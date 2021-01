"No se acepta CUC", ni en Cuba

Nada menos que 500 tiendas había anunciado el Gobierno cubano que aceptarían CUC ante las quejas ciudadanas de no hallar lugar donde gastar con la vieja moneda. En la lista figuraban la cadena de tiendas Caracol, la Empresa Extrahotelera Palmares y la Agencia de Promociones Artísticas y Literarias (Artex). Sin embargo, 14ymedio comprobó este martes que solo aceptan pesos.

En el centro comercial de Caracol ubicado en el hotel Habana Libre ni siquiera habían oído la noticia. "Aquí solo aceptamos moneda nacional", respondió la empleada ante la pregunta de si se podía pagar en CUC.

"Me quedaban 20 CUC y quería gastarlos en algo útil sin tener que hacer la cola del banco. Escuché en la televisión la noticia y vine para esta tienda que me queda en la esquina de la casa, pero ya ves, o Murillo miente, o esta gente no hace bien su trabajo", contaba una clienta agitando el billete rechazado.

"Mira, yo no sé qué fue lo que dijeron en la Mesa Redonda, pero aquí la orientación que tenemos es que solo podemos cobrar en moneda nacional, nada de CUC"

El propio Marino Murillo, llamado "el zar de las reformas", lo informó en la Mesa Redonda y lo recalcó en su cuenta oficial de Twitter: "Se han creado las condiciones para que a partir de hoy (lunes) paulatinamente, se acepten CUC en más de 500 nuevos establecimientos de las cadenas Caracol, Palmares, Artex y Egrem en todo el país".

Ahí mismo había dicho también que estos nuevos establecimientos que deben aceptar CUC se sumaban a la Corporación Cimex y a la cadena de tiendas Caribe que, aseguraba, ya estaban cumpliendo esas medidas.

En Arte Habana, una tienda de Artex ubicada en la calle San Rafael, la empleada fue tajante: "Mira, yo no sé qué fue lo que dijeron en la Mesa Redonda, pero aquí la orientación que tenemos es que solo podemos cobrar en moneda nacional, nada de CUC".

"No tengo esa información, llame mañana", contestó a la misma pregunta un empleado del cabaré Tropicana, perteneciente a la empresa Palmares, vía telefónica.

Desde finales de diciembre, días antes de entrar en vigor las nuevas medidas económicas, en los negocios privados y taxis particulares es común encontrar el cartel de "No se acepta CUC".

Como parte de la unificación monetaria que el Gobierno implementa en el país con la Tarea Ordenamiento se había asegurado que esta moneda seguiría circulando por seis meses, pero en la práctica se está aceptando en muy pocos establecimientos.

"Aquí vienen muchos exigiendo que puede pagar en CUC porque en la televisión escucharon eso de que tendrían hasta seis meses para gastarlos, pero la verdad es que nosotros, los negocios privados, no estamos obligados a eso", comenta a 14ymedio un empleado de una cafetería particular en Nuevo Vedado. "Yo no acepto CUC, pero mira, además de en pesos cubanos aquí el que quiera me puede pagar en dólares o euros".

