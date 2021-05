Vuelve la luz pero sigue la preocupación de los cubanos por los apagones

Las averías en las termoeléctricas que, según las autoridades, provocaron los apagones reportados en toda la Isla la semana pasada, están ya reparadas. "Los trabajadores eléctricos laboraron duro para solucionar las averías en varias plantas del país y lograr la estabilidad de la generación", publica este lunes Granma.

En concreto, el diario oficialista detalla un fallo en la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas, "donde el personal técnico tardó menos de 24 horas en resolver la rotura en la válvula de alimentación de la caldera".

A la vez, sin embargo, la nota dice que "la tarea no resultó sencilla": "Identificar las causas, reparar la avería y realizar las comprobaciones demanda siempre de una labor sin descanso, costosos recursos e iniciativas de los operarios".

También hubo fallos, dice Granma , en la planta de Santa Cruz del Norte, en la provincia de Mayabeque .

A pesar de la insistencia de la prensa oficial, los cortes de luz continúan. Este mismo lunes, la periodista independiente Iliana Hernández reportó un apagón de minutos en la localidad de Cojímar, en el municipio capitalino de Habana del Este.

El pasado viernes, y luego de cientos de denuncias en redes sociales por parte de los usuarios, las autoridades dijeron que eran estas averías, "unido a otras afectaciones en el sistema eléctrico nacional", el origen de las interrupciones del servicio.

Directivos del Ministerio de Energía y Minas anunciaron en el programa Mesa Redonda del pasado viernes que los apagones, a los que evitaban referirse con este nombre, podían incrementarse el fin de semana, ante lo cual el Gobierno tomaba medidas drásticas como detener el trabajo en empresas e instituciones "que no den servicios indispensables a la población".

Antes de ese programa, la explicación que daban desde la Unión Eléctrica de Cuba (UNE) era difusa. En la mañana del viernes, una operadora del número de atención al cliente explicó a este diario que "había afectación por una deficiencia en la demanda de poder para el servicio de electricidad". Cuando se le preguntó si es que falta petróleo para producir la corriente, colgó el teléfono.

Los cortes eléctricos resultaron especialmente molestos en esta ocasión porque, en varias zonas de La Habana, coincidieron con problemas en el suministro de agua también debido a reparaciones en las redes hidráulicas.

Además, en los mercados del país el desabastecimiento es tan profundo que algunos internautas se mostraron preocupados porque la poca comida que habían podido conseguir estaba en riesgo de echarse a perder por la falta de refrigeración.

Muchos se preguntaron sobre las causas de estos apagones porque siempre que ocurren traen a la mente de los cubanos las interrupciones del periodo especial que duraban hasta 12 horas y que se volvieron parte de la vida en los años 90. Los que conocieron esa época no pueden evitar pensar que puede volver.

El periodista Abraham Jiménez Enoa sintetizó la situación en su cuenta de Facebook. "Un amigo me [dice] que está fundido, que cómo es posible que en un país uno se levante un sábado a las 8 de la mañana y no tenga electricidad, agua, pan (ad infinitum)", escribió. "Que qué clase de país es este. Esto no es ni un país ya, le dije".

