Una adolescente de 17 años muere apuñalada en su domicilio por su novio en Jovellanos

Madrid/Heidi García Orozco, una adolescente de 17 años, llevaba el uniforme de la escuela a la que asistía cuando fue atacada en su propia casa por su novio, el pasado viernes sobre las dos de la tarde. La mató a puñaladas. El suyo es el más reciente feminicidio reportado por el Observatorio de Género Alas Tensas (Ogat), el número 40 en lo que va de año, de acuerdo al registro que lleva 14ymedio.

El suceso ocurrió en el asentamiento rural Finca Alcancía, en el municipio matancero de Jovellanos, tras salir la muchacha del Instituto Preuniversitario Urbano Pedro Pablo Rivera Cué, donde estudiaba.

Según las mismas fuentes, el agresor intentó huir, pero fue encontrado horas más tarde por su padre, que lo entregó a la Policía.

“La comunidad y la familia, especialmente su madre, se encuentran profundamente afectadas por la pérdida de una adolescente que era muy querida en su entorno, en un contexto en el que los observatorios también han registrado 16 intentos de feminicidio en el mismo periodo”, informó detalló el Ogat a Martí Noticias.

El Observatorio difundió también varios casos de desaparecidas, como parte de la campaña #NoMeOlvides, emprendida el pasado 25 de noviembre. Una de ellas, Mabel García Corrales, de 56 años, que se esfumó sin dejar rastro el 1 de julio de 2024 en Ciego de Ávila.

Otra, en un caso más dramático y misterioso, una niña de cuatro años, Lali Paola Moliner, desaparecida del municipio de Regla, en La Habana, en febrero del año pasado. El domingo 25 de aquel mes, su abuela, Beatriz Bossa, dejó a su hija Teresa y su nieta Lali “en los bajos de un edificio para hacer una diligencia”, explica el Ogat. “Cuando regresó, ya no estaban. Dos días después, el martes 27, la familia recibió la noticia de que Teresa, la madre de Lali, había sido hallada muerta en la costa de Cojímar”. Aunque la familia ha intentado en varias ocasiones contactar a “autoridades de alto rango”, ministro incluido, prosigue la publicación, “nunca han sido atendidos”.

Este mismo lunes, las plataformas feministas independientes han convocado a una vigilia en Madrid, en la Plaza de Isabel II, donde está el Metro de Ópera, como parte de la misma campaña. En su anuncio, explican: “En vísperas del Día de los Derechos Humanos (10 de diciembre), busca visibilizar la situación de las personas desaparecidas y de sus familias, en un contexto de total desprotección estatal”.