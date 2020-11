La policía irrumpe en la sede del Movimiento San Isidro y arresta a los activistas

La policía irrumpió la noche de este jueves en la sede del Movimiento San Isidro en La Habana Vieja y arrestó a los 14 activistas que estaban en el interior del inmueble, según confirmaron vecinos y familiares de los detenidos a 14ymedio. En el operativo participaron varias patrullas policiales y ambulancias.

"Pasé cerca del lugar un poco antes de que todo ocurriera y vi varias patrullas policiales, ambulancias y un gran grupo de personas que parecían de la Seguridad del Estado a pocas cuadras del lugar", comenta a este diario un taxista que transportaba pasajeros por la zona.

"Cuando regresé por la misma calle ya los vecinos estaban diciendo que se habían llevado a todos los huelguistas que estaban en la casa", pero todavía no dejaban pasar hasta el lugar.

La irrupción de los agentes en la casa coincidió con una caída de los servicios de Facebook e Instagram en la Isla, un fallo que los internautas asociaron a un intento de que las imágenes y las denuncias de la detención no se difundieran en las redes sociales.

Agentes de la dictadura irrumpieron en nuestra sede, golpearon salvajemente a nuestros compañeros, se los llevaron y desconocemos su paradero. Tememos por su integridad física

En un tuit del MSI confirmaron la información. "Agentes de la dictadura irrumpieron en nuestra sede, golpearon salvajemente a nuestros compañeros, se los llevaron y desconocemos su paradero. Tememos por su integridad física", denunció el breve mensaje.

El periodista independiente Maykel González Vivero, director del sitio Tremenda Nota, reportó desde las cercanías de la vivienda. "Llegué al lugar pocos minutos después del desalojo forzoso de los activistas". El reportero asegura que "la puerta fue rota violentamente" y toda la zona estaba bajo un fuerte operativo.

"Los llevaron arrastrados y afuera de la casa ya estaba preparado un acto de repudio con gente gritando consignas oficiales", le explicó un vecino a González Vivero.

Unas horas antes de la entrada a la fuerza de los agentes, a la sede del Movimiento habían llegado dos hombres y una mujer vestidos con el traje protector, guantes y espejuelos que dijeron ser parte del personal sanitario vinculado a la supervisión de casos sospechosos de covid-19.

Insistieron para que Carlos Manuel Álvarez los acompañara con la justificación de que debía repetirse el test de PCR pero se negó diciendo que no confiaba en ellos y que sabe que están recibiendo órdenes de la Seguridad del Estado.

Zuleidis Cepero, la esposa de Esteban Rodríguez se comunicó en vivo con ADN Cuba y dijo que no le dio tiempo a llegar pero cuando lo hizo "no pude ver a nadie, se llevaron a todo el mundo, la sede de San Isidro se quedó vacía". "No respetaron que había mujeres dentro, estoy preocupada por la salud de todos", agregó.



________________________