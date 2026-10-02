Un hombre es detenido tras subir la escalinata del Capitolio de La Habana con un cartel pidiendo libertad

Momento en que el hombre es detenido por cuatro agentes, en lo alto de la escalinata del Capitolio, en La Habana.

“¡Abajo la dictadura!”, gritó antes de ser introducido en la patrulla, a lo que un testigo en la multitud replicó: “¡Abajo!”

La Habana/A pesar de la vigilancia extrema a la que está sometido habitualmente el Capitolio de La Habana y sus alrededores, un hombre logró este viernes subir a lo alto de la escalinata portando un cartel que por un lado decía, en mayúsculas, “No + discriminación”, “política abusadora” y “abajo la dictadura” y por el otro, “patria y vida y libertad”.

El hombre, con jeans azules y sin pulóver, se paseó primero por algunas calles de Centro Habana, desde Monte, como se observa en uno de los videos grabados por testigos y recopilados por Martí Noticias, hasta llegar a la sede de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

En otra de las imágenes compartidas por el medio cubanoamericano, la periodista Ivette Pacheco sostiene un móvil mientras habla con una fuente en La Habana, que le cuenta lo que está pasando en ese momento. “¿Cuándo comenzó esto?”, le pregunta Pacheco. “Ahora mismo, en cuanto te mandé el video, si esto fue ahora mismo”, contesta la interlocutora, de nombre Melanie.

Alrededor del Capitolio se veía una multitud de transeúntes, la mayoría alzando sus teléfonos para grabar la insólita escena

Alrededor del Capitolio se veía una multitud de transeúntes, la mayoría alzando sus teléfonos para grabar la insólita escena. En un tercer video, se ve que cuatro agentes se acercan al desconocido, del que no ha trascendido el nombre, lo bajan y lo introducen en una patrulla. Antes de subirse al vehículo, el hombre grita: “¡Abajo la dictadura!” y alguien en la multitud replica: “¡Abajo!”.

De inmediato, uno de los policías se vuelve a la multitud y se dirige a uno de los testigos, al que parece requisar su móvil. “Una falta de respeto, es lo que son”, se oye detrás de cámara decir a una espectadora.

El lugar no es poca cosa. Los alrededores del Capitolio de La Habana tienen uno de los operativos de seguridad más constantes de todo el país. Incluso desde hace años se prohibió el paso de caminantes por los jardines aledaños y varias postas, con policías uniformados y custodios, evitan que los curiosos se acerquen demasiado a la imponente estructura.

No ha habido una vez que una manifestación de este tipo no se haya saldado con la detención del que protesta. Uno de los casos más notorios fue el de Luis Robles, apodado por ello “el joven de la pancarta”, quien en diciembre de 2020 apareció en el boulevard de San Rafael, también en Centro Habana, con un cartel que rezaba “Libertad, no más represión, #FreeDenis”.

El reclamo se refería al rapero Denis Solís, condenado en aquellos días a ocho meses de cárcel en un juicio sumario y que acabaría desterrado vía Serbia. Por su acción, el propio Robles acabó pasando más de cuatro años en prisión, antes de ser excarcelado, en enero de 2025, por un acuerdo entre el régimen cubano y el Vaticano. Nueve meses después de salir de su cautiverio, fue forzado al exilio en Madrid.