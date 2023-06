La profesora Alina Bárbara López ha sido 'regulada' y no podrá salir de Cuba

La historiadora cubana Alina Bárbara López Hernández, quien lleva desde abril manifestándose pacíficamente el día 18 de cada mes en el Parque de la Libertad de la ciudad de Matanzas, está regulada, es decir, que se le prohíbe salir de la Isla.

En un post publicado este viernes, la profesora explicó que supo que estaba "regulada por razones de interés público" al solicitar un nuevo pasaporte, pues el suyo estaba recién caducado, para acudir a un evento organizado por la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana en Estados Unidos, al cual ya había asistido en 2017.

"Ignoro qué quiere decir esa frase, pero no admitiré una arbitrariedad que contradice a la propia Constitución de la República, que en su artículo 52 establece la libertad de movimiento para los ciudadanos, y aunque aclara que pueden existir excepciones no me considero descrita en ninguna de ellas", asevera en su texto López Hernández.

La profesora informa: "Esperaré toda la semana próxima a que la instancia que decidió regularme se comunique conmigo y me informe que fue revertida tal arbitrariedad". Además, asegura que no va a tocar "puerta alguna, a presentar ninguna queja ni a intentar negociar con nadie".

"Prefiero ir a prisión que ser sometida. Veremos si los que deciden estas violaciones están dispuestos a asumir el riesgo de privarme de libertad"

Pasado ese tiempo, prosigue, empezará a ejercer "cada semana" su "derecho a manifestación pacífica, esta vez portando un cartel que indicará los motivos de mi acción". Y concluye: "Estoy totalmente consciente de las consecuencias que pueda tener esto. También estaré dispuesta a asumirlas. Prefiero ir a prisión que ser sometida. Veremos si los que deciden estas violaciones están dispuestos a asumir el riesgo de privarme de libertad".

El pasado 6 de abril, López Hernández fue retenida durante varias horas por la Seguridad del Estado tras protestar por la detención del escritor Jorge Fernández Era en el mismo Parque de la Libertad.

Luego de ser liberada, contó en una larga publicación en Facebook los detalles de la detención arbitraria, por ejercer "un derecho constitucional en un país sin derechos políticos", y anunció que cada día 18 se manifestaría de forma pacífica.

Sus peticiones serían cuatro: "una Asamblea Nacional Constituyente elegida democráticamente para redactar una nueva Constitución aplicable en todas sus partes", "que el Estado no se desentienda de la crítica situación de ancianos, jubilados, pensionados y familias que están en pobreza extrema", "libertad para los presos políticos sin exilio obligatorio" y "cese del hostigamiento a personas que ejercen su libertad de expresión".

En la última ocasión, el pasado mayo, relató que para contrarrestar su acción, las autoridades organizaron "un acto político" que inició "no más me vieron llegar": "Micrófonos, equipos de amplificación, banderas, música altísima y grupos de funcionarios y agentes de Seguridad del Estado, identificables siempre".

Con la prohibición de renovar su pasaporte, la historiadora se une a la lista de cubanos que no pueden salir de su país por disentir del régimen o querer ejercer su profesión de manera independiente

La profesora comenzó a merecer atención por parte de la Seguridad del Estado a la vez que los jóvenes artistas agrupados en el evento La peor generación, censurado el pasado octubre. López Hernández iba a prologar un libro que llevaría el mismo título y que el régimen también impidió llevar a cabo.

Ella misma denunció el acoso, pero se quedó en las redes sociales. Tras recibir varias peticiones de la policía política para ser interrogada, presentó ante la Fiscalía Provincial de Matanzas una "formal queja y acción de nulidad contra las citaciones oficiales". La profesora consiguió, con ello, que la Seguridad del Estado anulara la citación.

Tres meses después, inspirado por la acción matancera, Jorge Fernández Era presentó una reclamación similar, de nulidad por violación de la Ley de Procedimiento Penal, tras recibir una citación de la policía política, y no acudió al encuentro.

El escritor contó en ese momento que el oficial que le abordó le recordó expresamente que no se inspirase en el caso de Alina Bárbara López Hernández, advirtiéndole de que "Matanzas no es La Habana".

Con la prohibición de renovar su pasaporte, la historiadora se une a la lista de cubanos que no pueden salir de su país por disentir del régimen o querer ejercer su profesión de manera independiente. Entre ellos, los periodistas de este diario Reinaldo Escobar y Miriam Celaya, el analista Julio Aleaga Pesant, el activista Boris González o el director de La Hora de Cuba, Henry Constantín.

Otros tantos, que también habían sido regulados, lograron salir de la Isla con la condición de no retornar. La Seguridad del Estado sólo les levantó la prohibición de viaje al extranjero tras conocer la decisión de emigrar de esas personas, sometidas a presiones, citaciones policiales y cercos de vigilancia en su propio domicilio.

