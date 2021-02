'Patria y vida', una banda sonora para el cambio en Cuba

El video se estrenó en redes la noche de este martes y apenas doce horas después ya superaba las 200.000 reproducciones en YouTube. No es para menos: por primera vez trabajan en una colaboración Gente de Zona, Yotuel Romero y Descemer Bueno, residentes fuera de Cuba, con los músicos Maykel Castillo Osorbo y El Funky, dentro de la Isla. Entre todos, dan vuelta al lema más necrófilo de la Revolución y crean una canción contestataria: Patria y vida.

El tema es, principalmente, un homenaje al Movimiento San Isidro (MSI) y las protestas que ha desencadenado.

El artista Luis Manuel Otero Alcántara, líder del MSI, que aparece junto a Osorbo en el video abrazado a una bandera cubana, declara a 14ymedio que lo más importante de "esta acción" es "llamar la atención sobre la sociedad, los negros de San Isidro, los negros del Cerro, los que hacen la cola". En su opinión, el videoclip "ayuda a crear ese proyecto de país donde esas personas se sientan identificadas, incluidas".

"Rompieron nuestra puerta, violaron nuestro templo y el mundo está consciente de que el Movimiento San Isidro continúa puesto", dice una de las estrofas de la canción, en referencia al desalojo que sufrió el MSI el pasado 26 de noviembre, tras más de una semana en huelga por el encarcelamiento del rapero Denis Solís, y que fue el detonante de la protesta pacífica del 27 de noviembre frente al Ministerio de Cultura.

El audiovisual, dirigido por el realizador cubano Asiel Babastro, recoge varios momentos de la represión que han sufrido los artistas cubanos en los últimos meses, tanto en actos de repudio como en arrestos arbitrarios. Incluye también, por ejemplo, un fragmento de la protesta realizada en la calle San Rafael por Luis Robles, quien hoy cumple prisión por el delito de "actos contra la seguridad del Estado".

Además, el tema denuncia la precaria situación económica del país. "¿Qué celebramos, si la gente anda deprisa cambiando al Che Guevara y Martí por la divisa?", cantan los reguetoneros, en alusión a la reciente reforma monetaria y a la creación del Gobierno de tiendas en divisas a las que no tiene acceso la mayoría de los cubanos.

"No más mentiras, mi pueblo pide libertad, no más doctrinas. Ya no gritemos patria o muerte sino patria y vida", se le escucha decir a Alexander Delgado, de Gente de Zona, en otro momento de la canción, que ha levantado una ola de apoyo en internet con la etiqueta #PatriayVida.

En la presentación online en directo, los músicos enviaron un mensaje de solidaridad al artista Luis Manuel Otero Alcántara, a El Funky y a Osorbo. Con ellos lograron establecer contacto pero de manera muy breve porque la comunicación se cortó.

"Quiero que escuchen la canción, la interioricen y digan como nosotros: se acabó, se acabó la mentira, se acabó el engaño, se acabó la tortura, se acabó el encarcelamiento, se acabó la prisión, se acabó el no dejarte ser como tú eres"

Para Yotuel Romero, Patria y vida es "un canto a la libertad, un canto a la vida, un canto al amor por nuestra tierra, por nuestra Cuba". "Lloramos haciendo la canción, haciendo el video", confiesa Romero. "Quiero que escuchen la canción, la interioricen y digan como nosotros: se acabó, se acabó la mentira, se acabó el engaño, se acabó la tortura, se acabó el encarcelamiento, se acabó la prisión, se acabó el no dejarte ser como tú eres".

Descemer Bueno, por su parte, asegura estar "súper contento de estar haciendo historia" porque para él este tema "marca un antes y un después" para las generaciones que los siguen. "Ya la gente se está dando cuenta de lo que pasa y está sintiendo en carne propia lo que va a ser el final de esta dictadura", augura.

Con una carrera llena de éxitos en Cuba en el universo del videoclip, Asiel Babastro considera este trabajo como "el rompe hielo", al incluir artistas censurados en Cuba y tener un discurso contestatario. El realizador dijo que fue "tremenda responsabilidad" para él "reunir a esta gente que le han dado la vuelta al mundo". El director habla también de la importancia de encontrarse "con el mensaje de la canción, con la gente que está haciendo cosas de verdad por tener derecho a tener derechos".

"Yo siempre he creído que un gobierno que diga mentiras no merece estar ahí, creo que la verdad está a la vista de todos no hay que ir más allá, el video habla de eso, muestra con la honestidad de estos artistas es discurso de ellos, queremos tener derecho a pensar diferente, a ver un cambio", asevera.

El oficialismo no ha tardado en contestar al videoclip viral, en un artículo que, en la línea de la campaña llevada a cabo por los medios estatales contra el Movimiento San Isidro y el 27N, intenta denigrar a los autores de la canción llamándolos "vividores".



