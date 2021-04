Un Viernes Santo pasado por agua en La Habana

El litoral norte está afectado, desde las primeras horas de este viernes, por inundaciones en la región occidental de Cuba. En La Habana, varias calles de la barriada de El Vedado y del municipio de Centro Habana están bajo agua, en una jornada que los medios oficiales han denominado de "receso laboral" por Viernes Santo.

En un amplio recorrido por la ciudad, 14ymedio comprobó que las calles cercanas al hotel Presidente y la calle G (Avenida de los Presidentes) están inundadas y muchos vecinos han trasladado sus pertenencias desde la planta baja hasta los piso altos, para evitar mayores daños materiales.

El Instituto de Meteorología anunció para este viernes "fuertes marejadas en el litoral norte occidental con ligeras inundaciones costeras en zonas bajas, incluyendo el Malecón habanero, disminuyendo gradualmente desde la tarde", pero los residentes en la zona lamentan no haber recibido advertencias más claras de lo que venía.

"Empezó a ponerse feo el tiempo desde anoche y nos acostamos pensando que era solo una lluvia y algo de viento, pero cuando nos despertamos el agua nos daba por los tobillos", explica Tulio, un jubilado de 87 años residente en Línea y G. Cerca de ahí, un vecino improvisó una embarcación con un remo para poder cruzar la calle junto a su hijo.

"Hay temor porque no sabemos si el agua va a llegar más lejos, si este es el peor momento o será más difícil por la tarde", se preguntaba una mujer que hacía fotos al mediodía de este 2 de abril cerca de la calle Calzada. "Por donde vine ya no puedo regresar, porque unos minutos aquí y ya veo que por donde llegué ya está inundado también".

Enormes olas sobrepasan el muro del Malecón y el agua ha inundado la planta baja y los garajes de los inmuebles en El Vedado. Un fuerte operativo policial rodeaba el área desde las primeras horas de la mañana.

"Este es el peor Viernes Santo que he pasado en mi vida: en pandemia, sin comida en mi casa y encerrada sin poder salir porque el agua no me deja", grita de un balcón a otro una vecina de la zona. "Lo que nos faltaba", remacha.

