En Vietnam vetan en los edificios las 'motorinas', que le compra Cuba, tras un incendio con 56 muertos

Las autoridades vietnamitas no han determinado aún cuál fue la causa del devastador incendio en un edificio de apartamentos de nueve plantas en Hanói que acabó con la vida de 56 personas la pasada semana, pero los rumores de que las baterías de las motos eléctricas originaron el desastre ha forzado la prohibición de cargar vehículos de este tipo en multitud de inmuebles.

"Muchos dueños de apartamentos, hoteles y edificios comerciales han prohibido la carga de vehículos eléctricos en el sótano o aparcamiento subterráneo e incluso han cancelado los contratos de alquiler si los inquilinos tienen motos eléctricas", según informa el periódico VnExpress.

El hecho de que el incendio empezara en el aparcamiento y, a continuación, se expandiera por todo el edificio, unido a las afirmaciones de varios expertos en la prensa de que las baterías de litio pueden hacer que el fuego se propague a mayor velocidad han creado una cierta psicosis respecto a estos vehículos.

"Con el fin de cumplir con las regulaciones de los bomberos y garantizar la seguridad del edificio, la oficina administrativa informa a los residentes de que se dejan de utilizar las zonas de carga de los vehículos eléctricos", reza el anuncio de un edificio de apartamentos en Ho Chi Minh (antigua Saigón), la ciudad más poblada.

"No se nos han ofrecido alternativas, más que llevarnos las baterías a casa, pero no todos los modelos tienen baterías desmontables. No dan ninguna solución para los conductores que queremos contribuir a un medio ambiente más limpio", se quejó a EFE una vecina de este edificio.

Trang, residente en Hanói, declaró al periódico VnExpress que se siente discriminada, "como si tener un vehículo eléctrico fuera un pecado". "La gente ha empezado a preocuparse y evitar estos vehículos igual que con los infectados por covid-19 cuando empezaba la pandemia", criticó.

El propietario del edificio que ardió el pasado miércoles, Nghiem Quang Minh, de 44 años, está detenido a la espera de que se confirme si cumplía con la normativa de seguridad contra incendios.

Las imágenes de las víctimas y el estado desolador de las inmediaciones del edificio y del aparcamiento de la planta baja, con decenas de motos calcinadas, han reavivado en Vietnam el debate por la seguridad contra incendios en grandes urbes densamente pobladas, donde a menudo se construyen edificios con escasa planificación urbana.

Cuba importa de Vietnam este tipo de vehículos, conocidos en la Isla como motorinas, desde que en 2020 llegó a un acuerdo con el fabricante Pega para adquirir los modelos Pega XMEN y Pega AURA por valor de unos tres millones de dólares.

"Nuestros socios cubanos quieren obtener una distribución exclusiva de motocicletas Pega en el mercado cubano. Su demanda es de 20.000 motocicletas al año", dijo la empresa mediante un comunicado en julio de hace tres años.

Los modelos Pega XMEN y Pega AURA, con una potencia de 1.200 W y un recorrido potencial de 100 km con una carga a 50 km/h como máximo, llegaron en agosto de 2020 para reemplazar a las motorinas chinas de la marca Minerva que hasta ese momento había en Cuba, ensambladas en Santa Clara.

En la Isla se ha producido una multitud de incendios provocados por la explosión de estas motocicletas eléctricas. El más reciente, y uno de los más trágicos que se recuerdan, se produjo este mismo junio, cuando una familia de siete personas, dos de las cuales eran niños, murió de madrugada al estallar dos motorinas en el edificio de Centro Habana en que residían. No muy lejos de ese lugar perdieron la vida otros dos hombres en un suceso similar en el mes de marzo.

Las últimas cifras oficiales sobre el número de casos de este tipo en Cuba se dieron hace tres años, cuando la televisión estatal dijo que en 2019 hubo 221 incendios causados por motorinas y hasta octubre de 2020, un total de 485.

En 2022, la prensa oficial pudo documentar al menos dos accidentes graves por explosión de motos eléctricas en la capital cubana.

