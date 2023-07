El activista cubano Maykel Osorbo amenaza con coserse la boca por malos tratos en la cárcel

La activista cubana Anamely Ramos, exiliada en EE UU, informó este miércoles en su perfil de Facebook de que el rapero Maykel Castillo Osorbo se tatuó la consigna "Patria y Vida" en su antebrazo y que amenazó con coserse la boca, como gesto de protesta ante los maltratos sufridos en la cárcel de Kilo 5 y Medio, en Pinar del Río, donde está preso desde hace dos años.

"Si el viernes no vuelves a saber de mí, ya sabes lo que pasó: plantado en una celda, con la boca cosida. ¡Esto es guerra!", advirtió el músico durante una la llamada telefónica que sostuvo con Ramos, quien asegura que hasta ahora Castillo había asumido la prisión como una carrera de "resistencia" y se había enfocado en reinventarse, leer y "conectar" con los suyos, pero ahora pide "respeto".

Ramos recordó que lleva meses informando sobre la situación de Castillo en prisión, donde ha sufrido "todo tipo de atropellos" y la violación recurrente de sus derechos. "Ni los nueve años que me han echado me importan. Yo estoy listo para seguir siendo yo, para asumir lo que sea. Pero a los artistas se les trata con respeto. Yo no voy a dar mi respeto a cambio de nada, ni de mi libertad", dijo el coautor de la canción Patria y Vida.

"Llegados a este punto, Maykel ha decidido decir basta", aclara, recordando que la vida del recluso corre peligro

La activista e historiadora de arte enumera, además, una lista de arbitrariedades cometidas contra el músico, que incluye la reclusión en celdas de castigo, períodos de incomunicación de hasta tres meses, cancelación de visitas regulares y conyugales, desencuentros continuos con agentes de la Seguridad del Estado, humillación y amenazas de presos comunes permitidas por los oficiales a cargo de mantener el orden dentro de la cárcel.

En opinión de Ramos, estas advertencias son "orientadas por los jefes de la prisión" para hostigar a Castillo. "Llegados a este punto, Maykel ha decidido decir basta", aclara, recordando que la vida del recluso corre peligro, "como la de todos los presos políticos que no están dispuestos a jugar al ritmo que quiere el poder".

Como medida preventiva, asegura Ramos, el rapero "trata de comer lo menos posible de lo que dan allí". Como informó en una ocasión anterior, sus carceleros han llegado a instalar una cámara de vigilancia en su celda luego de acusarlo de incitar a un motín.

También han retrasado brindarle asistencia médica inmediata cuando la ha necesitado y se niegan a entregarle su expediente médico a su familia. "Su situación empeoró notablemente desde que lo cambiaron de compañía", aseguró la activista.

Por su parte, el opositor cubano Guillermo Coco Fariñas, quien sostiene una huelga de hambre en Santa Clara, ha sido instado por su propia organización, el Foro Antitotalitario Unido (Fantu), a deponer las restricciones de consumo de agua y alimentos que el disidente aseguró haber iniciado el pasado 26 de junio.

Fariñas urgió a la Organización de Estados Americanos (OEA) a imponer un "cerco naval y aéreo" a Cuba en aplicación de su Carta Democrática Interamericana

El Consejo General de Fantu informó en un comunicado de esta petición a Fariñas en un momento en que los familiares del opositor habían declarado a la agencia de noticias EFE que este se encuentra en un delicado estado de salud, con fuertes dolores, gran somnolencia y un decaimiento general que le impedía tenerse en pie, y aseguraron que la decisión de pedir el cese de la huelga, con carácter unánime, había sido motivada por la aprobación en el Parlamento Europeo, este martes, de una resolución que pide sanciones para el Gobierno cubano por violar los derechos humanos y exige la liberación inmediata de los presos políticos.

Una de las demandas de Fariñas al iniciar la huelga de hambre y sed fue exigir a la Unión Europea (UE) la ruptura del Acuerdo de Diálogo y Cooperación, el mecanismo que rige las relaciones bilaterales, desde 2017, del organismo con Cuba.

Asimismo, Fariñas urgió a la Organización de Estados Americanos (OEA) a imponer un "cerco naval y aéreo" a Cuba en aplicación de su Carta Democrática Interamericana, aunque la isla no es parte de ese organismo.

Además, el disidente aseguró que mantendría su protesta "hasta que sean retirados todos los efectivos militares y sus equipos de espionaje radicados actualmente en Cuba, pertenecientes a la República Popular China y a la Federación de Rusia".

Fariñas, uno de los opositores cubanos más conocidos a nivel internacional, y premio Andréi Sájarov por el Parlamento Europeo, declaró a EFE al inicio de la huelga que fue detenido a su llegada al aeropuerto de Santa Clara, luego de un incidente por el extravío de sus maletas, tras su regreso de una estancia de varios meses en Miami, EE UU.

