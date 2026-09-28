Las protestas de las mujeres en Mayarí tuvieron éxito: volvió la luz y les dieron 14 libras de arroz por persona

Después de casi un mes en apagón, el poblado de Levisa impidió el tránsito en el puente sobre el río Cabonico

Holguín/En contra del proceder más habitual del régimen cuando sucede una protesta, no ha habido represión tras la manifestación que tuvo lugar la semana pasada en el poblado de Levisa, en el municipio holguinero de Mayarí. Todo lo contrario: al día siguiente de que un nutrido grupo de residentes, todas mujeres, interrumpieran el tránsito del puente sobre el río Cabonico con ramas y tocando cazuelas mientras coreaban “que pongan la corriente, que pongan la corriente”, obtuvieron lo que pedían y más.

“A todos los integrantes de la localidad les dieron 14 libras de arroz por persona y se pasaron dos o tres días llevando el pan doble a la bodega”, cuenta a 14ymedio una residente en Levisa. “Hubo núcleos que cogieron cerca de 90 libras de arroz”.

Tal y como se observaba en videos compartidos en redes sociales, los gritos de la manifestación clamaban principalmente por el regreso de la electricidad. La localidad llevaba, de acuerdo con los testimonios de los vecinos, casi un mes en apagón. “Si para la cabecera provincial la situación es terrible, para los municipios es doblemente terrible”, relataa este diario un vecino de Holguín que tiene familia en Mayarí.

Decenas de hombres alrededor miraban, al tiempo que autos y camiones aguardaban, detenidos, en los extremos del puente. / Captura/Árbol Invertido

En las imágenes, se ve a las mujeres que protestaban custodiadas por algún agente de policía que sin embargo no actuaba, y decenas de hombres alrededor mirando, al tiempo que autos y camiones aguardaban, detenidos, en los extremos del puente.

“Pero mira, finalmente, la gente hizo presión y les llevaron comida”, estima también. “Lo que ilustra es que hay que protestar. Si no se presiona, el Gobierno no trabaja”.

El caso de las aguerridas mujeres de Levisa es excepcional, en cualquier caso, porque la principal reacción del Gobierno en situaciones similares es la represión. Por protestar por la falta de corriente y de agua en La Habana, por ejemplo, el pastor evangélico Alexis Padrón Lorenzo, de 58 años, fue detenido arbitrariamente y estuvo tres meses en prisión. Al ser excarcelado, ni siquiera supo si seguirá sometido al proceso penal abierto en su contra, tal y como denunció el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.

Hasta 280 eventos represivos registró en su más reciente informe la organización jurídica Cubalex en la Isla durante agosto, mes en que sin embargo disminuyeron las protestas ciudadanas (94 frente a las 200 registradas en julio), principalmente por los prolongados apagones.