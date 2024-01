Yotuel Romero y la Fepcube admiten su desacuerdo sobre el uso de "Patria y Vida"

El músico Yotuel Romero y la Federación Profesional Cubana de Béisbol ( Fepcube) difieren en su versión sobre el uso de la marca "Patria y Vida" por parte del equipo de peloteros cubanos exiliados Dream Team. Mientras los jugadores aseguran haber pactado con el artista la entrega de un porciento de la ganancia de la mercancía vendida con el eslogan, Romero alega que rechazaba que Fepcube se lucrara con la marca.

El cambio de nombre del equipo de Patria y Vida a Dream Team fue una decisión exclusiva de la Federación, aseguró el artista en una publicación de Facebook. "Es importante aclarar que Fepcube está en busca de financiamiento de manera abierta, utilizando todos los medios disponibles (...). Sin embargo, nunca fuimos informados de que usarían el nombre de 'Patria y Vida' con ese propósito (vender mercancía)", explicó.

Luego de insistir en que la marca "nunca ha estado asociada con operaciones de recaudación o contribuciones económicas desde su creación", Romero añadió que decidió desvincularse de los peloteros "para no dañar el movimiento 'Patria y Vida'". Resalta el artista: "Contrario a lo que se ha mencionado, el uso por parte de Fepcube del nombre 'Patria y Vida' fue otorgado de mutuo acuerdo y sin ninguna forma de remuneración".

Las propuestas de diseño con el eslogan, explicó la Federación, fueron enviadas a la compañía del cantante para su aprobación

En otro comunicado publicado en X este domingo en respuesta a las declaraciones de Romero, Fepcube refería que "el extenso acuerdo contractual de Fepcube con YB Entertainment LLC –la empresa de Romero– y su equipo legal incluye, entre otras cosas, un porcentaje de ganancias para la marca 'Patria y Vida' en caso de vender mercancía donde forme parte del diseño", una versión que difiere de lo contado por el artista. Las propuestas de diseño con el eslogan, explicó la Federación, fueron enviadas a la compañía del cantante para su aprobación.

"Las presiones al Gobierno colombiano por parte del régimen cubano, alejadas de lo deportivo, nos obligaron a quitar el nombre del equipo" y rebautizarlo como Dream Team, subraya el comunicado. "Este cambio fue consensuado y aprobado por Yotuel, quien mostró total comprensión y apoyo", añade.

Tras la cancelación de la Serie Intercontinental de Béisbol, que iba a realizarse en Barranquilla, Colombia, del 26 de enero al 1 de febrero, la Fepcube vive un momento tenso. Además de la polémica sobre la marca, uno de sus jugadores, el ex pelotero de Grandes Ligas Yunel Escobar, anunció este domingo que abandonaba el proyecto.

"Quiero dejar claro que mi decisión no está relacionada con ningún jugador ni miembro de la dirección. Es una decisión genuinamente personal", dijo el pelotero. Sus razones, explica, están en sus "sentimientos encontrados" sobre el equipo. "Me entregué originalmente a esta causa con la creencia de que debíamos tener una actitud firme y segura hacia un objetivo colectivo", dijo el atleta, que aseguró que aunque abandonaba el proyecto, seguía representando al exilio cubano y les deseaba suerte en el futuro. La Fepcube no se ha pronunciado al respecto.

En su corta existencia, Dream Team ha vivido más polémicas que partidos

En su corta existencia, Dream Team ha vivido más polémicas que partidos. Tras el fracaso del evento en Colombia donde planeaba estrenarse, el equipo pactó el pasado miércoles un primer enfrentamiento con los Sharks de Miami Dade College, a quienes derrotó 3-2. Para este 29 de enero, el conjunto ya ha programado otro juego de exhibición contra los Houston Apollos, que también iban a participar en la frustrada Serie en representación de Estados Unidos.

Por su parte, las autoridades cubanas anunciaron este domingo en el medio oficialista Jit que planean celebrar una Serie de Estrellas tras finalizar la II Liga Élite del Béisbol Cubano para aprovechar "la efervescencia que van dejando los play off en la afición".

"Hemos identificado, como parte de nuestros diálogos con federaciones del área, la intención de que uno o dos equipos puedan sumarse, lo que asignaría carácter internacional a la cita", dijo a Jit Juan Reinaldo Pérez Pardo, presidente de la Federación Cubana de Béisbol. Hasta el momento se ha invitado a equipos de Nicaragua, Venezuela, México y Colombia, aunque estos aún no han confirmado su presencia, añadió Prensa Latina.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.