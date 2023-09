Vuelve la crisis energética en Cuba con el anuncio de medidas drásticas

Viene otro octubre duro, a pesar de las promesas. Las autoridades cubanas están recuperando las medidas que tomaron durante la crisis energética del pasado año y que incluyen desde la paralización total o parcial de producciones al apagado de sistemas de climatización o el teletrabajo. Las acciones tienen como fin "reducir el consumo de la energía eléctrica y hacer un uso racional de los portadores energéticos" y son "de obligatorio cumplimiento para todos los actores de la economía".

La información ha sido difundida por el periodista de Televisión Cubana Lázaro Manuel Alonso, que ha publicado en su perfil de Facebook la orden de los Gobiernos provinciales de Villa Clara y Cienfuegos, con idénticas medidas, por lo que todo indica que se extenderá al resto de la Isla.

El listado pide la paralización de toda actividad que no sea básica entre las 11 am y la 1 pm, y de 6 pm a 10 pm. La climatización solo funcionará de 8 a 11 am y los hornos eléctricos deben apagarse en el horario pico. Tampoco en esa franja podrá bombearse agua, salvo en el caso de abastecimiento a la población, que será "reordenado".

En cuanto a los servicios "de producción contínua", se aplicarán los planes para organizar la carga y se debe reducir el uso de luminarias, "sobre todo en centros comerciales y en industria", limitando su uso únicamente a los que sean necesarios por "seguridad".

La preocupación cunde entre los dueños de mipymes, ya que se pide "desconectar los frigoríficos, equipos de refrigeración, y cámaras de frío en horario pico, siempre que no se afecte el estado de los productos". "Medidas como esa afectan mucho al sector privado de los servicios –señala un usuario. Se obra en perjuicio de los ingresos de las formas de gestión no estatal, que a su vez perjudica salarios, inversiones, etcétera; pues en el momento en que disminuyan los ingresos, invariablemente habrá recortes salariales y replanificacion de los presupuestos, lo cual, aparejado a los impuestos que existen, podrían llevar a la quiebra a más de uno. A las empresas privadas no se les rescata de la quiebra a costa del presupuesto del Estado", reflexiona.

Las autoridades han pedido también que el sector residencial aplique las medidas y sea responsable en el consumo e indican que se va a priorizar, en la entrega del combustible, a los servicios de salud, necrológicos, guardias eléctricas y recogida de desechos sólidos entre otros.

La información del Consejo Energético de Cienfuegos, que ha trascendido mediante el propio documento que recoge las medidas, está datada el pasado jueves 21 de septiembre y ofrece detalles más exhaustivos y burocráticos, aunque incluye algún dato pintoresco como la intención de "activar los contingentes juveniles para la promoción de medidas de ahorro" o publicar sistemáticamente en medios de comunicación y redes institucionales la importancia del uso racional de energía.

Además, se insta a "controlar por los consejos energéticos en cada territorio el consumo de las formas de gestión no estatales para que no incrementen los mismos tomando como referencia el consumo promedio histórico".

"Entonces para ahorrar ¿paralizamos al país?", interpela un usuario al vocero del oficialismo. "Hay que motivar a los trabajadores del sector eléctrico, no hay personal calificado en las termoeléctricas, todos han buscado otras alternativas ante la "crisis económica'", denuncia. Los 2.000 pesos que, afirma, ganan estos trabajadores son insuficientes siquiera para el transporte del mes.

"El tema es más de combustible que de las termoeléctricas", responde lacónicamente Alonso.

En el último mes, Cuba ha seguido recibiendo importantes cantidades de petróleo venezolano, a pesar de que Pdvsa disminuyó los barriles exportados. La Isla obtuvo, sin embargo, su cuota generosa de 65.000 barriles por día de Caracas, más de la media estimada en los acuerdos de 2000 (aunque menos de lo que llegó a recibir en los mejores momentos). Por otra parte, las llegadas de petroleros mexicanos a los puertos nacionales han sido numerosas en los meses recientes, incluido el que está en curso.



Con estos datos, los cubanos ya ven más cerca apagones prolongados de manera sistemática como los que se produjeron en septiembre y octubre de 2022 y acabaron con la salida del cargo del anterior ministro de Energía y Minas, Liván Arronte. La llegada de su sustituto, Vicente de la O Levy coincidió con una leve mejoría alentada por el clima decembrino, y sirvió al nuevo titular para anunciar una serie de mantenimientos programados que dejasen a punto las termoeléctricas para mayo, además de comprometerse a un año con apagones breves y poco abundantes.

Al tiempo, Miguel Díaz-Canel seguía trazando alianzas internacionales para captar crudo que se han mostrado ineficaces ante la profundísima crisis que vive el país.

