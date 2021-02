Acto de repudio contra una familia de La Habana por pintar "Patria y Vida" en el muro de su casa

La activista Anyell Valdés Cruz y su familia fueron víctimas este lunes de un acto de repudio en el que participaron Kirenia Pomares, la intendente del municipio de Arroyo Naranjo, en La Habana, agentes de la Seguridad del Estado y otras personas. El mitin incluyó consignas, carteles y pintadas en la fachada de la casa para borrar las palabras que Valdés había pintado horas antes: "Patria y Vida", "#Revolución es represión", "Abajo la dictadura", "No queremos más dictadura" y "Díaz-Canel no te queremos".

Algunas denuncias en redes sociales acompañadas de videos registraron cómo varios hombres y una mujer saltaron la cerca de la vivienda y con pintura azul borraron la frase que había pintado Valdés y pusieron en las paredes y el suelo "Patria o Muerte". Desde la calle, mirando el panorama, otros vecinos que llegaron al acto de repudio con un cartel de Fidel Castro, aplaudían y gritaban: "Viva Díaz-Canel".

"Esas prácticas sí son de delincuentes comunes", denunció Valdés en su perfil de Facebook, y no se justifican por ella declarase en "contra del sistema o pinte carteles en la fachada de su casa".

Mientras pintaban la fachada, desde dentro de la vivienda se escucha decir al activista Adrián Rubio, quien se encontraba junto a Valdés y su familia: "Abajo la dictadura", "Cuba tiene hambre". Por su parte, Valdés gritaba enérgicamente: "Abajo los CDR [Comités de Defensa de la Revolución], abajo el Partido Comunista de Cuba".

"Los niños se la han pasado llorando al ver tantas personas gritando. La mujer que entró fue la jefa de los CDR provincial, que dice ser la dueña de este local. Junto a otro señor que es del Partido, tiraron pintura con olor muy fuerte y me amenazaron con sacarme de aquí", declaró la activista a 14ymedio.

"Nosotros estábamos muy alterados, nos hemos quedado muy nerviosos, tengo miedo de que vuelvan de noche cuando todo el mundo esté en su casa por el toque de queda", dijo.

En otro video filmado desde el exterior de la casa se observa a más de una decena de personas gritando consignas y sosteniendo carteles progubernamentales. Un oficial de la Seguridad del Estado, vestido de civil, se acerca al reportero independiente Sadiel Gonzaléz y le arrebata el teléfono móvil. La transmisión se interrumpe abruptamente.

Valdés contó que entre los que participaron en el acto de repudio se encontraban algunos de los maestros de sus hijos.

"Para que ustedes vean qué están haciendo con el cristal de la puerta de mi casa, con menores de edad dentro", enfatizó Valdés durante un video cuando una de las personas pintaba de azul la puerta. "Para que no se vea ni para adentro ni para fuera y se demuestre que son unos dictadores, unos represores".

En un principio, parecía que también habían envenenado al perro de la activista, pero el periodista de ADN Cuba Héctor Luis Valdés Cocho lo desmintió, luego de verse en una de las grabaciones a la mascota levantarse con dificultad y en la pared cerca de donde permanecía amarrado se leía la frase "Patria o Muerte". "Evidentemente la Seguridad del Estado y simpatizantes del sistema lo durmieron con algún líquido para así poder entrar a la vivienda", denunció el reportero.

Valdés vive desde 2015 en ese local estatal abandonado junto a sus cuatro hijos. A pesar de que la familia no tiene dónde vivir, las autoridades han intentado sacarla del local y constantemente recibe amenazas de desalojo, informa Cibercuba. Según este medio independiente, en diciembre pasado, Valdés fue detenida por la policía tras manifestar su solidaridad con el Movimiento San Isidro y los activistas pacíficos que se encontraban en huelga de hambre y bajo el asedio de la Seguridad del Estado.

En otro incidente este fin de semana, en el municipio de Ciro Redondo, en la provincia de Ciego de Ávila, el opositor Omar Torres Sosa fue detenido dos veces por escribir "Patria y Vida" junto a otras consignas en la fachada de su vivienda. En varios post compartidos en su perfil de Facebook, Torres mostró cómo fue asediado por la policía.

"Exijo mi derecho de una orden de detención, no me la están entregando; no obstante, voy a ir porque no les tengo miedo, voy con la verdad. Exigir libertad y derechos no es un delito. Patria y Vida", dijo momentos antes de ser arrestado. "Voy en contra de mi voluntad, pero no les tengo miedo".

En un video denunció que las autoridades lo que quieren es que abandone el país, "que deje de hacer el activismo pacífico que hago, porque en ningún momento hemos incitado a la violencia". Según cuenta, la Seguridad del Estado tienen total disposición de ayudarlo a salir del país con su familia, "pero este es mi país, esta es mi patria, esta es mi Cuba y lo que estamos haciendo no es más nada que reclamar nuestros derechos", enfatizó Torres.

El lema "Patria y Vida" se ha hecho viral a partir de la canción homónima estrenada la semana pasada, que ha unido a los reguetoneros Gente de Zona, Yotuel Romero y Descemer Bueno con los raperos contestatarios Maykel Castillo Osorbo y El Funky.

El videoclip, dirigido por el realizador cubano Asiel Babastro, homenajea al Movimiento San Isidro –en él aparece el artista Luis Manuel Otero Alcántara, envuelto en la bandera que tenían precisamente en la sede mientras estuvieron acuartelados el pasado noviembre– y denuncia la precaria situación económica del país. También recoge varios momentos de la represión que han sufrido los artistas cubanos en los últimos meses, tanto en actos de repudio como en arrestos arbitrarios.

