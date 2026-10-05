Acusan de "propaganda enemiga" al hombre que protestó en el Capitolio

La Habana/La vigilancia policial en los alrededores del Capitolio de La Habana ha sido reforzada después de que Ariel Limias Leyva lograra subir el pasado viernes la escalinata del emblemático edificio con una pancarta antigubernamental. El hombre, de 53 años, permanece detenido e incomunicado en Villa Marista y ha sido acusado formalmente de "propaganda enemiga contra el orden constitucional", según confirmó a 14ymedio su esposa, Yulia Morales.

Desde primeras horas de la jornada de este lunes podían verse varios uniformados en las aceras cercanas al Capitolio, sede de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Justo frente al edificio, al menos tres policías permanecían atentos al movimiento de los transeúntes.

La presencia de los uniformados es una clara respuesta a la actuación de Limias, quien en lo alto de la escalinata del Capitolio levantó una pancarta que que por un lado decía, en mayúsculas, “No + discriminación”, “política absurda” y “abajo la dictadura” y por el otro, “patria y vida y libertad”.

"Anoche, cosa rara, había un montón de policías haciendo ronda en esta zona que, a no ser por el perímetro del Capitolio, está siempre desprotegida"

Allí fue detenido por cuatro agentes y conducido hasta una patrulla. Antes de ser introducido en el vehículo gritó "¡Abajo la dictadura!", a lo que una persona entre los presentes respondió también "¡Abajo!".

El incremento de la vigilancia policial comenzó a notarse desde el mismo momento de la detención y durante todo el fin de semana. "Anoche, cosa rara, había un montón de policías haciendo ronda en esta zona que, a no ser por el perímetro del Capitolio, está siempre desprotegida", explicó este lunes a 14ymedio una vecina, en referencia a este domingo.

La custodia habitual del histórico edificio se ha extendido así a sus alrededores, una zona de intenso tránsito peatonal que conecta La Habana Vieja con Centro Habana y donde confluyen paradas de transporte público, comercios y numerosos trabajadores por cuenta propia.

Mientras aumenta la vigilancia en el lugar de la protesta, la situación judicial de Limias comienza a definirse. "Es una angustia, un dolor", lamentó Morales después de acudir este lunes por la mañana a Villa Marista, el cuartel general de la Seguridad del Estado en La Habana. "Todo igual, sigue incomunicado, pero ya nos dijeron los cargos", añadió.

Más uniformados, rondas policiales y controles en un entorno donde ahora los agentes parecen vigilar no solo el edificio, sino también con mayor atención a quienes se acercan a él

Según la mujer, las autoridades le comunicaron que su esposo está acusado formalmente del delito de "propaganda enemiga contra el orden constitucional". "Es tanta la injusticia que no tiene límites", afirmó. La familia busca ahora representación legal. "Estamos buscando un buen abogado. Ya nos han recomendado y estamos tratando de contactar", detalló Morales.

La esposa pudo obtener también información sobre el estado de salud de Limias, que sufrió un infarto el pasado 18 de enero y necesita tratamiento cardíaco. "La doctora nos dijo que está estable, tranquilo, que su presión está bien y que le están dando sus medicamentos", explicó.

Tras su detención el viernes, Limias pasó la noche en la estación policial de Dragones, donde fue interrogado. A primera hora del sábado fue trasladado por agentes de la Seguridad del Estado a Villa Marista sin que su esposa pudiera verlo.

No es la primera vez que Limias, quien es pintor, realiza una protesta pública. El 17 de julio de 2021, pocos días después de las manifestaciones del 11J, salió a la calle con un cartel que decía "libertad" y permaneció 12 días detenido. Limias y Morales, también pintora, llevan 28 años casados y venden sus obras en la Feria de San José, en La Habana Vieja.

Tres días después, la protesta ha dejado una imagen diferente alrededor del Capitolio: más uniformados, rondas policiales y controles en un entorno donde ahora los agentes parecen vigilar no solo el edificio, sino también con mayor atención a quienes se acercan a él.