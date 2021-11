Convocan una feria para el mismo lugar donde Yunior García marchará este domingo

La Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana ha convocado a sus estudiantes para este domingo 14 en el Parque Quijote de El Vedado, justamente el lugar donde el dramaturgo Yunior García Aguilera iniciará su recorrido hasta el Malecón portando una rosa blanca, como forma de protesta personal y pacífica.

Las actividades anunciadas en las redes de esta facultad se presentan como una "Gran Feria Universitaria" que comenzará este sábado con eventos en la comunidad de Berroa, en Guanabacoa. En la invitación no se hace ninguna alusión a la convocatoria independiente ni a García Aguilera.

Sin embargo, no ha pasado desapercibida la coincidencia de lugar y día de la Feria universitaria, una estrategia que se usó recientemente cuando se decretó un día de la Defensa Nacional justo en la fecha del 20 de noviembre en que inicialmente estaba planificada la Marcha Cívica.

"Una vez más, la universidad es usada como punta de lanza para la represión", lamentó el periodista José Raúl Gallego en su cuenta de Facebook. "Organizan una 'gran feria' para el mismo lugar donde Yunior García había anunciado días antes que saldría a marchar en solitario. Allá el estudiante que se preste para esto".

"La Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, el lugar donde estudié una licenciatura y una maestría, se siente feliz de ser parte de esta vergüenza", lamentó el exprofesor universitario residente actualmente en México.

Por su parte, Yunior García Aguilera reconoció en una entrevista ofrecida a la agencia española Efe que está preocupado y se siente responsable ante la posibilidad de que exista represión contra los manifestantes el próximo lunes, razón que no le hace retroceder en su voluntad de ejercer el derecho a la manifestación.

"El pluripartidismo no garantiza la democracia, pero el partido único la anula por completo", asegura el artista de 39 años, una de las caras más visibles de la marcha cívica por el cambio del 15 de noviembre, ilegalizada por el Gobierno.

Este viernes en una intervención televisiva Miguel Díaz-Canel aseguró, en referencia a esta marcha, que estaban "preparados para enfrentar cualquier acción" contra "la revolución".

Ante la pregunta sobre el objetivo de la manifestación convocada para el 15 de noviembre, García respondió que se trata de "sacudir un país, hacer que la gente tome conciencia, generar un debate que provoque cambios". A su juicio una buena parte de la población ha fingido no interesarse en asuntos políticos para evitar problemas pero piensa que "ahora la gente cree que puede lograr cambios y está decidiendo participar, sobre todo los más jóvenes cuya única esperanza era marcharse del país".

"Quienes no pueden irse o han decidido quedarse saben que deben tomar las riendas de su destino, participar en la realidad y provocar cambios en su beneficio. Queremos que eso ocurra de la manera más pacífica y cívica posible", agregó.

García Aguilera afirmó que Archipiélago "no es un partido político'' y que es "una plataforma plural"

García Aguilera afirmó que Archipiélago "no es un partido político'' y que es "una plataforma plural". Explicó que aspiran a un diálogo nacional "profundo, real, transformador", que no excluya a nadie, tenga en cuenta la emigración del exilio y su resultado se exprese en las urnas y dice: "Ojalá los cubanos podamos decidir en un plebiscito cuál es el país que queremos y no se trate de qué bando le gane a otro, o se sustituya una dictadura por otra, sino que la voluntad ciudadana se exprese de la manera más cívica posible".

Cuando a este artista le preguntan sobre la amenaza de un posible encarcelamiento a medida que se acerca la fecha de la manifestación expresó:

"De ir a prisión renunciaría a la defensa porque no creo en el sistema judicial cubano. Desde el momento en que me lleven a la cárcel ya mi sentencia va a estar escrita y poco importa lo que yo diga. Por supuesto, no quiero ir a la cárcel, no sé si pueda ser útil dentro de ella. Cuba necesita gente que trabaje en libertad, no solo mártires o símbolos. No creo en ese morbo de que para cambiar las cosas tengan que pasar cosas terribles".

Al finalizar la entrevista se definió como un artista que "está metido en activismo social y político" pero no se considera un político. "Aunque dicen que con las dictaduras no se dialoga, yo creo en el diálogo como solución política y soy anti embargo (de EE UU a Cuba). No puedo permitir moralmente sanciones que hagan pasar hambre a mi familia. Aunque me quede solo voy a defender mis ideas y principios".

