Alina Bárbara López y Jorge Fernández Era, de nuevo acosados por la Seguridad del Estado

La Habana/La Seguridad del Estado vuelve a hostigar, este jueves, a Alina Bárbara López Hernández y a Jorge Fernández Era. La profesora se encuentra en la estación policial de Playa, en Matanzas, informó la activista Yamilka Lafita, alias Lara Crofs, luego de ser detenida en el punto de control de Bacunayagua, mientras se dirigía a La Habana, para protestar como hace cada día 18 del mes.

La noticia de su detención la dio a conocer su hija, vía las redes sociales de la propia historiadora matancera. "Solo me pudo decir eso y que me llamaría en unos minutos. No lo hizo, así que esperé 30 minutos y la comencé a llamar nuevamente y no me responde el móvil. La tienen incomunicada y privada de su libertad (que ya le fue devuelta después que se cobró la multa)", detalló la joven. Durante horas no se supo del paradero de López Hernández, hasta que Lafita indicó en qué unidad policial se encontraba, además de referir que su hija iba en camino junto a su abogada.

Jorge Fernández Era se encuentra sitiado en su casa por agentes de la policía política, luego de realizar una protesta pacífica en el Parque Central

Mientras tanto, en La Habana, el activista Jorge Fernández Era se encuentra sitiado en su casa por agentes de la policía política, luego de realizar una protesta pacífica en el Parque Central. Según denunció el Observatorio de Derechos Culturales, un agente de la Seguridad del Estado "trató de interceptarlo" en la calle, pero el activista logró llegar a su domicilio, a cuya puerta permanece apostado un vigilante de civil.

Hace justo un año que Alina Bárbara López se manifiesta de forma pacífica el mismo día de cada mes, con el objetivo de ejercer "un derecho constitucional en un país sin derechos políticos".

A la profesora le fue rechazada, el pasado enero, la apelación que presentó por su condena a pagar una multa de 7.500 pesos por el delito de desobediencia.

La detención de este jueves es el más reciente episodio de un acoso que incluye la prohibición de salir del país y que comenzó en 2022, tras lograr, de manera inédita, que la Seguridad del Estado anulara una citación que le había hecho tras censurar las autoridades un evento de jóvenes artistas.