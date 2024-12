Un accidente en Ciego de Ávila deja una mujer fallecida y más de una decena de heridos

Entre los heridos hay tres menores de edad, cuyas vidas no están en peligro

La Habana/Un accidente ocurrido este domingo, alrededor de las 7:30 pm en las proximidades de la comunidad de Florencia, en Ciego de Ávila, dejó el lamentable saldo de una mujer fallecida y 11 lesionados. El siniestro ocurrió cuando un camión de la Empresa Acopio, que transportaba personas desde el poblado de Perea hacia el de Pina, volcó en una curva y cayó a un costado de la carretera.

La fallecida, una mujer de 35 años, fue identificada como Yenia Ferrer, residente en la comunidad de La Calera, del municipio avileño de Ciro Redondo. El vehículo estatal, de la marca Hino, se salió de la vía y terminó cayendo en un terreno próximo a un embalse de agua. Entre los heridos hay tres niños cuyas vidas "no presentan peligro”, según medios locales.

Los lesionados fueron trasladados hacia el hospital de Morón, donde están siendo evaluados. Uno de los menores fue remitido al Hospital de Ciego de Ávila, con una lesión en la mandíbula.

Según comentaron vecinos del lugar a 14ymedio, el camión, que no estaba habilitado para el traslado de pasajeros, transportaba, en la parte trasera destinada al acarreo de mercancías, a un grupo de vecinos del poblado de Pina y sus cercanías que habían participado en un torneo en la comunidad de Perea. El lugar donde ocurrió el accidente es considerado como "muy peligroso" por los residentes, especialmente de noche.

Las autoridades han llamado a extremar las medidas de precaución por parte de los conductores y los transeúntes este fin de año. De acuerdo con datos publicados por la Dirección de Tránsito del Ministerio del Interior, los accidentes en las vías cubanas disminuyeron en el primer semestre de 2024 en un 13% (543 menos) respecto a igual período del año pasado. De igual manera, las cifras de muertes y lesionados cayeron un 23% y 5%, respectivamente. Sin embargo, la emigración y el descenso de la circulación de vehículos por la crisis con el combustible influyeron en la reducción de la siniestralidad.

Las autoridades siguen insistiendo en que entre las causas principales de estos incidentes están violaciones de las normas de circulación como el irrespeto al derecho de vía, no guardar la distancia adecuada, conducir en estado de embriaguez y no atender el control del vehículo, entre otras indisciplinas. No obstante, reconocen que el mal estado de las carreteras, las señales de tránsito y el parque automotor estatal y privado son factores que inciden en el número de accidentes.

La red de carreteras de Cuba se encuentra en un estado deficiente por la falta general de mantenimiento –algo que afecta al pavimento, la señalización y la iluminación– y el parque automovilístico cuenta con un importante porcentaje de vehículos con entre 40 y 70 años de explotación.