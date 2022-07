Volvió la luz cuando sonaron las cacerolas en Jagüey Grande y Caibarién

La falta de luz ha vuelto a desembocar en al menos dos protestas durante la madrugada de este viernes en Cuba, una en el consejo popular Central Australia, en Jagüey Grande (Matanzas), y la otra en Caibarién, en Villa Clara.

En esta última provincia, según algunos usuarios en redes sociales, también sonaron cacerolas en el Reparto Lili de Sagua la Grande. Además, reportan que ocurrió algo similar en Morón (Ciego de Ávila), aunque no han circulado imágenes de estas dos últimas, como en el caso de las dos primeras.

Los videos de la protesta de Jagüey Grande han sido los más abundantes. En ellos se ve, en medio de una oscuridad apenas iluminada con la luz de los celulares, a decenas de personas caminando al grito de "libertad", "pongan la corriente" y reclamando que salga "todo el mundo pa' la calle".

"Mira cómo está el barrio, esto es un abuso, cojones", se escucha también entre los gritos y las cacerolas.

En Villa Clara se reportaron dos protestas y, aunque la de Sagua la Grande no está documentada con imágenes, algunos usuarios afirmaron que la luz fue repuesta a los pocos minutos de iniciarse la manifestación.

La falta de luz ha vuelto a desembocar en al menos dos #protestas durante la madrugada de este viernes en Cuba https://t.co/5RBqUgnNuM pic.twitter.com/uTe3kyRtad — 14ymedio (@14ymedio) July 22, 2022

En Caibarién sí pudo escucharse con nitidez la consigna ya asentada en la Isla desde que la comenzaron a emplear los estudiantes de la Universidad de Camagüey, en su protesta del 14 de junio pasado: "Pongan la corriente, pinga" se oyó una y otra vez, tras lo cual también fue restablecida la energía.

La lluvia de comentarios ha sido incesante desde que empezaron a circular las imágenes de estas protestas, cuyo precedente más cercano es la que tuvo lugar en Los Palacios, en Pinar del Río, justo una semana atrás. Todas estas manifestaciones se han producido de forma moderadamente masiva, en proporción con las ciudades de tamaño mediano o pequeño donde han ocurrido, a golpe de cacerola y de manera claramente pacífica.

Aunque algunos usuarios en redes han insistido en que los cubanos tomen las tiendas en moneda libremente convertible, los hoteles o, incluso instalaciones gubernamentales, en referencia expresa a Sri Lanka, la mayoría ha pedido que se tenga precaución y se marche de forma tranquila y bien documentada a través de los teléfonos, para que nadie pueda acusarlos de ningún tipo de violencia.

Por el momento, ninguna fuente oficial se ha pronunciado respecto a estas protestas, aunque el discurso relativo a la que se produjo en Los Palacios fue que el pueblo tiene derecho a manifestar su descontento y que desde Miami se ha exagerado el alcance de estas manifestaciones.

El Gobierno sigue pidiendo paciencia ante el problema de la falta de electricidad que alcanza niveles fuera de lo común. La población es consciente de que no existe solución a corto plazo, puesto que así lo han dicho las propias autoridades, pero insiste en que, como mínimo, la carga se reparta de manera igualitaria entre todos.

Los cubanos son conscientes de que, pese a los cortes y apagones que se sufren en la capital, las provincias sufren más largas horas la falta de luz y el hartazgo es cada día más evidente. Lo que no se sabe es cómo van a lograr apaciguar las autoridades a una población que ya no puede tantas plagas al mismo tiempo –hambre, calor, dengue, covid– y a la que ya no le queda gran cosa que perder.

