamental el hecho de que aquí no existe la pluralidad y eso incluye la no gestión desde el pluripartidismo. Hay que generar, pactar o afirmar estas libertades ya.

Desde los ochenta Fernando [Rojas] ha estado en la gestión cultural y censurando. Desde siempre hemos visto la represión sobre los firmantes de la Carta de los Diez, la Primavera Negra, Paideia o Art-De... Sé que no a todos, pero sí a muchos intelectuales esta represión no nos parece bien y nos oponemos.

Hay personas que defienden el Gobierno antes de defender a los ciudadanos. Con todo respeto, han pasado 60 años y he estado viendo la misma batalla contra la censura. Los artistas han tenido que irse.

Esto aquí está lleno de funcionarios que roban. Por años hemos visto la corrupción en las instituciones. ¿Cómo la prensa no habla de eso y sí nos llama mercenarios?

Pondrán otros cuadros políticos, pero son 60 años de represión. Tengo amigos en Paideia, en la Carta de los Diez y son más comunistas que muchos de los que están aquí [dijo señalando a la mesa de los funcionarios].

Tengo un amigo que tenía el estigma político de su padre, Bernardo Marqués Ravelo, uno de los firmantes de la Carta de los Diez, y terminó abandonando el ISA [Instituto Superior de Arte]. Y su padre murió en Miami, sin ser nunca un mercenario, como decían ustedes.

Llevamos 60 años pidiendo lo mismo: inclusión, cese de censura, libertad de expresión...

Su papel como actores políticos es penoso, ejercen el mal, la censura y el desprestigio. Es necesario acabar de resolver esto, con rapidez. Ustedes están viejos, por ley de vida se van a morir. Vamos a condenarlos si no hacen nada ahora y van a morir como malhechores. ¡Váyanse de ahí!

Cuando se censura a una persona, se va más allá de la política cultural. ¿Cuándo, de allá para acá, va a cesar la presión? ¿Creen que esa es la política cultural de la Revolución? La cultura del pensamiento va a crear una democracia. Si ustedes no pueden con eso, retírense.

Julio Llopiz-Casal: A mí me gustaría empezar hablando de un escritor cubano que vive en el exilio que se llama Rafael Rojas, que todos ustedes deben conocerlo, él escribió un libro que se llama Tumbas sin sosiego. Este libro me lo regaló mi padre luego de un viaje a España y muestra gran parte de la historia de Cuba: habla sobre Roberto Fernández Retamar, sobre los debates entre diferentes partidos políticos para redactar la Constitución del 40, sobre la diversidad de opiniones y el consenso...

Yo no coincido con Roberto Fernández Retamar, pero gracias al desmontaje de Rafael Rojas, pude entender lo que fue como intelectual.

El caso de Italo se aplazó por ti, Fernando [dijo mirando a Rojas]. Se cansó de este país, de la represión a su proyecto social, se fue para Europa. Perdimos a un colega

Yo me pregunto, ¿por qué un pensador como Rafael Rojas no forma parte de la brújula del pensamiento histórico de este país?

¿Cómo es posible que yo haya tenido que esperar a que me cayera un libro de España para tener ganas de conocer mi país, su historia, para ver a Cuba desde el corazón, para poder mirar a Cuba con la mano en el corazón, sin odios y sin sentimientos bajos?

¿Qué va a pasar el día que mil personas digan "abajo la Revolución", cuando se carga con una historia tan negra? Nada. No se trata de decir arriba o abajo la Revolución, se trata de conformar un país, un país con una historia muy triste. Es una historia muy triste lo que ha conformado a esta revolución.

En mi familia ha habido incluso divisiones familiares por temas políticos, pero en general nos respetamos, y convivimos pese a nuestras diferencias de opinión. ¿Por qué nuestro país no puede ser así?

Amaury Pacheco: El Movimiento San Isidro nace de una anomalía del sistema: el Decreto 349. Desde entonces, hemos sufrido la represión de la Seguridad del Estado e incluso ataques de la prensa. También hemos enfrentado, como parte de esos decretos oscuros, al Decreto Ley 370.

El 349 le puede funcionar a un Gobierno, pero le hace mal a la nación. Hemos dicho "basta" y lo estamos asumiendo. Hemos prendido una mecha hacia una pluralidad nacional.

¿Cuándo, de allá para acá, va a cesar la presión? ¿Creen que esa es la política cultural de la Revolución? La cultura del pensamiento va a crear una democracia. Si ustedes no pueden con eso, retírense

Yo era parte del proyecto Poesía Sin Fin y tú, Fernando (dirigiéndose a Rojas), nos sacaste de la sede de la Casa de la Cultura de Alamar, y cuando te hablamos de amor, de poesía, me dijiste, Fernando Rojas, "la orden está dada".

Yo me muevo desde las libertades ciudadanas y la libertad de expresión. Exigimos el cese de los ataques y el hostigamiento sobre Luis Manuel Otero Alcántara y el MSI. Luis Manuel Otero Alcántara está desaparecido, tiene récord de detenciones y ha resistido más de lo que puede resistir una persona. Luis es un punto esencial y sigue desaparecido. San Isidro no va a dar la espalda.

Cuba hoy tiene un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y viola los derechos humanos. Esto no se entiende.

Ian Benavides: El divorcio entre el Estado y la sociedad es provocado por la censura. El Ministerio de Cultura no reconoce a los artistas independientes. Esto solamente provoca que el Estado se divorcie de la realidad cultural de la sociedad. Hoy en día existen las redes sociales y el internet, el pueblo tarde o temprano llega al contenido y conoce la realidad, pero si los medios masivos oficiales no los aceptan o desacreditan a estos artistas, el pueblo termina desconfiando y no teniendo en cuenta a estos medios. En el caso de la música, nosotros estamos sujetos a una larga burocracia para poder participar en la radio y en la televisión, burocracia que conlleva a corrupción.

Gretell Kairúz: Creo que debemos hablar acerca de lo que nos une, y lo que nos une es que amamos esta tierra, a Cuba, queremos una sociedad que sea bella, próspera. Para que eso exista, se necesita de sus hijos, de todos y cada uno de sus hijos, de mi madre que fue alfabetizadora y comunista, y de mi padre que fue gusano. Esa es mi familia y también mi patria.

Yo me pregunto, ¿por qué un pensador como Rafael Rojas no forma parte de la brújula del pensamiento histórico de este país?

No me interesan conceptos. Cuba es ajiaco. Esta polis nuestra la llamamos Cuba. Y Cuba necesita de la realización de cada uno de sus hijos. Necesitamos libertad para decir y hacer. A mí me preocupa mucho algo: ¿Qué sociedad tenemos si yo no puedo pensar, decir o hacer? En una Cuba que tiene una gran tradición de pensamiento, que era una luz para América Latina: Martí, Varela... Estos que estamos hoy aquí somos los hijos de esa tradición.

Si no puedo pensar o hacer es porque no puedo soñar. Y sí, sí se puede soñar. Necesito creer que somos capaces de soñar. Todos, los de adentro y los de fuera del país, estamos soñando a Cuba. También creo que no hay una Cuba sin nosotros y sin ustedes [dice dirigiéndose a los funcionarios].

Y yo me pregunto: ¿Es esta la Cuba que queremos dejar a nuestros hijos? Se necesita dialogar y respeto para poder dialogar. Es nuestra responsabilidad la Cuba que vamos a legar a nuestros hijos. Por eso estoy sentada aquí.

Yunior García: Debo decirlo, me siento orgulloso de ser parte de esta reunión. Me siento orgulloso de mi generación, de todos los que estamos acá adentro y de los que nos esperan allá afuera.

Tania Bruguera: Debo decirles que yo también me siento orgullosa de ustedes y de lo está pasando allá afuera.

La censura en Cuba también es que no se reconozca el arte independiente en Cuba. Yo puedo exponer en el MoMa pero no en mi país. El arte independiente no es enemigo, es un derecho; el artista es independiente por naturaleza.

Tengo varias dudas: ¿Cuál es la relación entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Cultura? ¿Por qué a mí como artista me atiende el Ministerio del Interior y no el Ministerio de Cultura?

No se trata de decir arriba o abajo la Revolución, se trata de conformar un país, un país con una historia muy triste

Ustedes no pueden seguir comportándose como si el arte independiente fuera su enemigo. ¿Por qué es desde la institución la única forma de hacer arte? Véannos como competencia pero como una competencia sana.

¿Cuál es la situación con los proyectos independientes? ¿Qué va a pasar con ellos?

Hay que tener cuidado con el uso que se le da a la estética, porque la institución la utiliza como justificación para censurar a los artistas. Quien únicamente puede criticar las obras de arte son los críticos y el público, no la institución. A un funcionario no le corresponde decir qué es o no es arte, ni qué es buen o mal arte.

Desde hace 30 años he experimentado la censura en Cuba y los miembros de Instar [Instituto de Artivismo Hannah Arendt] hemos tenido que enfrentar la constante represión de la Seguridad del Estado. La Seguridad nos cita y hostiga, echa ácido debajo de las puertas, lleva a interrogatorios a nuestros talleristas extranjeros invitados... Si quieren saber de dónde sale el dinero de Instar, revisen el texto que publiqué hace poco para Hypermedia. Todo es totalmente transparente.

Pero si hablamos de censura, hay que decir que no se queda en Cuba, esa censura se ha extendido al exterior. He llegado a eventos artísticos en otros países en los que me han contado cómo allí han ido funcionarios de esta institución a hablar mal de mí y de otros artistas incómodos y críticos, a decir que no somos artistas. Y lo hacen, lo sé, para aislarme, para eliminar oportunidades profesionales, no les basta con censurarme en mi propio país. ¿Con qué derecho hacen eso? Esto también ha sucedido con frecuencia también con el cine: una película censurada en Cuba es sacada de festivales internacionales por la intervención de funcionarios cubanos.

Ustedes no tienen por qué meterse con las oportunidades profesionales que los artistas cubanos tienen fuera de Cuba, eso está fuera de sus funciones.

Fernando Pérez: Estoy feliz de estar acá, por primera vez siento que acá en el Ministerio de Cultura hay un grupo diverso; eso es un primer paso. Me siento identificado con muchas de sus intervenciones.

Hay que acabar con la censura, las manipulaciones de la prensa oficial, los actos de repudio.

Yo era parte del proyecto Poesía Sin Fin y tú, Fernando (dirigiéndose a Rojas), nos sacaste de la sede de la Casa de la Cultura de Alamar, y cuando te hablamos de amor, de poesía, me dijiste, Fernando Rojas, “la orden está dada”

La historia de nuestro país ha sido muy oscura. Hay un principio que se debe respetar que es la libertad de expresión. La libertad de expresión es libre o no lo es, y eso hay que aplicarlo a todas las esferas de la realidad.

No sé si de aquí se saldrá con respuesta, pero tiene que haber respuestas concretas a lo que se ha dicho acá. No podemos seguir negando espacios. Pero no pueden ser promesas, se necesitan respuestas concretas

En la pluralidad y la diversidad está la fuerza de esta nación.

Camila Ramírez Lobón: Desde el momento en que en la Constitución se adjetiva a la nación como fidelista, marxista y todo eso está claro que lo único que está amparado es el Gobierno y se justifica cualquier cosa contra los derechos ciudadanos.

Yo hoy entré antes que todos acá, con Yunior, en un primer encuentro. Y una funcionaria de ustedes me dijo algo que ya se ha mencionado en los medios, eso de que la calle es de los revolucionarios.

La calle y el espacio público no es de los revolucionarios, sino de todos los ciudadanos nacidos en este país. Y tienen que acabar de entender eso o al menos respetarlo. No se puede atacar las ideas con represión. Un gobierno y la política no pueden, no son sagrados. Ningún gobierno es sagrado, son funcionarios públicos. La política no puede estar por encima de los derechos elementales de las personas; por ese camino se va a la violencia.

Hoy en día existen las redes sociales y el internet, el pueblo tarde o temprano llega al contenido y conoce la realidad, pero si los medios masivos oficiales no los aceptan o desacreditan a estos artistas, el pueblo termina desconfiando y no teniendo en cuenta a estos medios

Recuerdo una performance de Luis Manuel, Dónde está Mella, en la que Luis se disfraza de escultura con el rostro de Mella y se para en la Manzana de Gómez como manifestación por la retirada de la escultura que estaba allí por la construcción del nuevo hotel 5 estrellas. Y la Seguridad del Estado y la Policía van, y ustedes mismos, y nuevamente desalojan a Mella. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué están diciendo con eso? Este país no es de ustedes, no es del gobierno. Hay que respetar la palabra.

Estamos desamparados totalmente, en manos de la Seguridad del Estado. ¿Cómo es posible que yo, artista, de 25 años, que peso 50 kg, sea considerada una amenaza para la Seguridad del Estado, simplemente porque piense igual o no esté de acuerdo con el gobierno? ¿Cómo es posible que me manden tenientes coroneles, citaciones, me arresten, me hagan actos de repudio? Basta del mismo discurso para justificar la brutalidad. A los que más están reprimiendo es a los que se están manifestando por vías pacíficas y cívicas, a los que están enseñando cómo construir el disenso. Lo otro que les va a quedar es la represión.

Basta. No den más palos. Que los cambios que vayan a venir sean mediante el respeto, el civismo.

Le pregunto a usted, vicepresidente de la AHS (dice dirigiéndose a Yaser Toledo), ¿usted cree realmente que los miembros del Movimiento San Isidro son mercenarios? Porque eso es lo que dice la declaración publicada por la AHS.

[Yasser Toledo no responde. Evidentemente, no sabe qué decir.]

Camila Ramírez Lobón: La pregunta es simple, ¿sí o no?

[Yasser Toledo no responde.]

Mijaíl Rodríguez: No subestimen el poder del arte. Con esas acciones de represión están mostrando que, efectivamente, le tienen miedo al arte.

Estamos aquí artistas, pueblo en general. Esto es una esperanza. Este momento nos ha unido. Las instituciones nos obligan a separarnos, pero este momento nos ha unido.

A un funcionario no le corresponde decir qué es o no es arte, ni qué es buen o mal arte

A nosotros, como Cardumen, jamás nos recibieron cuando acudimos a las instituciones a reclamar. Nosotros estamos hablando de lo que pasa y ustedes no se están enterando. Esta lucha no empezó ayer, lleva años.

Nos duele Cuba y nos importa Cuba. Hemos perdido el miedo gracias a las redes. Y vamos a ser. Tenemos que tomar la calle porque los espacios pequeños que nos han ofrecido no nos han resuelto nada. Estamos hartos.

Hay que salir de aquí con algo constructivo y concreto. El Gobierno tiene el deber y la obligación de trabajar para este pueblo.

Reynier Díaz: Mi madre me llamó con miedo cuando supo que yo estaba aquí. Mi madre ha sido toda la vida una mujer revolucionaria y ahora tiene miedo de que yo esté aquí. Eso significa que algo está mal. El miedo es un arma letal. Yo también tengo miedo, pero aquí estoy.

Aquí las personas se han sumado por espontánea voluntad. Aunque a algunos no los han dejado llegar, esta mañana, a las 11 éramos 15, ahora somos 300. ¿Qué dice esto? Que pese al miedo, hay un motivo real, algo que motiva a varias generaciones.

Ulises Padrón: Acá vemos un cambio generacional.

Hoy existe mucha apatía de los jóvenes por la política, por todo, y eso se debe a la inexistencia de espacios de participación. No existen espacios de creación, donde se sientan parte de algo. Los jóvenes necesitan encontrar ese espacio en la sociedad.

Miryorly García Prieto: Espero que esta sea la primera de muchas reuniones para zanjar el abismo entre nosotros y la institución.

No es la primera vez que nos dirigimos a las instituciones. Tenemos que salir de aquí con los problemas resueltos. Venimos acá con amor, con voluntad de diálogo.

No sé si de aquí se saldrá con respuesta, pero tiene que haber respuestas concretas a lo que se ha dicho acá. No podemos seguir negando espacios

Nosotros no venimos para que nos defiendan, ya aprendimos a defendernos, pero queremos que ustedes también participen. Sobre todo, estamos aquí porque les estamos dando una oportunidad. Es responsabilidad de ustedes hacer lo correcto por la cultura cubana.

Lo primero que tenemos que hacer es decir lo correcto, decirle a los jefes qué pensamos. En estos momentos se está mintiendo, se está difamando, se están cometiendo crímenes y, al paso que vamos, algunos pueden incluso morir. Esa es la urgencia.

Yo no me quedo en mi casa pues me siento responsable y las instituciones también serán responsables de lo que suceda.

Las instituciones replican las mentiras del discurso oficial. Los medios están quedando como mentirosos e indignos, pues no están diciendo la verdad y están dando noticias falsas.

Tania Bruguera: Necesitamos escuchar qué nos tienen que proponer, porque allá afuera hay doscientas personas esperando respuestas.

Reynier Leyva Novo: Hoy ha habido allá afuera todo un dispositivo de seguridad policial, de la Seguridad del Estado, paramilitares vestidos de civil, patrullas policiales.... Eso solo cabe en una mente enferma. Eso es abuso de poder, intimidación.

No nos hemos ido porque hemos tenido valor y no nos ha dado la gana. Sean conscientes de la presión a la que hemos estado sometidos allá afuera.

Michel Matos: El proceso contra Denis Solís es injusto. Un policía irrumpió en su casa y resulta que el acusado fue él.

¿Cómo es posible que yo, artista, de 25 años, que peso 50 kg, sea considerada una amenaza para la Seguridad del Estado, simplemente porque piense igual o no esté de acuerdo con el gobierno?

La Seguridad del Estado se ha adueñado de la nación. Luis Manuel Otero Alcántara está en huelga de hambre y ha sido golpeado hasta sangrar. Viceministro, golpeado hasta sangrar estando incluso esposado, yo lo he visto. Eso suena a Batista o Machado. La Seguridad del Estado está operando por encima de la ley.

Si Luis Manuel muere, no tendría palabras para decir que más nunca podremos dialogar. Denis Solís no ha tenido ni siquiera derechos. Estamos desesperados.

Katherine Bisquet: Yo fui arrestada por leer poesía a las afueras de la estación policial de Cuba y Chacón. Estoy aquí después de todo eso, después de haber dormido en un calabozo, después de haber hecho una huelga de hambre de la que aún no me he recuperado, después de estar a punto de ver a una persona morir. Estoy aquí dispuesta a dialogar. Esto no es presión, es una responsabilidad de ustedes. Por respeto a todos, necesitamos respuestas.

Jorge Perugorría: Es momento de diálogo. Esto demuestra la diversidad de pensamientos. Todos tienen derecho a ser escuchados. Hoy se ha dado un paso importante, pues se han abierto las puertas de este Ministerio. Esta oportunidad no la debe perder el Ministerio de Cultura. Creo que debemos continuar con el diálogo.

[ Fernando Rojas  dice que él no puede responder de manera inmediata, dice además que él no sabe nada del despliegue militar alrededor del Ministerio de Cultura y de los manifestantes pacíficos. Se muestra incluso ajeno a todos los hechos de represión por parte de la Seguridad del Estado narrados por algunos de los presentes. Algunos le dicen que tienen pruebas, pero él ni siquiera les pide verlas. Él sabe, y todos saben que él sabe, aunque lo quiera negar.]

Tania Bruguera: Ustedes deben pedir ahora mismo que suelten a Luis Manuel. Llame (dice a Fernando Rojas), llame ahora mismo al funcionario del Ministerio del Interior con el que ustedes trabajan y pida la libertad de Luis Manuel Otero Alcántara.

Fernando Rojas: No, Tania, con ese nivel de confrontación yo no puedo dialogar.

Juan Pin Vilar: Yo vine hoy acá sin saber siquiera lo que estaban exigiendo estos muchachos, pero vine a apoyarlos. Y me ha sorprendido que estos sean los que ustedes llaman mercenarios. Si de verdad fueran mercenarios o delincuentes, ya hubiesen puesto una bomba en el Ministerio de Cultura, como hacía el Movimiento 26 de Julio. Si de verdad fueran mercenarios y delincuentes, no pedirían diálogo con ustedes.

Mi madre ha sido toda la vida una mujer revolucionaria y ahora tiene miedo de que yo esté aquí. Eso significa que algo está mal. El miedo es un arma letal. Yo también tengo miedo, pero aquí estoy

Ustedes son los responsables de toda esta situación. Tienen que reconocer a los artistas independientes; tienen derecho a expresarse, y no pueden ser ni reprimidos ni criminalizados por eso.

Miryorly García Prieto: Exigimos que digan la verdad como institución. Que digan que los muchachos de San Isidro son artistas y que fueron reprimidos. Esa historia está en las redes, están quedando como mentirosos. No tenemos miedo ni lo vamos a tener jamás. Si piensan que dando un escarmiento, nos vamos a callar, todo lo contrario. Les estamos dando la oportunidad a ustedes de que no mientan.

Y si mañana me botan del trabajo, no me importa, me pondré a vender croquetas para mantener a mi hijo.

Estamos dispuestos a repetir cada palabra dicha acá ante quien sea, incluso ante Raúl Castro.

[Fernando Rojas evade un pronunciamiento del Ministerio de Cultura como institución:]

Vamos a llegar a posturas constructivas. Estoy de acuerdo con que las vidas humanas son sagradas. Nos vamos a interesar, de la manera que podamos, por el caso de Denis Solís y Luis Manuel Otero Alcántara.

Luis Manuel Otero Alcántara está en huelga de hambre y ha sido golpeado hasta sangrar. Viceministro, golpeado hasta sangrar estando incluso esposado, yo lo he visto. Eso suena a Batista o Machado

[Y se dirige a Mauricio Mendoza, periodista de Diario de Cuba que estaba justo frente a él tomando notas y le dice: "Y no me cambies ni una coma, yo sé que Diario de Cuba ha mentido en algunas cuestiones". Menciona entonces que este medio recibe financiamiento del Gobierno de los Estados Unidos. Mauricio Mendoza intenta responderle y hacerle una pregunta.]

Fernando Rojas: Le pido, Mauricio, que no me entreviste.

Me comprometo a continuar con estas discusiones (dice refiriéndose a los temas presentados por los creadores).

Mauricio Mendoza: Entonces, los puntos hasta ahora son: se abrirá un canal de diálogo con las instituciones; se van a interesar por la situación de Denis Solís y Luis Manuel Otero Alcántara; se organizará una agenda de trabajo con propuestas múltiples de temas de ambas partes; revisarán la declaración de la AHS; existirá una tregua, es decir, se podrán reunir los artistas en los espacios independientes sin ser hostigados.

Fernando Rojas: Reunirse para hablar de estos temas discutidos hoy acá [aclara].

Liatna Rodríguez: Disculpe, viceministro, no es la primera vez que coincidimos en una reunión. Hace dos años usted mismo nos habló de diálogo sobre el 349 y aún estamos esperando una respuesta. La situación actual no nos da tiempo. No hablemos de postergación; el decreto fue postergado y no derogado.

Gretel Medina Mendieta: El Ministerio de Cultura se debe pronunciar sobre la existencia de nosotros como artistas y lo que está ocurriendo en Cuba, y eso sí es responsabilidad de ustedes. La declaración reciente de la AHS es falsa, no contó con los artistas para eso.

Si de verdad fueran mercenarios o delincuentes, ya hubiesen puesto una bomba en el Ministerio de Cultura, como hacía el Movimiento 26 de Julio. Si de verdad fueran mercenarios y delincuentes, no pedirían diálogo con ustedes

Ustedes han desconocido las voces de los casi 300 artistas reunidos hoy aquí, y los miles que se han pronunciado en los últimos días en declaraciones públicas, contra la represión policial, encarcelamiento y asedio a diferentes artistas, y especialmente a los huelguistas de San Isidro. Como institución a la que pertenecemos, que tiene la responsabilidad de representarnos, exigimos que reconozcan públicamente la existencia de nuestras voces y el posicionamiento de estos miles de artistas con relación al estado de cosas de los últimos días.

[Fernando Rojas intentaba aplazarlo todo: vamos a trabajar en esto, sí, vamos a analizarlo... Insistía en que no sabía nada de los hechos que le narraban, que no estaba dudando de las palabras de los presentes, pero que debía investigarlo.]

Juliana Rabelo: Ministro [los participantes recuerdan que se trata del viceministro], bueno, viceministro, usted habla de su opinión, a mí me gustaría saber, ¿quiénes suscriben las declaraciones de la AHS y la Agencia Cubana del Rap? Aquí venimos en primera persona y con rostros, me gustaría saber quiénes suscriben estas declaraciones porque no sé quién es responsable y sé que tampoco son todos.

Fernando Rojas: Yo no sé.

Juliana Rabelo: Bueno, ¿saber esto no es una de sus funciones? Si esta no es una de ellas, ¿cuáles son?

Fernando Rojas: Yo no tengo que darte cuentas de mi trabajo.

[¿Cómo?, dijeron muchos de los presentes.]

Juliana Rabelo: Su poder representativo como funcionario público le obliga a dar cuenta de sus funciones, es una cuestión, digámoslo, pública, política.

José Luis Aparicio: ¿Quién redactó la declaración de la AHS? Es ofensiva, es lamentable, y tiene hasta problemas gramaticales y de concordancia desde la primera oración.

Yasser Toledo: A ver, la Declaración se redactó, discutió y aprobó entre los miembros del Consejo Nacional de la organización.

Camila Ramírez Lobón: Esa declaración de la AHS es difamación, han llamado mercenarios a los miembros del Movimiento San Isidro, que algunos están acá en esta reunión. Dinos ahora, ¿tú nos consideras mercenarios?

[Yasser Toledo no responde.]

Camila Ramírez Lobón: Es una pregunta de sí o no.

[Yasser Toledo no responde.]

Reinier Leyva Novo: Díganos, es una pregunta de sí o no. Usted es el vicepresidente de la AHS, si usted no está capacitado para responder esa pregunta con un sí o con un no, entonces usted ni siquiera está capacitado para dirigir esa organización.

Yasser Toledo: A ver, ahora que ustedes me hablan de ellos y hay algunos aquí presentes, y me los muestran así como sus amigos, yo podría pensar que no son mercenarios. Vamos a volver a analizar la declaración entre el Consejo Nacional de la organización.

[Algunos piden que se retracten.]

Yasser Toledo: Si así lo decidimos, entonces lo haremos.

Jorge Alfonso: Esta reunión será solo el comienzo. Debemos seguir debatiendo estos temas.

Tania Bruguera: Nosotros venimos acá con una energía honesta, y lo único que estamos recibiendo son evasivas, postergación e ironías.

Marta Bones, vicepresidenta de la Uneac: No somos ustedes y nosotros. Acá hemos dejado a un lado nuestra labor creativa para trabajar en pos de la cultura cubana. Me siento acusada y no es justo.

si mañana me botan del trabajo, no me importa, me pondré a vender croquetas para mantener a mi hijo. Estamos dispuestos a repetir cada palabra dicha acá ante quien sea, incluso ante Raúl Castro

[Mientras hablaba Bones, se fue la corriente; la primera de al menos dos ocasiones. Quedaron en total oscuridad, pero insistieron los creadores en continuar pese a ello. Alguien interrumpió a Bones para salir a ver si los que esperaban afuera estaban bien. Explicaron que temían por la seguridad de ellos, y que el hecho de que se fuera la luz podría ser ex profeso, una maniobra de la Seguridad del Estado.]

[Jorge Fernández, director del Museo Nacional de Bellas Artes, continuó explicando que ellos no sabían nada de lo que le exponían los presentes en cuanto a la represión:] Vamos a trabajar, a revisar la situación. Vamos a dialogar con Luis Manuel Otero Alcántara.

Fernando Rojas: Hay temas acá que yo no les puedo responder ahora mismo. Vamos a crear una agenda de discusión.

[También, a propuesta de los presentes, Fernando Rojas se compromete a proponer al Ministerio del Interior entablar un diálogo con los creadores sobre la represión y las violaciones a las leyes por parte de la Seguridad del Estado. Rojas vuelve a atacar a la prensa independiente presente, específicamente a Diario de Cuba.]

Fernando Rojas: No creo en la prensa allá afuera [prensa independiente y extranjera]. No creo en redes sociales.

Fernando Rojas intentaba aplazarlo todo: vamos a trabajar en esto, sí, vamos a analizarlo… Insistía en que no sabía nada de los hechos que le narraban, que no estaba dudando de las palabras de los presentes, pero que debía investigarlo

Después de casi cinco horas de debate, se toman los siguientes acuerdos:

1. El viceministro se interesaría por los casos de Luis Manuel Otero Alcántara y Denis Solís.

2. El Ministerio de Cultura va a organizar agendas de debate, de encuentros con artistas para negociar sus exigencias.

3. El Ministerio de Cultura organizaría sesiones de debate sobre la aplicación de las leyes y el papel del Ministerio del Interior, en referencia a la represión a los artistas por parte de la Seguridad del Estado cubana.

4. La AHS revisaría su declaración y, si se aceptaba por el Consejo Nacional de la organización, se retractarían.

5. Tregua: Los artistas van a poder reunirse incluso en los espacios independientes sin ser hostigados, para debatir temas relacionados con sus exigencias.

Fernando Rojas transmitió además un mensaje del ministro de Cultura, Alpidio Alonso, quien prometió reunirse con los artistas a la semana siguiente, después del miércoles 1 de noviembre. Asimismo, cedió a la demanda de los presentes de garantizar que los cientos de personas reunidas allí podrían regresar para sus casas con seguridad y sin violencia policial.

Terminada la reunión, Yunior García, Kaherine Bisquet y Tania Bruguera, informaron a las más de quinientas personas y medios de prensa independientes y extranjeros que esperaban reunidas afuera del Ministerio de Cultura. Habían logrado el objetivo principal que a allá los había llevado: ser escuchados y el compromiso de obtener respuestas.

ahora que ustedes me hablan de ellos y hay algunos aquí presentes, y me los muestran así como sus amigos, yo podría pensar que no son mercenarios. Vamos a volver a analizar la declaración entre el Consejo Nacional de la organización

Listado de personas que debatieron con los funcionarios del Ministerio de Cultura el 27 de noviembre de 2020:

1. Michel Matos (MSI)

2. Amaury Pacheco (MSI)

3. Katherine Bisquet (MSI)

4. Claudia Genlui (MSI)

5. Aminta de Cárdenas (MSI)

6. Tania Bruguera (Instar)

7. Camila Ramírez Lobón (Instar)

8. Juliana Rabelo (Instar)

9. Gretell Kairúz (Instar)

10. Reinier Leyva Novo (artista plástico)

11. Julio Llopiz-Casal (artista plástico)

12. Solveig Font (curadora)

13. Sandra Ceballos (artista plástica)

14. Miryorly García Prieto (historiadora del Arte)

15. Liatna Rodríguez Jiménez (historiadora del Arte)

16. José Luis Aparicio (cineasta)

17. Mijaíl Rodríguez (cineasta)

18. Alejandro Alonso (cineasta)

19. Gretel Medina Mendieta (cineasta)

20. Juan Pin Vilar (cineasta)

21. Ulises Padrón (escritor)

22. Alfredo Martínez (colaborador de Tremenda Nota)

23. Daniel Díaz Mantilla (escritor)

24. Henry Eric Hernández (artista plástico)

25. Yunior García (dramaturgo)

26. Ian Benavides (músico)

27. Reynier Díaz (actor)

28. Mauricio Mendoza (colaborador de Diario de Cuba)

29. Nelson Julio Álvarez Mairata (colaborador de ADNCuba)

30. Camila Acosta (colaboradora de CubaNet)

Invitados

Fernando Pérez (director de cine)

Jorge Perugorría (director y actor)

Funcionarios del Ministerio de Cultura

Fernando Rojas, viceministro de Cultura

Marta Bones, vicepresidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac)

Yaser Toledo, vicepresidente de la Asociación Hermanos Saíz (AHS)

Jorge Alfonso, director de Génesis Galerías

Jorge Fernández, director del Museo Nacional de Bellas Artes

________________________