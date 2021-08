"Que se acabe el abuso de poder", exige el artista cubano Yomil con su nuevo videoclip

El reguetonero cubano Roberto Hidalgo Puentes Yomil lanzó este jueves De Cuba soy, un tema que calificó como "el más importante de su carrera" y que dedica a las protestas del 11 de julio y a reivindicar sus raíces.

El video se lanzó a las 5 pm en la plataforma YouTube y esta madrugada ya acumula más de 82.000 visitas. En el arranque, el cantante dice "Esto se trata de mostrarle al mundo las injusticias que se viven en Cuba" mientras se ven imágenes de las manifestaciones del pasado mes y se escuchan gritos pidiendo libertad.

La letra reivindica figuras históricas cubanas, como José Martí o Antonio Maceo, y artistas legendarios, como Celia Cruz o Benny Moré. Pero también a su colega, el reguetonero El Dany con el que formó uno de los más exitosos dúos de música urbana y fallecido en julio de 2020 por lo que Yamil siempre ha denunciado como una negligencia médica.

"La de hoy también va por ti, hermanito mío", escribió en Twitter con la etiqueta "prohibido olvidar". La letra de la canción insiste en la idea: "Que se acabe el abuso de poder y la injusticia y por respeto al Dany sigo pidiendo justicia", canta.

En las imágenes también puede verse a otros artistas vinculados al Movimiento San Isidro, como Maykel Osorbo o Luis Manuel Otero Alcántara, entre otros, junto con las de actos represivos desde el inicio de la Revolución hasta el pasado mes de julio, cuando se detuvo a más de 700 personas vinculadas a las manifestaciones contra el Gobierno.

El estribillo, que se repite varias veces en los más de cinco minutos de canción, resume bien las reivindicaciones de aquellas marchas iniciadas en San Antonio de los Baños y extendidas después a decenas de ciudades de la Isla. "De Cuba soy, valiente como un mambí. De Cuba soy, sobreviviendo desde que nací. De Cuba soy, yo quiero un cambio quiero un porvenir".

El artista también apela en su letra a la policía y el Ejército cubano, a los que reprocha su trabajo pero con un guiño comprensivo: "Recuerda policía cuando se decía quieres ser mi amigo y ahora te veo tratándome como tu enemigo. Cuando te quitas el uniforme en silencio tú lloras porque lo que está pidiendo el pueblo es lo que ustedes más añoran".

El reguetonero recibió rápidamente las críticas de algunos usuarios próximos al oficialismo y recibió, según dijo, amenazas por haber utilizado imágenes de Martí. "Ellos sí pueden usar la imagen de los mártires para sus actos políticos y doctrina. Pueden manipular la historia y los libros, pero entonces un artista cubano que lo muestra exponiendo la verdad de la realidad del cubano no lo puede hacer", quiso responder.

Además, Yomil insistió en que no va a marcharse de Cuba ni dejarse intimidar. "Para los del Partido Comunista que empezaron con sus ataques. Yo no tengo pensado vivir en Miami, yo aposté todo por vivir en mi país por eso pido a grito lo que piden los cubanos de a pie: libertad. Así que aunque no lo quieran tienen que aceptarlo".

