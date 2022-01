Tres activistas detenidos en La Habana por denunciar los juicios del 11 de julio

Tres nuevos juicios a los manifestantes del 11 de julio en Cuba se llevarán a cabo esta semana. Serán, informa Justicia 11J, en Mayabeque y en La Habana, a 45 detenidos.

Ante la falta de información de las autoridades cubanas, siguen siendo las organizaciones de la sociedad civil y los familiares de los presos los que informan de los procesos del 11J.

Los activistas Carolina Barrero, Daniel Triana y Arian Cruz, quienes llegaron hasta la entrada del Tribunal Supremo Popular, en Obrapía y Aguiar, La Habana Vieja, "en protesta" por los juicios y en solidaridad con los familiares de los detenidos, fueron detenidos la mañana de este lunes.

Dentro de la patrulla policial, los jóvenes repetían esta estrofa del poema Vierte, corazón, tu pena, de José Martí: "¡Verso, nos hablan de un Dios/ adonde van los difuntos:/ verso, o nos condenan juntos,/ o nos salvamos los dos!".

Además, gritaban consignas como: "la justicia para el pueblo", "libertad para los presos políticos", "cese de la crueldad extrema" y "abajo el imperio del miedo"

El detenido que enfrenta la pena más alta esta semana, 27 años, es Elieser Gordin Rojas, que será procesado en el juicio que comienza este lunes y terminará el viernes en el Tribunal Municipal de Diez de Octubre, en la capital.

En él juzgarán también a dos menores de 17 años: Nelson Nestor Rivero Garzón y Emiyoslán Roman Rodríguez, para quienes la fiscal Mabel Palacios Aties –recientemente incluida en la lista de represores de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FDHC)– pide 15 años de cárcel.

En los juicios de la semana pasada en La Habana y Holguín, "en respuesta a las presiones de la sociedad civil", asegura Justicia 11J, "se retiró el cargo de sedición o se redujeron las peticiones fiscales a 12 menores de 19 años".

"Se desconoce el cargo que se les estaría imputando en su lugar y, por lo tanto, si se continúan aplicando las sanciones máximas", prosigue el comunicado del grupo, vinculado a la plataforma jurídica Cubalex, que también desconoce si la medida "se aplicará también a los menores de 19 años que fueron juzgados en diciembre en La Habana, que aún esperan sentencia".

También por sedición y hasta 20 años de prisión piden, en los procesos de esta semana en La Habana, nada menos que para 19 detenidos

Diez presos en Holguín para los que la Fiscalía mantuvo su petición de penas muy altas se pusieron en huelga de hambre al finalizar el viernes su juicio.

También por sedición y hasta 20 años de prisión piden, en los procesos de esta semana en La Habana, nada menos que para 19 detenidos: Roberto Ferrer Gener, Santiago Vázquez León, Yosney Emilio Román Rodríguez, Carlos Luis Águila Socarrás, Frandy González León, Adonay López López, Harold Michel Mena Nuviola, Jaime Alcide Firdó Rodríguez, Frandy González León, Adonay López López, Harold Michel Mena Nuviola, Jaime Alcide Firdó Rodríguez, Alejandro Becquer Arias, Amaury Leyva Prieto, Julián Yasmany Díaz Mena, Raudel Saborin González, Juan Carlos Morales Herrera, Eduardo Álvarez Rigal y Yasiel Arnaldo Córdova Rodríguez.

En la capital procesarán también a Yeinier Ibáñez Boude, para el que pide la Fiscalía 18 años, y a Frank Daniel Roy Sotolongo, Yassell Guerra Campos, Marcos Antonio Alfonso Breto y Yensy Jorge Machado González, que se exponen a 15 años de condena.

Otros 22 manifestantes serán procesados en San José de las Lajas, Mayabeque, 15 de ellos entre este lunes y el miércoles, y el resto el viernes.

La fiscal Ariagne Pérez Pérez pide para los primeros entre un año de trabajo correccional con internamiento (en el caso del detenido Sergio Enseñat Valladares) hasta 14 años de prisión (en el caso de Vladimir Castillo Llanes). Aparte de ellos, procesan a Jorge Yenier Ortiz Aguilera, Rogelio Lázaro Domínguez Pérez, Manuel Velázquez Licea, Alien Molina Castell, Humberto Monrabals Camps, Arturo Valentín Riverón, Enmanuel Robles Pérez, Yusmely Moreno González, Danger Acosta Justi, Yaroski Amat Salabarria, Jesús Pérez Quintero, Emelina Pendás Rodríguez y Mailene Noguera Santiesteban.

Los juzgados el viernes serán María Cristina Garrido Rodríguez, Angélica Garrido Rodríguez, Alexis Pedro Acosta Hernández, Giorbis Pardo del Toro, Osmany Hernández Rodríguez, Yanet Sánchez Cocho y Patricia Lázara Acosta Sánchez, para quienes la fiscal Ruth Rodríguez Reina pide entre 6 y 18 años de prisión.

"Me llevaban a rastras y me gritaban 'cochina, piojosa, dónde está la ropa y el dinero que te mandan los americanos, que mira cómo estás vestida"

En su informe más reciente, Justicia 11J denuncia las condiciones en las que se encuentran los presos por las masivas protestas pacíficas de aquel domingo de julio. "Insistimos en las pésimas condiciones de salubridad de los centros de reclusión en Cuba", advierte la organización, "y alertamos de los malos tratos que se siguen denunciando por parte de los presos".

A modo de ejemplo, el grupo compartió una carta escrita desde prisión por Mailene Noguera Santiesteban, que enfrenta hasta seis años de condena en San José de las Lajas, fechada el 17 de julio, en la que detalla la violencia con la que fue detenida, "arrastrada por el suelo" y entre golpes. "Me llevaban a rastras y me gritaban 'cochina, piojosa, dónde está la ropa y el dinero que te mandan los americanos, que mira cómo estás vestida", relata. "Yo me encontraba casi desnuda, pues entraron a mi casa de madrugada y al sacarnos a mi esposo [Manuel Velázquez Licea] y a mí dejaron a mi hijo de 8 años totalmente solo".

Justicia 11J registra un total de 1.377 personas detenidas por las protestas de julio, de las que 727 continúan presas, incluidos 70 mujeres y 15 menores. Al menos 361 han sido juzgadas en "procesos sumarios u ordinarios".

La primera alusión a estos juicios por parte de la prensa oficial ha aparecido este lunes, con motivo de la apertura del nuevo año judicial. "De igual manera, nos ha correspondido juzgar a quienes, actuando como peones en las arremetidas subversivas e intentos de desestabilización de los enemigos de la Revolución, han cometido hechos vandálicos, agresiones violentas contra autoridades y funcionarios, y otros graves delitos", mencionó el presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Fierro, recoge el diario Granma.

Se trata del mismo juez que había pronunciado palabras mucho más conciliadoras el pasado julio: "Las opiniones políticas diversas, incluso las de sentido político diferente al imperante en el país no constituyen delito, pensar diferente, cuestionar lo que se está haciendo, eso en sí mismo no constituye delito. Es más, manifestarse lejos de constituir un delito constituye un derecho constitucional de las personas".

Sin embargo, Remigio Fierro es considerado desde hace tiempo como un partidario de la línea dura y, por este motivo, figura desde mayo de 2019 en la lista de represores cubanos de la FDHC.

