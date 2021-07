Los vecinos de Víbora Park siguen sin entender por qué Félix mató a cuatro personas y se suicidó

Los residentes del edificio 5 de la calle Holguín, entre Lourdes y Alegría (Víbora Park), en el municipio habanero de Arroyo Naranjo, siguen impactados. El silencio reina en el inmueble que acoge a más de 15 familias luego de que el pasado 8 de julio Félix Ramón Hernández Fernández, de 58 años, asesinara a cuatro de sus vecinos y dejara a dos más en estado grave.

"Ese día Félix se armó con un machetín, salió de su apartamento en el segundo piso, subió al cuarto piso y sin mediar palabras macheteó al dueño de una de las viviendas, que está en extrema gravedad", cuenta a 14ymedio Blanca, quien ese jueves vivió uno de los peores días de su vida. "La esposa del atacado y otra vecina lograron escapar".

La mujer asegura que Félix estaba fuera de sí. "Bajó hasta el primer piso y rompió una puerta de otro apartamento y agredió al dueño y a la esposa. Nuestro vecino murió en el acto y la esposa está hospitalizada, pero parece que va a salvarse". Acto seguido, el agresor fue hasta otro apartamento en la misma planta baja y asesinó a un coronel retirado y a sus dos hijos. "Una de ellos era una mudita que no se metía con nadie".

"Cuando se vio perdido se tiró y se mató en el acto. Nadie sabe por qué cometió esa barbaridad. Loco no estaba y motivos no tenía. Ese hombre no tendrá perdón de Dios"

Jacinto, otro vecino de la comunidad, afirma que Félix vivía en el edificio desde hacía muchos años y no tenía problemas con ningún vecino. Fue cocinero del Ministerio del Interior y luego de los hoteles Manzana Kempiski y Gran Packard y, además, "no presentaba antecedentes de enfermedad mental".

"Él vivía solo, pero tenía dinero, dos hijos que viven en el extranjero le mandaban remesas", añade Jacinto. "Y hasta metía mujeres por las noches en su casa a cambio de dinero".

Relata Blanca que ante "los gritos de alarma", varios vecinos se armaron con "palos, machetes y piedras" y se prepararon para enfrentar a Félix, pero el hombre corrió a prenderle fuego a su casa y subió hasta el quinto piso. "Cuando se vio perdido se tiró y se mató en el acto. Nadie sabe por qué cometió esa barbaridad. Loco no estaba y motivos no tenía. Ese hombre no tendrá perdón de Dios porque enlutó a varias familias", sentencia con tristeza.

"No tengo idea por qué Félix se volvió loco, porque hay que estar bien loco para matar a gente inocente sin mediar problema alguno", afirma Jacinto. "No tengo explicación para lo que pasó, lo único que te digo es que esta zona es caliente, sobre todo de la esquina para allá, donde comienza el barrio El Moro. A lo largo de los años se han tirado varias personas de los edificios altos y se han matado".

En un video compartido en las redes sociales se puede ver el momento en que llegan a la escena del crimen la policía y los bomberos. También quedó registrado el cuerpo de una mujer tendido en la acera y el de otra señora que era trasladada por uniformados para recibir atención médica en una ambulancia. El cuerpo del homicida yacía en la entrada del edificio.

Según la versión oficial, las víctimas "fueron agredidas con un arma blanca y sin motivo aparente por un vecino, que posteriormente incendió su apartamento y se privó de la vida al lanzarse al vacío desde la altura". El Ministerio del Interior informó que investiga el hecho y que los lesionados permanecen ingresados en el Hospital Universitario Miguel Enríquez.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.