Activistas y opositores denuncian actos represivos previo al Día de la Independencia

La Habana/El activista Agustín López Canino, quien cada año lanza una convocatoria para reunirse en el Malecón de La Habana por el 20 de mayo, Día de la Independencia, denunció este domingo estar bajo un fuerte operativo policial alrededor de su vivienda en la barriada de El Globo, en Calabazar, La Habana. Su servicio telefónico ha sido cortado, según comprobó 14ymedio.

La mañana de esta jornada, numerosos activistas y periodistas independientes han reportado el corte de su conexión a internet desde los móviles. La Redacción de 14ymedio está entre las afectadas con la suspensión de la navegación web.

Desde días antes del 122 aniversario de la fundación de la República de Cuba en 1902, el régimen se ha hecho sentir con actos represivos. Wilber Aguilar Bravo, padre del preso político y manifestante del 11J, Walnier Luis Aguilar Rivera, denunció este sábado el acoso del régimen con él y su familia y reclamó en sus redes: “Dicen que no sé reprime a nadie por pensar diferente”.

A través de su cuenta de Facebook, Aguilar compartió imágenes de una patrulla de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y un oficial frente a su domicilio. “Soy cubano de a pie con miles de problemas y ustedes continúan su acoso contra mi y mi familia en el país dónde no hay ciegos, pero muchos mudos”.

Aguilar, que en febrero pasado también compartió un video de la represión que vive, exigió libertad para su hijo Walnier, condenado a 12 años de cárcel por manifestarse en julio de 2021 en La Güinera, y de todos los presos políticos “sin libertad de expresión, sin libertad de movimiento, sin libertad manifestación, sin libertad de ningún tipo”.

El escritor y periodista Jorge Fernández Era denunció este sábado la presencia de la patrulla 155-C de la PNR cerca de su vivienda, en La Habana. Relató que dos agentes vestidos de civil, que lo importunaron el mes pasado, le llevaron hasta una patrulla cuando salió de su casa a botar la basura y le solicitaron su carné de identidad para identificarlo.

“Comienzo a discutir. Son tan deshonestos que no aceptan que el objetivo de tal despliegue soy yo. Solo están, lo dicen con absoluto cinismo, ‘cumpliendo con su trabajo’”, explicó. Tras el intercambio de palabras, los oficiales amenazaron con acusarlo de desacato y de detenerlo con el empleo de la fuerza. “Que no se te ocurra publicar las fotos que has tirado”, le advirtieron.

Además, los uniformados subrayaron que el escritor y humorista sería detenido si acudía, como cada día 18 del mes, a manifestarse en el Parque Central. Este acto de represión es el temor, escribió Fernández Era, “a que le diga mentiroso a un presidente que se burla de nosotros por televisión y les llama ‘vándalos’. Miedo a que denuncie lo que le hacen a Alina [Bárbara López Hernández] al cobarde e inhumano castigo que pagan mi hijo y mi familia por mis actos, a que exija que pare ya la represión contra los que se oponen a tanta mierda que no cabe en un contenedor de basura”.